Trung Quốc mua lượng vàng Nga kỷ lục gần 1 tỷ USD, đẩy mạnh phi đô la hóa cuối năm 2025

Trung Quốc nhập khẩu lượng vàng kỷ lục từ Nga trong tháng 11/2025, với giá trị gần 1 tỷ USD, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh phi đô la hóa và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Trung Quốc đã nhập khẩu lượng vàng kỷ lục từ Nga trong tháng 11/2025, với giá trị lô hàng đạt 961 triệu USD, sau mức 930 triệu USD của tháng 10, theo số liệu hải quan. Trong tháng 10 và 11 năm trước, Nga không xuất khẩu vàng sang Trung Quốc, mức cao nhất trước đó là 223 triệu USD, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong năm 2025. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu vàng của Trung Quốc từ Nga đạt 1,9 tỷ USD, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan. Bloomberg ước tính Nga đã xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD kim loại quý sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, cho thấy quy mô thực tế có thể lớn hơn số liệu chính thức. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết Trung Quốc đã mua 23,95 tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 9/2025, đồng thời giảm tỷ trọng tài sản dự trữ bằng đồng USD.

Lượng nhập khẩu kim loại quý tăng vọt vào cuối năm 2025 trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào đồng USD, theo dữ liệu hải quan.

Trung Quốc đã mua lượng vàng kỷ lục từ Nga trong tháng 11, với giá trị các lô hàng tăng lên gần 1 tỷ USD, hãng RIA Novosti đưa tin, dẫn số liệu từ hải quan Trung Quốc.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu vàng của Nga sang Trung Quốc trong tháng 11 đạt 961 triệu USD, sau mức 930 triệu USD của tháng 10. Diễn biến này phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Moscow nhằm chuyển hướng xuất khẩu kim loại quý khỏi các thị trường phương Tây trong bối cảnh Nga phải đối mặt với các lệnh trừng phạt diện rộng, đồng thời cho thấy Trung Quốc đang nổi lên như một điểm đến then chốt.

Đáng chú ý, trong các tháng 10 và 11 của năm trước, Nga hoàn toàn không xuất khẩu vàng sang Trung Quốc, và mức cao nhất trước đó theo năm chỉ là 223 triệu USD. Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu vàng Nga của Trung Quốc đã đạt 1,9 tỷ USD – cao gần gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan được dẫn. Tổng kim ngạch xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc cũng tăng gấp đôi so với một năm trước.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quy mô thực sự của hoạt động mua vàng của Trung Quốc có thể cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức. Bloomberg ước tính Nga đã xuất khẩu khoảng 1 tỷ USD kim loại quý sang Trung Quốc chỉ trong nửa đầu năm 2025, dù không nêu rõ tỷ trọng vàng trong con số này.

Trong khi đó, Financial Times hồi tháng 11 cho rằng lượng vàng Trung Quốc mua nhưng không công bố có thể cao hơn hơn 10 lần so với số liệu chính thức, khi Bắc Kinh âm thầm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy Trung Quốc đã mua 23,95 tấn vàng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, song nhiều chuyên gia cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều do nước này đang thu hẹp tỷ trọng tài sản dự trữ định giá bằng USD.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Hai nước mô tả quan hệ song phương là đối tác chiến lược “không giới hạn”, với kim ngạch thương mại vượt 200 tỷ USD trong ba năm liên tiếp.

Moscow và Bắc Kinh về cơ bản đã loại bỏ việc sử dụng các đồng tiền phương Tây trong thương mại song phương, khi gần như toàn bộ thanh toán hiện được thực hiện bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Theo RT