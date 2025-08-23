Trung Quốc sẽ trình làng nhiều loại tên lửa mới trong lễ duyệt binh ngày 3/9

Ngày 3/9 tới, Trung Quốc sẽ tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng kháng Nhật và 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Được biết, một lực lượng cơ giới quy mô lớn sẽ tham gia, trong đó nhiều hệ thống tên lửa thế hệ mới sẽ ra mắt.

Điểm thu hút đặc biệt trong lễ duyệt binh sắp tới chính là các loại vũ khí tên lửa mới. Tại sự kiện này sẽ trình diễn nhiều bệ phóng tự hành hoặc xe vận tải mang theo các loại tên lửa khác nhau. Trong một số bức ảnh chụp tại buổi hợp luyện đêm 17/8, hầu hết các tên lửa được che giấu bằng lớp bạt ngụy trang, nhưng cũng có những hình ảnh cho thấy chúng để lộ hoàn toàn, có thể quan sát và nhận diện ký hiệu.

Dự kiến, quân đội Trung Quốc (PLA) sẽ đưa ra trình diễn hầu hết các dòng tên lửa chủ lực, từ những loại đã được biết đến cho đến các mẫu hoàn toàn mới. Các đội hình cơ giới sẽ bao gồm nhiều hệ thống tên lửa khác nhau, từ sử dụng để phòng thủ chiến thuật đến tên lửa đạn đạo chiến lược. Tuy nhiên, thành phần cụ thể của đội hình duyệt binh và toàn bộ danh mục tên lửa sẽ xuất hiện vẫn chưa được công bố.

Tên lửa chống hạm YJ-15 tham gia tập luyện. Ảnh: Topwar.



Căn cứ vào những thông tin đã tiết lộ, về cơ bản thành phần các hệ thống tên lửa sẽ xuất hiện bao gồm:

Bốn mẫu mới thuộc dòng tên lửa chống hạm

Trong quá khứ, các tên lửa chống hạm thuộc dòng “Yingji” (Ưng Kích) từng nhiều lần xuất hiện trong duyệt binh. Năm nay, có 4 mẫu mới sẽ lần đầu tiên được chính thức ra mắt. Người dân Trung Quốc đã có thể nhìn thấy chúng trong nhiều bối cảnh, từ được che giấu cho đến phơi bày công khai.

4 mẫu tên lửa chống hạm mới này có hình dáng và thiết kế rất khác nhau, thông số kỹ, chiến thuật cũng chênh lệch đáng kể. Chúng đều được đặt trên cùng loại khung xe vận tải, dường như không phải bệ phóng tiêu chuẩn mà chỉ là phương tiện mang trình diễn.

Tên lửa chống hạm YJ-19 tham gia tập luyện. Ảnh: Topwar.



Tên lửa YJ-15 có thân thon dài, hai bên thân bố trí cửa hút gió đặc trưng, sử dụng động cơ phản lực kiểu tĩnh khí (ramjet) cho phép đạt tốc độ siêu vượt âm. Hình dạng đầu đạn cho thấy nhiều khả năng nó dùng hệ dẫn đường radar.

Tên lửa YJ-17 là một loại tên lửa siêu vượt âm cấp chiến thuật, dùng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn tách rời để tăng tốc, sau đó bay quán tính nhờ động năng tích lũy. Các đặc điểm khác hiện chưa được xác định.

YJ-19 được đánh giá là tên lửa siêu thanh hoặc siêu vượt âm. Phần đầu có chóp thuôn nghiêng, bên dưới là cửa hút gió của động cơ ramjet. Quá trình phóng và gia tốc ban đầu được thực hiện bởi động cơ nhiên liệu rắn.

Tên lửa YJ-20 tham gia tập luyện. Ảnh: Topwar.



YJ-20 mang kiểu dáng “truyền thống” nhất, có cấu trúc hai tầng dùng nhiên liệu rắn. Tuy nhiên, mục đích sử dụng, phương thức triển khai và đặc tính cụ thể của nó hiện vẫn là ẩn số.

