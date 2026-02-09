Một triệu vệ tinh và công cuộc cải tổ, tái định hình SpaceX của Elon Musk

Công ty công nghệ vũ trụ SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng. Khi tần suất phóng tên lửa đạt mức cao kỷ lục, mạng lưới vệ tinh Starlink mở rộng nhanh chóng và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu rộng, SpaceX đang dần chuyển từ một công ty tên lửa thương mại đơn thuần sang một ông lớn công nghệ đa ngành, hoạt động trên các lĩnh vực vận tải không gian, viễn thông, tính toán và cơ sở hạ tầng dữ liệu. Năm 2026 đối với SpaceX sẽ là năm tăng tốc trong chiến lược vốn, thị trường và công nghệ.

Sáp nhập với xAI, định hình chiến lược "AI + không gian"

Hôm 2/2, Elon Musk đã thông báo trên trang web của SpaceX về việc sáp nhập công ty này với xAI - công ty AI của ông. Đây không chỉ là cuộc sáp nhập lớn nhất trong chiến lược kinh doanh của Musk mà còn là dấu hiệu cho sự hình thành chiến lược "AI + không gian" của ông. Musk cho biết mục đích của việc sáp nhập này là xây dựng một động cơ đổi mới tích hợp dọc, kết hợp AI, công nghệ tên lửa, viễn thông vệ tinh Starlink, kết nối thiết bị di động và các trung tâm dữ liệu không gian trong tương lai.

Nhiều tờ báo quốc tế phân tích rằng giao dịch này thực chất là việc hợp nhất hai công ty có giá trị thị trường đang tăng nhanh, tạo thành một liên minh mạnh mẽ. Thị trường tin rằng động thái này không chỉ nhằm vào thị trường vốn mà còn có thể mở ra các ứng dụng không gian mới, bao gồm tính toán không gian, đào tạo mô hình AI và xử lý dữ liệu phân tán, giúp SpaceX nâng tầm vai trò từ "nhà cung cấp tên lửa và vệ tinh" lên thành nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái công nghệ không gian.

Theo CNBC dẫn lời những người có thông tin nội bộ, Musk có kế hoạch sẽ thúc đẩy việc IPO quy mô lớn của thực thể mới sau khi sáp nhập xong, với giá trị thị trường có thể lên tới 1,25 nghìn tỷ USD, dự kiến sẽ trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

SpaceX kế hoạch phóng 1 triệu vệ tinh lên quỹ đạo. Ảnh: Getty.



Kế hoạch phóng 1 triệu vệ tinh và xây dựng trung tâm dữ liệu không gian

Về mặt cơ sở hạ tầng, SpaceX cũng đang có những động thái mạnh mẽ. Với mục tiêu kết nối toàn cầu, SpaceX không chỉ chú trọng đến việc tăng số lượng vệ tinh mà còn cải thiện chất lượng và phạm vi phủ sóng của chúng. Theo kế hoạch, công ty đã nộp đơn xin phép lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để triển khai tới 1 triệu vệ tinh, tạo thành một hệ thống vệ tinh khổng lồ.

Hệ thống này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và kết nối quang học để xử lý dữ liệu và tính toán AI ngay trên quỹ đạo, mà không cần phải truyền tải dữ liệu xuống các trung tâm dữ liệu mặt đất. Quy mô này vượt xa mạng lưới Starlink hiện tại với hơn 9.600 vệ tinh, được coi là một kiến trúc tính toán không gian chưa từng có.

Một số cơ quan truyền thông chỉ ra rằng khi các trung tâm dữ liệu mặt đất đối mặt với các hạn chế về năng lượng, diện tích đất và tản nhiệt, không gian lại có tiềm năng ưu việt nhờ nguồn năng lượng mặt trời dồi dào và nhiệt độ thấp, có thể trở thành lựa chọn quan trọng cho tính toán AI trong tương lai. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, mặc dù hướng công nghệ đã rõ ràng, nhưng các trung tâm dữ liệu không gian vẫn gặp phải những vấn đề về chi phí, bảo trì và tần suất phóng tên lửa trong thời gian ngắn, điều này còn chưa chắc chắn.

Starlink mở rộng mạnh mẽ

Về mảng kinh doanh hiện tại, FCC đã phê duyệt SpaceX nâng tổng số vệ tinh Starlink lên 15.000 chiếc và cho phép triển khai các tầng quỹ đạo vệ tinh đa dạng, giúp tăng cường hiệu quả phủ sóng toàn cầu. Đồng thời, SpaceX cũng đang tăng mạnh sản lượng thiết bị đầu cuối Starlink (Starlink Kit), dự kiến sẽ đạt sản lượng 17 triệu bộ vào năm 2026, tương đương khoảng 50.000 bộ mỗi ngày, nhằm củng cố vị thế của mình trong thị trường viễn thông vệ tinh toàn cầu.

Về phóng tên lửa, Falcon 9 vẫn là nền tảng chủ lực. Năm 2025, Falcon 9 đã thực hiện tới 165 lần phóng, thiết lập kỷ lục. Tuy nhiên, vào đầu năm 2026, Falcon 9 đã tạm dừng phóng do vấn đề với nhiên liệu của tầng thứ hai, cho thấy rằng, dù mở rộng nhanh chóng, độ tin cậy và quản lý an toàn vẫn là thách thức lớn đối với SpaceX. Bên cạnh đó, việc xây dựng các cơ sở phóng Starship tại Texas và Florida vẫn đang được tiếp tục, mở đường cho các nhiệm vụ không gian sâu và vận chuyển siêu trọng trong tương lai.

Rủi ro từ sự giám sát và kiểm tra của chính phủ

Ngoài những thách thức kỹ thuật, SpaceX cũng đối mặt với những rủi ro từ sự giám sát chính phủ. Cơ quan An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Mỹ (OSHA) gần đây đã phạt SpaceX vì một vụ tai nạn cần cẩu tại Starbase. Bên cạnh đó, một số thượng nghị sĩ yêu cầu Lầu Năm Góc điều tra xem SpaceX có dính líu đến các nguồn vốn nước ngoài chưa được tiết lộ, cho thấy vai trò quan trọng của SpaceX trong lĩnh vực quốc phòng và AI, đã khiến công ty này chịu sự kiểm soát chính trị và an ninh ngày càng nghiêm ngặt.

Nhìn chung, năm 2026 sẽ là một năm đầy thách thức nhưng cũng là thời điểm quyết định đối với SpaceX. Bằng cách kết hợp AI, mạng lưới vệ tinh, vận tải không gian và cơ sở hạ tầng tính toán, SpaceX đang nỗ lực tái định nghĩa lại giới hạn của ngành công nghiệp không gian, từ một công ty tên lửa đơn thuần trở thành một nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái AI và viễn thông toàn cầu trong tương lai.

Theo Wforum