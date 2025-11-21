Đức tung “quái vật thép” Leopard 2A8 sau tổn thất của phiên bản cũ trên chiến trường Ukraine

Đức công bố xe tăng Leopard 2A8 đầu tiên, tích hợp hệ thống Trophy hiện đại, chuẩn bị bàn giao cho Na Uy và Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tại Lithuania. Leopard 2A8 trở thành tâm điểm cuộc chạy đua vũ trang châu Âu.

Hãng sản xuất khí tài lục quân Krauss-Maffei Wegmann và Nexter (KNDS) đã công bố chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8 đầu tiên, được chế tạo nhằm đáp ứng đơn đặt hàng của Lục quân Na Uy.

Buổi ra mắt có sự tham dự của ông Boris Pistorius – Bộ trưởng Quốc phòng Đức, và bà Marte Gerhardsen – Quốc vụ khanh Na Uy. Công ty cho biết sự kiện này là “một cột mốc quan trọng đối với việc hiện đại hóa trang bị của Bundeswehr (Quân đội Đức) và cho hợp tác châu Âu trong lĩnh vực hệ thống lục quân”.

Tại buổi lễ, một hệ thống pháo tự hành mới – PzH 2000 – cũng được giới thiệu, trong đó cả hai khí tài dự kiến sẽ đi vào biên chế năm 2028. Chương trình Leopard 2 đã trở thành một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng trên khắp châu Âu kể từ năm 2022, khi căng thẳng với Nga leo thang.

Mẫu 2A8 có nhiều cải tiến so với Leopard 2A6. Ảnh: MW.

So với Leopard 2A6 – dù được triển khai với số lượng hạn chế trên thế giới nhưng vẫn là trụ cột của Đức và các nước sử dụng chính – Leopard 2A8 có nhiều cải tiến đáng kể, bao gồm tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy của Israel, bộ nguồn phụ trợ 20 kW mới, và hệ thống quản lý – thông tin tác chiến hiện đại, cùng một số nâng cấp khác.

Mẫu xe tăng này được đánh giá có lợi thế cạnh tranh tại châu Âu nhờ khả năng tương tác tác chiến cao với lực lượng lục quân trên toàn lục địa.

Vào tháng 7/2025, có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Đức đang xem xét kế hoạch mua vài trăm chiếc Leopard 2A8, sau khi kho dự trữ Leopard 2A6 bị cạn do chuyển giao cho quân đội Ukraine.

Xe tăng Leopard 2A6 bị phá hủy ở Kursk. Ảnh: MW.

Ngày 22/5, Lục quân Đức đã ra mắt Lữ đoàn Thiết giáp số 45 đóng tại Vilnius, Lithuania, nhằm tạo dựng một lực lượng cơ giới tinh nhuệ triển khai tiền phương trên lãnh thổ từng thuộc Liên Xô.

Chỉ cách thủ đô Minsk của Belarus 150 km và cách Moscow chưa đến 800 km, lữ đoàn này dự kiến biên chế 108 xe tăng Leopard 2A8 – số xe được đặt mua tháng 7/2024 trong hợp đồng trị giá 2,93 tỷ euro (3,14 tỷ USD), sẽ được bàn giao từ 2027 đến 2030. Cộng hòa Czech, Italy và Hà Lan cũng đã đặt mua Leopard 2A8.

Đối thủ lớn nhất của Leopard 2 tại thị trường châu Âu là xe tăng K2 của Hàn Quốc, khi Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đều lên kế hoạch sở hữu 1.000 chiếc, thay vì tiếp tục mua Leopard 2. Mặc dù K2 không mang lại khả năng tương tác tác chiến với các đội hình châu Âu và Hàn Quốc cũng không có ưu thế chính trị – kinh tế tương đương Đức để quảng bá khí tài, nhưng xe tăng này hiện đại hơn đáng kể, có tính cơ động cao hơn, yêu cầu kíp lái nhỏ hơn và chi phí bảo trì thấp hơn.

Quân đội Nga thu hồi xe tăng Leopard 2A6 gần Avdiivka. Ảnh: MW.

Tính hiệu quả của Leopard 2 trong chiến tranh hiện đại đang bị chất vấn rộng rãi, tương tự như các xe tăng chủ lực phương Tây cỡ lớn khác theo triết lý thiết kế tương đồng như M1A2 Abrams của Mỹ hay Challenger 2 của Anh, do việc tập trung vào giáp nặng bị đánh giá là không phù hợp trong thời đại chiến tranh máy bay không người lái.

Mẫu Type 100 của Trung Quốc – ra mắt tháng 9/2025 – được xem là tiên phong trong việc thích ứng với thực tế chiến trường mới; trong khi T-14 của Nga và M1E3 của Mỹ đều là các bản phát triển từ thiết kế cũ, điều chỉnh theo hướng tương tự.

Leopard 2A6 đã chịu thiệt hại rất lớn trên chiến trường Ukraine trước lực lượng Nga, và một số xe tăng đã bị thu giữ, mang về Nga để phân tích chi tiết.

Theo MW