Vũ khí chiến lược

Ngoài các loại đã biết, PLA có thể sẽ trình diễn cả những vũ khí chiến lược mới. Hiện chưa rõ có những loại tên lửa đạn đạo nào đã được đưa đến Bắc Kinh, hiện đã có những phỏng đoán với những loại vũ khí gây chú ý.

Trong hàng ngũ luyện tập, có một xe vận tải nhiều trục mang theo ống phóng cỡ lớn, được che bằng nắp bảo vệ. Dựa trên kích thước và hình dáng, đây có thể là hệ thống tên lửa liên lục địa Đông Phong-31 (DF-31) hoặc một biến thể tương tự. Tuy nhiên, sự thiếu vắng một số bộ phận cho thấy đó có thể chỉ là thiết bị nạp đạn cho tên lửa triển khai trong silo (giếng phóng).

Mẫu tên lửa liên lục địa che bạt kín, được phỏng đoán là DF-31 hoặc một mẫu mới. Ảnh: Topwar.



Một số loại có hình dáng đặc biệt khác cũng xuất hiện trong huấn luyện, có khả năng thuộc lực lượng tên lửa chiến lược. Chẳng hạn, một quả tên lửa với đầu đạn thon dài đã được ghi nhận, nhiều khả năng là Đông Phong-17 hoặc một loại tên lửa siêu vượt âm mới.

Ngoài tên lửa đạn đạo, Trung Quốc còn phát triển tên lửa hành trình tầm xa. Trong huấn luyện duyệt binh lần này, một mẫu tên lửa hành trình mới cũng xuất hiện với thân thon dài, tiết diện đa giác và cánh thẳng, mảnh.

Hệ thống phòng không

PLA luôn đặc biệt chú trọng phát triển lực lượng phòng không nhiều tầng, điều này thể hiện rõ trong thành phần đội hình duyệt binh. Bên cạnh các hệ thống tên lửa hiện đại từng ra mắt, năm nay còn có thêm những dòng mới, được cho là đã tới Bắc Kinh tập luyện.

Hệ thống tên lửa đánh chặn HQ-26 sẽ chính thức trình làng. Ảnh: Toutiao.

Một đoạn video cho thấy nhiều chiến xa chưa rõ công dụng hành quân trên đường, bao gồm bệ phóng tự hành gắn ray hoặc ống phóng và hộp chứa đạn cỡ lớn. Những bộ phận quan trọng nhất đều được che chắn kỹ.

Theo dự đoán, đây là đội hình phòng không – phòng thủ tên lửa hiện đại, trong đó có nhiều biến thể thuộc dòng Hồng Kỳ (Hongqi, HQ). Nhiều khả năng các mẫu HQ-26 và HQ-29 sẽ chính thức lộ diện lần đầu tại lễ duyệt binh năm nay.

Thành tựu phát triển công nghiệp quốc phòng

Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đang phát triển đồng bộ nhiều dòng vũ khí chủ lực, trong đó tên lửa là mũi nhọn. Các sản phẩm thường xuyên được thử nghiệm, đưa vào trang bị và trình làng trong hội chợ triển lãm cũng như duyệt binh.

Một loại tên lửa hành trình mới chưa ghi tên tham gia tập luyện. Ảnh: Topwar.



Lễ duyệt binh ngày 3/9 tới có ý nghĩa đặc biệt, do đó nhiều vũ khí thế hệ mới đang được chuẩn bị ra mắt. Lần này, công chúng có thể sẽ được chứng kiến sự xuất hiện chính thức của loạt tên lửa chống hạm, phòng không và chiến lược mới. Đồng thời, một số mẫu khác chưa từng lộ diện có thể sẽ được giữ kín để ra mắt sau.

Tuy vậy, duyệt binh thường chỉ nêu tên, phân loại và giới thiệu sơ bộ tính năng vũ khí, còn thông số chi tiết sẽ không được tiết lộ. Nhiều khả năng, những thông tin đầy đủ hơn sẽ xuất hiện trong triển lãm quốc phòng chuyên ngành Chu Hải, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay. Khi đó, Trung Quốc có thể công bố cả loạt sản phẩm mới ra mắt trong tháng 9 cũng như những thiết kế hoàn toàn chưa từng giới thiệu.