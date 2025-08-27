Trung Quốc sẽ trình làng ba loại tên lửa chiến lược mới tại cuộc duyệt binh 3/9

Trung Quốc tổ chức duyệt binh lớn vào ngày 3/9 để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật. Giới quan sát rất quan tâm liệu các tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có được công bố hay không.

Theo một số trang truyền thông Trung Quốc và quốc tế, ba loại tên lửa chiến lược DF-27 (Đông Phong-27), DF-5C (Đông Phong-5C) và JL-3 (Cự Lãng-3), vốn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong những năm gần đây trên cả truyền thông trong nước và quốc tế, đều được đồn đoán sẽ xuất hiện.

DF-17, tên lửa siêu thanh đầu tiên được PLA công bố, đã ra mắt tại cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh năm 2019. Nó sử dụng đầu đạn lướt dạng thân sóng (HGV) có khả năng đạt tốc độ đột phá Mach 10, bay trong khí quyển và có quỹ đạo bất thường, khiến việc dự đoán và đánh chặn trở nên khó khăn.

DF-27 - Thách thức chiến lược lớn đối với Mỹ

Các tin tức truyền thông cho biết, dựa trên các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ vào tháng 4/2023, Trung Quốc đang phát triển một thế hệ tên lửa siêu thanh mới mang tên DF-27. Tên lửa này được mô tả là "phương tiện lướt siêu thanh đa năng tầm trung thuộc loại tên lửa đạn đạo" với tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km. Trong một lần phóng thử, nó đã bay được 2.100 km trong 12 phút.

Tên lửa không ghi số hiệu này được cho là vũ khí siêu thanh mới DF-27.

﻿Ảnh: Ourchinastory.



DF-27 được cho là có khả năng sử dụng tấn công Guam. Phân tích nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy DF-27 rất có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ, đặt ra một thách thức chiến lược lớn tiềm tàng đối với quân đội Mỹ.

Báo cáo năm 2024 của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc tiếp tục nêu rõ rằng DF-27 có thể đã được đưa vào biên chế. Nó có thể được trang bị đầu đạn siêu thanh, đầu đạn tấn công mặt đất thông thường, đầu đạn chống hạm hoặc cả đầu đạn hạt nhân khi cần thiết.

DF-5C: “Sát thủ hủy diệt”

Tên lửa liên lục địa DF-5 vốn là tên lửa chiến lược liên lục địa thế hệ đầu tiên của Trung Quốc và đã được đưa vào sử dụng hơn 40 năm. Vào tháng 6 năm nay, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) lần đầu tiên công bố thông số kỹ thuật của loại tên lửa này. Tên lửa dài 32,6 mét, đường kính 3,35 mét và nặng 183 tấn khi cất cánh. Nó sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng hai tầng, có tầm bắn tối đa 12.000 km, độ chính xác bán kính (CEP) 500 mét và có thể mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá tương đương từ 3 đến 4 triệu tấn (3–4 megaton) thuốc nổ TNT.

Ảnh về tên lửa DF-5C phóng thử bị tiết lộ. Ảnh: IFeng.



Tên lửa DF-5 được chính thức đưa vào sử dụng năm 1981 và kể từ đó đã trải qua nhiều lần cải tiến và nâng cấp. Vào ngày 3/9/2015, phiên bản DF-5B đã ra mắt công chúng trong một cuộc duyệt binh. Các học giả quân sự phân tích rằng DF-5B có tầm bắn lên tới 15.000 km, với độ chính xác tối ưu là 100 mét. Nó có thể mang theo từ 4 đến 6 đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập (MIRV), trong đó gồm đầu đạn mồi nhử để tăng cường khả năng xuyên phá.

