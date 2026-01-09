Nga xác nhận sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trong đòn tấn công trả đũa Ukraine

Nga xác nhận sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik trong đòn không kích mới vào Ukraine, nhằm đáp trả vụ UAV nhắm vào dinh thự Tổng thống Vladimir Putin.

Một loạt cơ sở trọng yếu đã bị tấn công trong đợt không kích ban đêm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/1 thông báo, trong đòn tấn công mới nhất nhằm vào Ukraine, Moscow đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tối tân Oreshnik để đánh trúng các cơ sở sản xuất UAV, hạ tầng năng lượng và nhiều mục tiêu liên quan đến quân sự khác trên lãnh thổ Ukraine.

Theo tuyên bố được đưa ra hôm nay, cuộc tập kích ban đêm này là hành động đáp trả một “âm mưu tấn công khủng bố của chế độ Kiev” nhằm vào khu dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Trong các ngày 28–29/12, Ukraine đã phóng tổng cộng 91 UAV tầm xa nhắm vào khu phức hợp của tổng thống Nga. Toàn bộ số UAV này đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, và Moscow khi đó đã tuyên bố sẽ có hành động trả đũa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngoài Oreshnik, lực lượng Nga còn sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác cao tầm xa phóng từ mặt đất và trên biển, cùng với UAV trong đợt tấn công.

Các mục tiêu bị đánh trúng bao gồm những cơ sở sản xuất máy bay không người lái và hệ thống năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp – quân sự Ukraine. “Mục tiêu của đòn tấn công đã đạt được”, tuyên bố nêu rõ.

“Không một hành động khủng bố nào của chế độ tội phạm Ukraine sẽ không bị đáp trả”, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

Tối muộn 8/1, một đoạn video chưa được xác thực về một vụ tập kích nghi là do tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga thực hiện tại miền tây Ukraine đã lan truyền trên mạng xã hội. Camera an ninh tại tỉnh Lviv, khu vực giáp biên giới Ba Lan, ghi lại cảnh nhiều vật thể lao xuống từ trên cao liên tiếp trong thời gian ngắn – đặc điểm được cho là điển hình của hệ thống Oreshnik.

Thị trưởng Lviv, ông Andrey Sadovoy, cho biết “một hạng mục hạ tầng trọng yếu” đã bị đánh trúng trong khu vực. Các kênh Telegram của Nga cho rằng Oreshnik đã tấn công một cơ sở khí đốt ngầm tại thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60 km về phía nam.

Đây là lần thứ hai Moscow sử dụng loại tên lửa đạn đạo tối tân có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này. Trước đó, vào tháng 11/2024, Nga đã phóng Oreshnik vào một nhà máy vũ khí tại thành phố Dnepr của Ukraine, trong một vụ việc được Moscow mô tả là “cuộc thử nghiệm chiến đấu” thành công. Kể từ đó, việc sản xuất hàng loạt hệ thống này đã được triển khai, đồng thời Nga cũng bắt đầu triển khai Oreshnik trên lãnh thổ đồng minh thân cận Belarus vào cuối năm 2025.

Tổng thống Vladimir Putin trước đây từng tuyên bố Oreshnik “không có đối thủ nào trên thế giới”, ví sức mạnh của nó như “một thiên thạch rơi xuống”. Theo ông, hệ thống này mang theo hàng chục đầu đạn tự dẫn, có khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu trong khi bay với tốc độ nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh. “Bất cứ thứ gì nằm trong tâm điểm tấn công đều bị nghiền nát thành các hạt cơ bản, biến thành bụi”, ông nhấn mạnh.

Theo RT