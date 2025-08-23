Nga tăng tốc sản xuất Su-35S: Iran, Triều Tiên có thể là khách hàng tiếp theo

Không quân Nga nhận thêm lô tiêm kích Su-35S, tăng tốc sản xuất để mở rộng biên chế và xuất khẩu sang các nước khác bao gồm Iran, Algeria, và có thể là Triều Tiên.

Không quân Vũ trụ Nga đã chính thức tiếp nhận thêm một lô tiêm kích Su-35S mới trong tuần này, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều đồn đoán về các thương vụ xuất khẩu loại chiến đấu cơ này sang các nước khác.

“Các nhà máy hàng không của Rostec duy trì tốc độ sản xuất máy bay cao theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước. Năm nay, nhiều lô Su-35S đã được bàn giao cho quân đội, và quá trình này không hề dừng lại. Các máy bay mới đang tiếp tục được sản xuất để bàn giao trong thời gian tới”, ông Oleg Yevtushenko, Giám đốc điều hành Rostec, cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Su-35S là một trong những tiêm kích hiệu quả nhất thế giới, được trang bị tên lửa không đối không và không đối đất tầm xa dẫn đường chính xác. Máy bay còn sở hữu hệ thống tác chiến điện tử, phòng thủ hiện đại cùng nhiều công nghệ hàng không tiên tiến khác, biến nó thành mối đe dọa thực sự đối với đối phương”.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Ảnh: MW.

Tập đoàn Nhà nước United Aircraft Corporation (UAC) bổ sung rằng Su-35 có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hộ tống cho đến bảo vệ các mục tiêu mặt đất, đồng thời khẳng định phi công Nga bày tỏ sự tin tưởng cao với loại máy bay này.

Loạt bàn giao mới nhất diễn ra sau khi một lô khác hoàn tất vào cuối tháng 6, và trước đó là một lô vào tháng 3, cũng như lô đầu tiên chuyển giao cho Không quân Algeria hồi tháng 3. Tính trong năm 2024, mới có bốn lô Su-35 được xác nhận bàn giao cho Không quân Nga, với sản lượng duy trì ở mức khoảng 14 chiếc/năm.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha hồi tháng 5 tiết lộ đang có kế hoạch mở rộng sản xuất, vừa để tăng cường biên chế trong nước, vừa chuẩn bị đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu lớn.

Hoạt động sản xuất Su-35 tại Nhà máy máy bay Komsomolsk ở Amur. Ảnh: MW.

Ngoài Algeria, nhiều nguồn tin cho biết Iran dự kiến sẽ đưa vào biên chế lô Su-35 đầu tiên trước cuối năm 2025, sau khi đơn đặt hàng kéo dài nhiều năm đã được xác nhận vào tháng 1. Với lực lượng gần 300 tiêm kích lạc hậu, Iran được xem là thị trường tiềm năng lớn cho Su-35.

Bên cạnh đó, khả năng bán cho Triều Tiên cũng được đồn đoán rộng rãi, nhằm bù đắp chi phí cho lượng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD mà Bình Nhưỡng đã cung cấp cho Nga. Tuy vậy, nhiều nguồn cho rằng Không quân Triều Tiên có thể ưu tiên mua dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57.

Hình ảnh nguồn mở đầu tiên của Su-35S với các tên lửa R-77M, R-77-1 và R-73. Ảnh: MW.

Sức hấp dẫn của Su-35 với khách hàng nước ngoài được kỳ vọng sẽ tăng nhờ tích hợp các khí tài và vũ khí mới. Trong đó, radar mảng pha chủ động (AESA), từng được phát triển cho Su-57M1, có thể sẽ được thử nghiệm với Su-35. Một bước tiến lớn đã được xác nhận là việc Su-35 tích hợp tên lửa không đối không R-77M từ cuối tháng 7, giúp thu hẹp khoảng cách tác chiến ngoài tầm nhìn với các tiêm kích Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều loại vũ khí của Su-57 như bom dẫn đường Drel hay tên lửa hành trình Kh-59MK2 cũng được cho là sẽ bổ sung cho Su-35.

Kể từ khi chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Su-35 giữ vai trò mũi nhọn trong các trận không chiến, được cho là đã hạ nhiều MiG-29 và Su-27 của Ukraine mà không ghi nhận tổn thất nào trong không chiến.

Quan chức Không quân Ukraine nhiều lần thừa nhận rằng không tiêm kích nào trong biên chế của họ có thể đối đầu trực diện với Su-35, ngay cả F-16 hay Mirage 2000 do NATO cung cấp. Tuy nhiên, hạn chế lớn của Su-35 nằm ở radar chưa phải loại tối tân, khiến khả năng tấn công ngoài tầm nhìn kém xa MiG-31BM – vốn được coi là “át chủ bài” của không quân Nga.