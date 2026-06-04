Số triệu phú USD toàn cầu tăng gần 2 triệu người trong một năm nhờ AI

Báo cáo mới của Capgemini Research Institute cho thấy số triệu phú USD toàn cầu tăng gần 2 triệu người trong năm qua, nhờ đà tăng của AI và thị trường chứng khoán.

Báo cáo mới nhất cho thấy, nhờ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, tài sản của tầng lớp giàu có trên toàn cầu tiếp tục phình to. Tuy nhiên, những người hưởng lợi nhiều nhất vẫn là nhóm siêu giàu vốn đã đứng trên đỉnh tháp tài sản.

Theo Báo cáo tài sản toàn cầu (World Wealth Report) được công bố ngày 4/6/2026 của Capgemini Research Institute - một trong những tập đoàn tư vấn quản lý, công nghệ thông tin (IT) và chuyển đổi số lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Paris - tài sản của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWI) tiếp tục tăng trong năm qua. Đáng chú ý, tốc độ gia tăng tài sản của nhóm siêu giàu một lần nữa vượt xa nhóm triệu phú thông thường, cho thấy xu hướng tập trung tài sản ngày càng rõ nét.

Capgemini định nghĩa HNWI (High-Net-Worth Individuals) là những người sở hữu ít nhất 1 triệu USD tài sản có thể đầu tư, không bao gồm nhà ở để ở. Báo cáo được xây dựng dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu thuộc The Economist và các cơ quan thống kê quốc gia.

Trụ sở Viện nghiên cứu Capgemini ở Paris. Ảnh: Getty.

Tầng lớp siêu giàu hưởng lợi lớn nhất

Trong đó, nhóm UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals) – những người có trên 30 triệu USD tài sản đầu tư – đã chứng kiến tài sản tăng gần 10% trong năm 2025.

Trong khi đó, nhóm được gọi là "triệu phú nhà bên cạnh" với tài sản từ 1–5 triệu USD chỉ ghi nhận mức tăng trưởng tài sản dưới 8%. Điều đáng chú ý là nhóm UHNWI chỉ chiếm khoảng 1% số người giàu trên toàn cầu, nhưng lại nắm giữ tới 34,8% tổng tài sản của toàn bộ tầng lớp HNWI.

Ông Luca Russignan, Giám đốc nghiên cứu dịch vụ tài chính toàn cầu của Viện Capgemini, cho biết giới siêu giàu có thể tiếp cận những cơ hội đầu tư mà ngay cả các triệu phú thông thường cũng khó tham gia, bao gồm: Quỹ đầu tư tư nhân, quỹ phòng hộ, đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty AI kỳ lân.

Theo ông, lợi thế "vào cuộc sớm" giúp nhóm này đạt được mức sinh lời vượt trội.

AI là động lực lớn nhất của hiệu ứng tài sản

Báo cáo của Capgemini nhận định làn sóng AI chính là động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng tài sản trong năm qua.

Sự bùng nổ của AI đã kéo giá cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, qua đó đẩy giá trị tài sản tài chính lên cao và giúp những người nắm giữ các tài sản liên quan tích lũy thêm khối tài sản khổng lồ.

Mặc dù ngày càng nhiều người dân tham gia đầu tư thông qua thị trường chứng khoán, nhưng khoảng cách lợi nhuận giữa các tầng lớp tài sản vẫn rất lớn. Cuối năm nay, khi các "ông lớn" AI như SpaceX, OpenAI và Anthropic lần lượt thúc đẩy kế hoạch IPO, các nhà đầu tư cá nhân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các doanh nghiệp đang được săn đón nhất thế giới.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư trên thị trường đại chúng khó có thể tái tạo được mức lợi nhuận khổng lồ mà các quỹ đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư tư nhân đã đạt được từ giai đoạn đầu.

Tổng tài sản của các triệu phú toàn cầu năm 2025 tăng 8,7%, đạt 98,3 nghìn tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Shutterstock.

Thế giới có 25,3 triệu phú USD, lập kỷ lục mới

Theo số liệu của Capgemini, tổng tài sản của giới HNWI toàn cầu năm 2025 tăng 8,7%, đạt 98,3 nghìn tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Số lượng HNWI tăng thêm gần 2 triệu người, lên 25,3 triệu, cũng là mức kỷ lục.

Trong đó, Mỹ là quốc gia có số triệu phú mới tăng mạnh nhất, có thêm 736.000 người, tổng số HNWI hiện đạt khoảng 8,7 triệu người, tổng tài sản của nhóm này tăng gần 10%.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh nhất, ghi nhận mức tăng tài sản 10,5%, cao nhất thế giới, động lực chính đến từ ngành bán dẫn và AI. Trong đó, Nhật Bản tăng thêm 436.000 triệu phú, Trung Quốc tăng thêm 154.000 người.

Tuy nhiên, Trung Đông lại trải qua điều ngược lại, với số lượng cá nhân giàu có giảm 1,4%, một phần do giá dầu giảm và xung đột khu vực. Dữ liệu khảo sát được thu thập trước khi chiến tranh Mỹ-Israel ở Iraq bùng nổ, điều này đã đẩy giá dầu lên cao, gây thiệt hại cho nền kinh tế khu vực và có tác động toàn cầu.

Châu Âu tăng 6,5% triệu phú, đảo ngược xu hướng suy giảm trước đó nhờ lạm phát hạ nhiệt và thị trường chứng khoán ổn định trở lại; trong đó Luxembourg dẫn đầu châu Âu với mức tăng 13,5%.

Hiệu ứng AI cũng đang làm sâu sắc thêm "phân hóa hình chữ K"

Báo cáo kết luận rằng dù ngày càng nhiều người tham gia thị trường tài chính, phần lớn lợi ích từ làn sóng AI vẫn đang chảy vào nhóm đã sở hữu lượng vốn lớn và có khả năng tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất.

Điều này khiến xu hướng "người giàu càng giàu hơn" trở nên rõ rệt hơn và tiếp tục củng cố hiện tượng "phân hóa kinh tế hình chữ K" (K-shaped economy).

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhóm 1% hộ gia đình giàu nhất nước Mỹ hiện nắm giữ khoảng 32% tổng tài sản quốc gia, mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 1989.

Theo Cnyes, Dongfang