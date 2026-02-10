Lộ diện mẫu trực thăng tốc độ cao thế hệ mới của Trung Quốc lộ diện

Sau lần lộ diện đầu tiên vào tháng 8/2025, mẫu trực thăng đồng trục tốc độ cao mới phát triển lại xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Chiếc trực thăng này (tạm gọi là máy bay “Số 2") có vẻ lớn hơn chiếc lộ diện trước đó (gọi là "Số 1"), nếu như chiếc máy bay trước trông giống như mẫu S-97 "Raider" của Sikorsky (Mỹ), thì lần này, chiếc “Số 2” có vẻ gần gũi hơn với mẫu trực thăng SB-1 "Defiant" có kích thước lớn hơn.

Vì vậy, rất có thể Công ty trực thăng Changhe (Xương Hà, CAIG) trực thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) lại tạo ra mẫu thử nghiệm kỹ thuật thứ hai của máy bay trực thăng đồng trục tốc độ cao, với hình dáng rất giống với SB-1 "Defiant". Tốc độ phát triển của mẫu này, ngay cả khi đã quen với sự xuất hiện liên tục của các mẫu máy bay mới Trung Quốc trong những năm qua, vẫn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Hình ảnh chiếc Số 2 được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: LTN



Những đặc điểm kỹ thuật nổi bật

Máy bay Số 2 vẫn được trang bị hai cánh quạt đồng trục 4 cánh với cánh quạt chính cứng, đảo ngược, và một cánh quạt đẩy lắp phía sau đuôi ngang và vây đuôi dọc. Tuy nhiên, so với Số 1, chiếc Số 2 có vẻ đã lắp thêm một nắp khí động học trên đầu trục cánh quạt, và chiều cao của vây đuôi dọc cũng có sự khác biệt. Vây đuôi dọc của máy bay Số 1 dài phía trên và ngắn phía dưới, trong khi Số 2 lại có thiết kế ngắn phía trên và dài phía dưới, giống như S-97 “Raider”.

Ngoài ra, máy bay Số 2 sử dụng thân máy bay dài và mảnh, được tối ưu hóa cho tốc độ bay cao. Thân máy bay trông có vẻ dài hơn so với Số 1. Hệ thống bánh đáp chính dường như sử dụng cơ cấu thu vào và thả ra quay theo cơ chế liên kết với buồng lái phía sau và thu vào bên trong thân máy bay, tương tự như S-97 "Raider". Điều này đưa ra hai khả năng: hoặc là một sự cải tiến của mẫu máy bay năm ngoái, hoặc là một mẫu mới, lớn hơn, được thiết kế từ đầu.

Mẫu trực thăng đồng trục Số 1 lộ diện năm ngoái. Ảnh: Wforum.



Điều này tương tự như con đường nghiên cứu của Sikorsky. Công ty Mỹ này đã phát triển mẫu SB-1 "Defiant", một phiên bản lớn hơn của S-97. Trực thăng Số 2 trong hình ảnh mới lộ diện rõ ràng có sự khác biệt: thân máy bay dài hơn và dường như không nhìn thấy lỗ thoát khí động cơ bên hông, điều này ám chỉ có thể đã sử dụng một động cơ mới hoặc kích thước lớn hơn, khiến lỗ thoát khí bị che khuất.

Tuy nhiên, do chất lượng video kém và khoảng cách chụp khá xa, hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ thêm các chi tiết thiết kế có thể giúp phân tích sâu hơn.

Trực thăng đồng trục tốc độ cao S-97 "Raider" của Mỹ. Ảnh: LTN.



Trực thăng đồng trục cánh quạt cứng tốc độ cao là mẫu trực thăng thế hệ mới đang được các cường quốc quân sự trên thế giới phát triển. Mẫu trực thăng này áp dụng nguyên lý cánh quạt đẩy về phía trước và thêm cánh quạt đẩy phía đuôi, khắc phục được vấn đề hạn chế về tốc độ bay của trực thăng thông thường, mang lại những ưu điểm như cấu trúc thân máy bay nhỏ gọn, tốc độ bay nhanh, tầm bay xa và khả năng cơ động tốt, được coi là có triển vọng phát triển rất lớn trong tương lai.

Mẫu SB-1 "Defiant" của Công ty Sikorsky (Mỹ). Ảnh: Wiki.



Các quốc gia dẫn đầu trong công nghệ trực thăng như Mỹ đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu và phát triển các mẫu trực thăng đồng trục cánh quạt cứng, đồng thời thành công trong việc thử nghiệm các mẫu như XH-59A, X-2, S-97, SB-1, với tốc độ bay tối đa vượt qua 460 km/h, và đã đạt điều kiện chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, cấu hình cánh quạt này có một nhược điểm: do kích thước của trục cánh quạt lớn hơn rất nhiều so với trực thăng thông thường, và hình dáng phức tạp hơn nhiều, khi bay tốc độ cao, cánh quạt này bị ảnh hưởng mạnh bởi luồng khí từ cánh quạt sau và luồng khí tách biệt sau trục cánh quạt, dẫn đến lực cản của trục cánh quạt tăng mạnh, làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng động cơ.

Trực thăng cánh quạt nghiêng V-280 Valor của Mỹ. Ảnh: Wforum.



Theo nghiên cứu của Mỹ, khi bay tốc độ cao, loại trực thăng này phải sử dụng tới 45% công suất của toàn bộ máy bay để vượt qua lực cản từ trục cánh quạt, cho thấy lực cản từ trục cánh quạt là yếu tố chính hạn chế tốc độ bay và tầm bay của trực thăng đồng trục cánh quạt cứng. Vì vậy, máy bay Số 2 đã được thiết kế vỏ khí động học để giảm lực cản.

Thể hiện tầm nhìn tương lai

Trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện đại (như tại Ukraine), trực thăng truyền thống đang bộc lộ điểm yếu về khả năng sống sót. Chiến trường tương lai đòi hỏi trực thăng phải nhanh hơn, cơ động hơn và có khả năng đột phá phòng không tốt hơn.

Lộ trình phát triển trực thăng tốc độ cao của Mỹ. Ảnh: Wforum.



Hiện tại, Mỹ đang tập trung vào hai hướng chính: Cánh quạt cứng đồng trục (như Defiant X) và Cánh quạt nghiêng (Tiltrotor - như V-280 Valor). Trung Quốc cũng đang theo sát cả hai lộ trình này: Tập đoàn Xương Hà (Changfei) theo đuổi cấu hình đồng trục, trong khi Tập đoàn Cáp Nhĩ Tân (Hafei) nghiên cứu cấu hình cánh quạt nghiêng.

Mặc dù, Defiant X với cấu hình cánh quạt đồng trục cứng đã thất bại trước máy bay V-280 "Valor" với cánh quạt nghiêng trong dự án "Máy bay tấn công đường dài trong tương lai" (FLRAA) của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là V-280 có tốc độ hành trình cao hơn và bán kính tác chiến lớn hơn, điều này rất quan trọng đối với quân đội Mỹ trong việc đối phó với các xung đột cao cấp ở khu vực Tây Thái Bình Dương và thực hiện chiến dịch đổ bộ đảo.

Sự phát triển của trực thăng tốc độ cao có nhiều hướng công nghệ khác nhau, và yêu cầu kỹ thuật chiến thuật của Trung Quốc cũng có sự khác biệt với Mỹ. Việc phát triển song song nhiều mẫu và cải tiến nhanh chóng cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho nhu cầu quân sự đa dạng của mình.

Theo Wforum, LTN