Trung Quốc sắp trình diễn xe tăng "khắc tinh UAV", tham vọng áp đảo chiến trường tương lai

Trung Quốc chuẩn bị trình diễn xe tăng thế hệ mới trong duyệt binh 3/9, thiết kế nhẹ, trang bị hệ thống bảo vệ chủ động GL6 chống UAV, phù hợp cho các kịch bản tác chiến chiếm đảo và vùng cao.

Trung Quốc chuẩn bị ra mắt một loại xe tăng thế hệ mới, trọng lượng nhẹ hơn trong cuộc duyệt binh quân sự tháng tới, được thiết kế để tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công bằng UAV, theo nhận định của một nhà phân tích quân sự Trung Quốc.

Một loại xe tăng mới đã được nhìn thấy trên đường phố Bắc Kinh trong các buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh lớn vào ngày 3/9, đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Trung Quốc chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Theo những hình ảnh và video lan truyền trên mạng những tuần gần đây, phương tiện này có vẻ là một xe tăng hạng trung, nhẹ hơn so với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Type 99A thế hệ thứ ba, và được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động tiên tiến. Nó được kỳ vọng sẽ nằm trong số các loại vũ khí hiện đại mà Trung Quốc trưng bày tại sự kiện.

Các nhà phân tích cho rằng điều này phản ánh tư duy đang thay đổi của Bắc Kinh về vai trò của xe tăng trong các cuộc chiến tương lai, cũng như những bài học rút ra từ cuộc chiến ở Ukraine, nơi cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề về xe tăng bởi UAV và tên lửa.

Xe tăng này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS) GL6 và radar mảng pha bốn mặt, cho khả năng phát hiện mối đe dọa 360 độ, theo nhà phân tích quân sự Trung Quốc Fu Qianshao.

“Hệ thống có thể liên tục giám sát môi trường xung quanh, tự động triển khai biện pháp đối phó và đánh chặn tên lửa, rocket và UAV đang lao đến, qua đó tăng đáng kể khả năng sống sót”, ông nói.

Chiến tranh Ukraine đã làm nổi bật sự dễ tổn thương của xe tăng hiện đại. Các nhà phân tích nguồn mở thuộc nhóm tình báo Oryx ước tính Nga đã mất khoảng 3.800 xe tăng – bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị chiếm – trong khi Ukraine mất khoảng 1.100 chiếc, theo Business Insider hồi tháng 5.

Một quan chức NATO nói với tạp chí Foreign Policy năm ngoái rằng UAV FPV (UAV góc nhìn thứ nhất) chịu trách nhiệm cho khoảng 2/3 số xe tăng Nga bị phá hủy gần đây.

Ngoài khả năng chống UAV, nhờ hệ thống radar tiên tiến, thiết kế trọng lượng nhẹ của xe tăng Trung Quốc có thể giúp nó phù hợp hơn với nhiều kịch bản tác chiến, bao gồm cả chiến dịch đổ bộ trong kịch bản chiếm đảo.

“Đây là một loại xe tăng hạng trung không còn ưu tiên pháo cỡ nòng lớn”, ông Fu nói, cho rằng trọng lượng nhẹ phản ánh sự dịch chuyển của Trung Quốc khỏi định hướng giáp nặng theo kiểu phương Tây.

Vũ khí chính của nó dường như là pháo 105 mm, so với pháo 125 mm của Type 99A.

Một số trang web quân sự phương Tây ước tính xe tăng mới nặng khoảng 35–40 tấn, so với 55 tấn của Type 99A, dù giới chức Trung Quốc chưa xác nhận thông số kỹ thuật.

Để so sánh, M1A2 Abrams của Mỹ nặng khoảng 70 tấn với pháo 120 mm, trong khi Leopard 2 của Đức dao động từ 55–70 tấn, cũng với pháo 120 mm.

Theo một nhà phân tích quân sự Trung Quốc, xe tăng này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động GL6 (APS). Ảnh minh họa: SCMP.

“Nhẹ hơn giúp xe tăng hoạt động trên nhiều địa hình hơn, bao gồm cả vùng cao nguyên và bãi biển, nơi cát mềm hoặc bùn lầy có thể cản trở xe tăng hạng nặng”, ông Fu cho biết. “Xe tăng tương lai không nhất thiết phải tốt hơn nếu nặng hơn. Xe tăng thế hệ mới của chúng tôi được thiết kế để thích ứng với nhiều địa hình, trở thành nền tảng đa năng phù hợp cho cả tác chiến đảo và chiến tranh vùng cao”.

Các báo cáo cũng cho rằng thiết kế nhẹ sẽ giúp dễ dàng vận chuyển bằng máy bay vận tải Y-20 hoặc tàu đổ bộ so với các mẫu nặng hơn như Type 99A, theo trang Army Recognition.

Thiết kế nhẹ cũng phản ánh bài học từ chiến tranh Ukraine, nơi giáp dày đơn thuần tỏ ra không đủ.

“Chiến tranh Nga–Ukraine đã làm dấy lên tranh luận: xe tăng liệu còn hữu dụng trong tương lai? Một khi nó bước vào chiến trường thì bị đánh trúng – vậy nếu chế tạo nó to, nặng và đắt đỏ, liệu có đáng không?”, ông Fu nói.

Ông cho rằng các cuộc đấu xe tăng đối đầu ngày càng ít, và việc tăng thêm giáp cũng như cỡ nòng pháo cuối cùng chỉ khiến xe tăng chậm chạp hơn và dễ bị tổn thương.

“Rõ ràng, tương lai phải tập trung vào tin học hóa và trí tuệ hóa, chứ không phải gia tăng giáp”, ông nói thêm.

Ngoài các biện pháp chống UAV, ông Fu cho biết xe tăng mới có thể tích hợp hệ thống UAV cho trinh sát diện rộng, mở rộng khả năng nhận thức chiến trường và hỗ trợ chỉ huy bằng thông tin tình báo toàn diện hơn.

Sự tích hợp này đánh dấu sự chuyển đổi từ xe tăng như một nền tảng độc lập sang một “nút thông tin” toàn diện, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh mạng lưới trong tương lai.

Ông Fu cũng lưu ý rằng xe tăng mới có thể sở hữu tháp pháo không người lái để giảm rủi ro cho kíp chiến đấu, đồng thời có thể áp dụng hệ thống động cơ lai (hybrid), giúp giảm tiếng ồn và tăng tính cơ động trong địa hình phức tạp.

So sánh, T-14 Armata của Nga – vốn có tháp pháo không người lái – vẫn chưa thể đi vào phục vụ quy mô lớn do hạn chế công nghiệp và tài chính.

Sự xuất hiện của xe tăng thế hệ mới PLA cũng có thể báo hiệu quá trình loại bỏ dần dây chuyền sản xuất Type 96 và Type 99, ông Fu cho biết.

“Thiết kế của xe tăng thế hệ mới Trung Quốc – với hệ thống bảo vệ chủ động, động cơ lai và thiết kế mô-đun – thể hiện những yêu cầu cốt lõi của chiến tranh lục quân tương lai: khả năng sống sót, tin học hóa và đa chức năng”, ông Fu kết luận. “Những đổi mới này không chỉ nâng cao năng lực tấn công và phòng thủ của các xe tăng chủ lực tương lai, mà còn mở ra một viễn cảnh mới cho chiến trường lục địa tin học hóa”.