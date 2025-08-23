Nga trang bị cảm biến chống FPV tự sát cho UAV trinh sát SKAT-350M

Nga đã lắp đặt các cảm biến đặc biệt trên UAV trinh sát “SKAT-350M” nhằm né tránh máy bay không người lái cảm tử FPV của Ukraine tấn công. Công nghệ này do nhà sản xuất phát triển, được giới công nghiệp Nga coi là một ưu thế công nghệ mới.

Mới đây, một bức ảnh, có khả năng xuất phát từ tài liệu giới thiệu, do trang web kênh tình báo nguồn mở “Potuzhnyi Informator” công bố, cho biết loại cảm biến này có thể phát hiện FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất) đang tiếp cận, sau đó kích hoạt để UAV mang nó tiến hành cơ động né tránh. Tuy nhiều thông tin và video đã xuất hiện, nhưng hình dạng cụ thể của hệ thống này vẫn chưa được tiết lộ.

Theo các nguồn tin nội bộ, cảm biến này không hoạt động theo cơ chế dùng camera để nhận diện và tránh như loại đã trang bị cho máy bay không người lái Zala Z-16.

Trang web tình báo mở “Potuzhnyi Informator” tiết lộ về UAV SKAT-350M được trang bị cảm biến tránh UAV phòng không. Ảnh: Wforum.



Điều đáng chú ý là, cùng với việc trỗi dậy và ngày càng phổ biến của UAV phòng không (đâm va vào UAV của đối phương để đánh chặn theo kiểu tự sát), đã kéo theo hàng loạt biện pháp đối phó xuất hiện, từ ngụy trang đặc biệt nhằm tránh bị phát hiện cho đến hệ thống cơ động né tránh. Mặc dù không có biện pháp nào đảm bảo hiệu quả 100%, nhưng việc cơ động né tránh cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ máy bay không người lái bị bắn hạ. Điều này sẽ buộc các nhà nghiên cứu Ukraine phải xem xét các biện pháp đối phó mới.

Thông tin về sự xuất hiện hệ thống né tránh bí mật trên UAV SKAT-350M do Nhà máy hàng không Izhevsk thuộc Tập đoàn Kalashnikov sản xuất, thực ra đã bị rò rỉ từ vài tháng trước. Việc nó được Nga triển khai rộng rãi cho thấy nhiều khả năng đã là trang bị được nhà máy sản xuất hàng loạt.

Trưng bày và thuyết minh về hoạt động của UAV trinh sát SuperCam. Ảnh: Sohu.



Đáng chú ý, thiết kế UAV SKAT-350M rất giống với loại UAV SuperCam của Unmanned Systems Group, do đó các biện pháp bảo vệ trước UAV FPV cũng có thể tương đồng. Tuy nhiên, hiện chưa có dữ liệu chính xác để phân tích chi tiết hệ thống né tránh này.

Về tổng thể, việc Nga đã công khai nói về vấn đề cung ứng công nghiệp hóa các UAV phòng không, cho thấy đây không phải giải pháp thông dụng “đa năng” cho mọi tình huống, nhưng cũng cho thấy họ đã triển khai ở quy mô lớn. Ukraine chắc chắn sẽ không vì thế mà dừng lại, mà trái lại sẽ đầu tư mạnh hơn để vượt qua lớp phòng vệ này.

UAV trinh sát SuperCam-350 được phóng đi. Ảnh: Sohu.



Điều này cũng cho thấy rằng cuộc chiến chống UAV cuối cùng rồi cũng sẽ phải nhờ chính UAV giải quyết…