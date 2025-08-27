"Sát thủ Guam" thế hệ mới được Trung Quốc trình làng: DF-26D nguy hiểm cỡ nào?

Quân đội Trung Quốc trình làng biến thể mới DF-26D, được mệnh danh “Sát thủ Guam”, có khả năng tấn công căn cứ Mỹ và tàu sân bay ở Thái Bình Dương. Biến thể này có thể tích hợp đầu đạn siêu vượt âm, đe dọa cán cân sức mạnh quân sự Mỹ - Trung.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa công bố một biến thể mới của hệ thống tên lửa đạn đạo DF-26, khi một bệ phóng loại này được trông thấy diễu qua Bắc Kinh trong buổi tổng duyệt cho cuộc duyệt binh sắp tới.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 3/9 tới dự kiến sẽ trình làng hàng loạt vũ khí mới, đồng thời đánh dấu 80 năm kể từ khi Nhật Bản thất bại trong cuộc chiến trên lãnh thổ Trung Quốc. Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố sẽ tích cực vận động các quốc gia trên thế giới không cử đại diện tham dự.

Việc Trung Quốc chính thức vận hành biến thể mới của DF-26 có thể gây ra những thách thức nghiêm trọng cho lực lượng vũ trang Mỹ tại Thái Bình Dương, bởi loại tên lửa này có khả năng tấn công tất cả căn cứ trọng yếu của Mỹ ở khu vực phía tây Hawaii, đồng thời có thể nhắm tới tàu chiến hải quân Mỹ ở khoảng cách trên 5.000 km.

Hình ảnh công khai đầu tiên về bệ phóng DF-26D. Ảnh: MW.

Mặc dù nhiều hệ thống vũ khí vừa ra mắt vốn đã được dự đoán từ lâu, sự xuất hiện bất ngờ của biến thể DF-26D lại gây bất ngờ, đồng thời trở thành mối lo ngại lớn đối với Mỹ và khối phương Tây.

DF-26 ban đầu được đưa vào biên chế của Lực lượng Tên lửa PLA năm 2016, từng khiến phương Tây quan ngại vì khả năng tấn công chính xác ở tầm xa. Tên lửa này được mệnh danh là “Sát thủ Guam” vì có thể đe dọa trực tiếp căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Guam – những mục tiêu được cho là sẽ bị tê liệt ngay cả khi chịu các đợt tấn công hạn chế bằng đầu đạn thường.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Không quân Mỹ trên đảo Guam. Ảnh: MW.

Trong bối cảnh Mỹ đang đầu tư lớn để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa mới tại Guam, giới quan sát cho rằng DF-26D sẽ được cải tiến để tăng khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ. Nhiều dự đoán cho rằng biến thể mới có thể tích hợp thêm nhiều đầu đạn tách (MIRV) hoặc thậm chí phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ đối phương.

Mặc dù Lầu Năm Góc gặp khó khăn trong việc bố trí đủ lá chắn phòng thủ tại Guam, các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vẫn được bảo vệ bằng tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6. Tuy nhiên, nếu DF-26D có thể mang theo nhiều đầu đạn hơn, di chuyển nhanh hơn và cơ động tốt hơn, khả năng tấn công vào nhóm tàu sân bay Mỹ sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Trung Quốc hiện được coi là quốc gia đi đầu thế giới về phát triển công nghệ HGV, khiến kịch bản tích hợp công nghệ này vào DF-26D trở nên rất khả thi.

Một vụ phóng tên lửa DF-26. Ảnh: MW.

Song song với DF-26, Trung Quốc cũng phát triển nhiều loại vũ khí tầm xa khác có khả năng tấn công căn cứ và hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương. Trong số đó có tên lửa hành trình DF-100 với tầm bắn 3.000–4.000 km, tốc độ Mach 4–5, cùng các dòng tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ trên không được trang bị cho oanh tạc cơ H-6.

Không chỉ Trung Quốc, Triều Tiên hồi tháng 3/2024 cũng công bố Hwasong-16B – tên lửa tầm trung đầu tiên trên thế giới mang phương tiện lướt siêu vượt âm. Nga vào tháng 11/2024 cũng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mang HGV, dù chưa rõ khi nào sẽ được triển khai tại Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, DF-26 vẫn là loại tên lửa duy nhất được xác nhận có khả năng “hai trong một”: vừa tấn công mục tiêu trên bộ, vừa tấn công tàu chiến trên biển.