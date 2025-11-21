Mỹ bắt đầu sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ sáu F-47 Thunderstorm, sẽ bắt đầu bay vào năm 2028

Khi mà Trung Quốc đã bay thử nghiệm hai mẫu tiêm kích thế hệ 6, Mỹ thông báo chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 6 F-47 Thunderstorm đầu tiên cho Không quân Mỹ đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất và sẽ có chuyến bay đầu vào năm 2028.

Một quan chức Boeing nhấn mạnh, các nguyên mẫu thử nghiệm đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ chung của chương trình. Ông Steve Parker – Chủ tịch kiêm CEO mảng Quốc phòng, Không gian và An ninh của Boeing, nói, việc F-47 đi vào sản xuất chứng minh “độ chín của thiết kế và tính năng vượt trội của nguyên mẫu”.

Ông Parker đưa ra phát biểu trên trong buổi họp báo tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025. Ông cho biết giải thưởng NGAD mang tính “thay đổi cục diện” đối với Boeing, đồng thời khẳng định dự án “đang tiến triển tốt”.

Tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Boeing thắng thầu phần máy bay có người lái trong chương trình NGAD (máy bay thế hệ tiếp theo giành ưu thế trên không) của Không quân. NGAD là dự án cực kỳ rộng, bao gồm phát triển các máy bay không người lái CCA, động cơ phản lực thế hệ mới, vũ khí, hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến, kiến trúc mạng và năng lực quản lý tác chiến.

Ba thế hệ máy bay chiến đấu thứ tư, năm và sáu của Không quân Mỹ.

﻿Ảnh: QQnews.

Dù Không quân Mỹ tuyên bố mục tiêu là cho F-47 bay lần đầu vào năm 2028, Parker vẫn từ chối chia sẻ thêm chi tiết.

Không quân Mỹ dự tính đặt mua ít nhất 185 chiếc F-47 với định hướng ban đầu là thay thế F-22 Raptor, con số này có thể thay đổi trong tương lai. Một số thảo luận cũng đề cập khả năng phát triển F-47 theo từng giai đoạn, với nhiều biến thể khác nhau.

Ông Parker xác nhận chiếc F-47 đầu tiên đã trong dây chuyền sản xuất và nói rằng “nếu xét việc Boeing chỉ mới được trao hợp đồng vào tháng 3, thì tốc độ này thật sự ấn tượng”.

Điểm đáng chú ý là ông liên tục nhắc đến mức “chín muồi của thiết kế”, tiết lộ rằng ngoài thử nghiệm kỹ thuật số, Boeing còn sử dụng các nguyên mẫu bay thực tế. Được biết, nhiều máy bay trình diễn bí mật đã góp phần nền tảng cho quá trình phát triển F-47.

Mô hình đồ họa của F-47. Ảnh: Boeing.

Đầu năm nay, khi Boeing giành hợp đồng NGAD, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin cho biết: “Trong 5 năm qua, chiếc X-plane của chương trình này đã âm thầm chuẩn bị cho F-47 – thực hiện hàng trăm giờ bay, thử nghiệm các ý tưởng tiên tiến và chứng minh chúng ta đủ tự tin để đột phá giới hạn công nghệ”.

Ngay từ năm 2023, từng có thông tin rằng tồn tại ít nhất 3 nguyên mẫu trình diễn NGAD. Boeing và Lockheed Martin đều sở hữu các chương trình riêng. Ít nhất một nguyên mẫu đã bay thử từ năm 2019, chiếc khác tham gia chương trình năm 2022.

Dù thông tin rất hạn chế, có thể khẳng định nguyên mẫu của Boeing đóng vai trò quan trọng trong việc đưa F-47 bước vào sản xuất nhanh chóng.

DARPA (Cơ quan dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Lầu Năm Góc) từng tiết lộ rằng trong giai đoạn đánh giá NGAD, nguyên mẫu X-plane của Boeing và Lockheed Martin mỗi chiếc đã thực hiện “hàng trăm giờ bay”.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Không quân Frank Kendall từng nhấn mạnh các nguyên mẫu này chỉ mang tính thử nghiệm công nghệ, không phải nguyên mẫu tiền sản xuất của dòng máy bay chiến đấu tương lai.

Parker nói tại Dubai cũng mô tả F-47 là ví dụ điển hình của chương trình “Freedom Arsenal” – sáng kiến của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhằm cải tổ toàn diện quy trình mua sắm vũ khí của quân đội Mỹ theo hướng nhanh hơn và linh hoạt hơn.

“Lấy F-47 làm ví dụ: Boeing đã đầu tư hàng tỷ USD xây dựng cơ sở tuyệt mật trước cả khi chúng tôi thắng thầu – điều này hoàn toàn phù hợp với triết lý mà Bộ trưởng đề xuất”.

Trước đó, Boeing đã mở rộng quy mô đáng kể tại St. Louis, Missouri để chuẩn bị cho dây chuyền sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu cho cả Không quân và Hải quân.

Parker cũng đề cập triển vọng của Boeing trong cuộc cạnh tranh F/A-XX – chiến đấu cơ trên hạm thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Hình ảnh đồ họa F/A-XX gần đây của Boeing có nhiều nét giống với đồ họa F-47.

Một hình đồ họa F-47. Ảnh: MA.

Về phần F-47, hiện mới chỉ có hai hình ảnh đồ họa chính thức. Không quân nói rằng chúng không nhất thiết phản ánh chính xác hình dạng thật của máy bay, nhằm tránh lộ thông tin chiến thuật.

Những gì đã được công bố cho thấy F-47 có bán kính chiến đấu trên 1.000 dặm, tốc độ trên Mach 2, khả năng tàng hình thế hệ mới với công nghệ giảm tín hiệu radar và hồng ngoại diện rộng “toàn hướng”, cùng vai trò trung tâm điều khiển đội máy bay không người lái chiến đấu ở tuyến đầu.

Mặc dù chương trình từng gặp khó khăn, nhưng trước áp lực ngày càng tăng khi các nước lớn ở châu Á đẩy mạnh phát triển tiêm kích thế hệ mới, Không quân Mỹ buộc phải tăng tốc.

Còn nhiều chi tiết chưa được tiết lộ – đặc biệt là hình dạng thật của F-47 – nhưng có lẽ không phải đợi lâu. Không quân Mỹ dự kiến máy bay sẽ bay lần đầu trước cuối năm 2028 và Boeing tỏ ra rất tự tin vào tiến độ dự án.

Theo Wforum, QQnews