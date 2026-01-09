Masterise lập công ty hàng không vốn 29.300 tỷ, sếp từ Gelex làm CEO

Masterise Group thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng. Vị trí tổng giám đốc do lãnh đạo một doanh nghiệp thành viên của Gelex đảm nhiệm.

Động thái thành lập doanh nghiệp hàng không diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Masterise được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai khoảng 146.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề, trọng tâm là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty do ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982) đảm nhiệm. Ông Long được biết đến là nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng giữ vai trò thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) và Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC).

Đáng chú ý, ông Vũ Hoàng Long hiện vẫn đang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) – doanh nghiệp hiện thuộc Tập đoàn Gelex.

Long Sơn PIC được thành lập để đầu tư xây dựng khu công nghiệp dầu khí Long Sơn tại Bà Rịa – Vũng Tàu, với các cổ đông sáng lập ban đầu gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), IDICO và Petrosetco.

Trong giai đoạn 2024–2025, Công ty Cổ phần hạ tầng Gelex đã thực hiện các thương vụ mua cổ phần, qua đó nắm khoảng 65% vốn điều lệ và đưa Long Sơn PIC trở thành công ty con của Gelex.