Vào tháng 1/2017, tờ Washington Free Beacon, dẫn lời hai quan chức Lầu Năm Góc am hiểu vấn đề, đưa tin Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm phiên bản DF-5C trong tháng, mang theo 10 đầu đạn MIRV. Tờ Khoa học và Công nghệ Nhật báo của Trung Quốc sau đó dẫn lời chuyên gia quân sự Vương Vân Phi cho biết: "DF-5C có thể mang theo 10 đầu đạn và có thể tự lựa chọn mục tiêu riêng để tấn công trong phạm vi sâu hàng ngàn km. Thời điểm và trình tự tấn công cũng có thể được điều chỉnh, cải thiện đáng kể khả năng xuyên phá và hiệu quả tấn công".

Ảnh CG (máy tính) về cấu tạo của tên lửa DF-5C. Ảnh: Zhihu.



Khoa học và Công nghệ Nhật báo cũng đưa tin các chuyên gia quân sự đã phân tích Trung Quốc từ lâu đã gặp khó khăn trong việc đạt được những đột phá trong công nghệ đa đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV) với điểm nghẽn là việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Khả năng mang theo 10 đầu đạn MIRV của DF-5C cho thấy Trung Quốc đã vượt qua được điểm nghẽn công nghệ này.

Trang tin Singapore Lianhe Zaobao đưa tin khẳng định tên lửa DF-5C sẽ đại diện cho dòng tên lửa DF-5 trong cuộc duyệt binh vào ngày 3/9 năm nay.

Giới phân tích cho rằng với khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá trên 4 megaton, DF-5C có sức hủy diệt khủng khiếp. Một khi loại vũ khí “hủy thiên diệt địa” này được sử dụng, chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc sẽ không còn khái niệm thắng bại, mà là thảm họa cho toàn nhân loại.

Tên lửa JL-3 phóng thử nghiệm. Ảnh: Sohu.



Julang-3: Vũ khí răn đe từ lòng biển

Đầu tháng 8 năm nay, CCTV đã phát hành một video tuyên bố "tên lửa Julang (Cự Lãng) mới đã xuất hiện". Một số người tin rằng điều này ám chỉ sự xuất hiện của mẫu mới dòng tên lửa này tại cuộc duyệt binh 3/9.

Video có tựa đề "Ẩn mình dưới đáy biển sâu" tuyên truyền về đợt phóng thử nghiệm năm 2024 của Hải quân PLA. Video có hình ảnh độ nét cao về vụ phóng tên lửa Julang-2 (JL-2) từ tàu ngầm.

Dòng tên lửa Julang là một serie tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Trung Quốc. JL-2 lần đầu tiên được ra mắt tại lễ duyệt binh mừng Quốc khánh năm 2019. Các tin tức cho biết JL-2 có tầm bắn khoảng 8.000 km và được trang bị nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển độc lập (MIRV). Nhiều trang truyền thông đưa tin Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) phóng từ tàu ngầm JL-3 lần đầu tiên vào năm 2018, với nhiều lần thử nghiệm khác trong những năm gần đây.

Vào cuối năm 2022, Đô đốc Sam Paparo khi đó là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ phát biểu tại một hội nghị ở Washington nói rằng 6 tàu ngầm lớp “Tấn” (tức tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094) của Trung Quốc hiện đã được "trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-3 được chế tạo đặc biệt để đe dọa Mỹ".

Tên lửa JL-2 ra mắt tại duyệt binh Quốc khánh năm 2019. Ảnh: Xinhua.



Các thông tin cho thấy tên lửa JL-3 có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân MIRV và có tầm bắn tối đa hơn 12.000 km, có khả năng tấn công trực tiếp lục địa Mỹ. Với việc tên lửa JL-3 được đưa vào trực chiến, lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của PLA sẽ có được năng lực răn đe hạt nhân dưới nước ở mức chưa từng có.

Với sự chú ý hướng về lễ duyệt binh 3/9, nhiều chuyên gia dự đoán sự xuất hiện của DF-27, DF-5C và JL-3 sẽ thể hiện sức mạnh răn đe hạt nhân và công nghệ tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới của Trung Quốc, đồng thời gửi đi thông điệp chiến lược tới Mỹ và cộng đồng quốc tế.