Mỹ phát cảnh báo khẩn tại eo biển Hormuz giữa căng thẳng hạt nhân với Iran

Mỹ hôm đầu tuần đã ban hành hướng dẫn mới đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ Trung Đông – trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục âm ỉ xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đây, Iran từng nhiều lần đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, trong đó một phần nằm trong vùng lãnh hải của nước này, đồng thời có thời điểm bắt giữ các tàu thương mại và tàu chở dầu đi qua khu vực với cáo buộc buôn lậu.

Theo hướng dẫn mới của Cơ quan Quản lý Hàng hải thuộc Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, các tàu thương mại treo cờ Mỹ được khuyến cáo phải di chuyển càng xa lãnh hải Iran càng tốt, miễn là không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Ngoài ra, nếu bị lực lượng Iran yêu cầu lên kiểm tra, thủy thủ đoàn nên từ chối bằng lời nói, theo nội dung hướng dẫn được đăng tải trên trang web chính thức của cơ quan này.

“Khuyến nghị các tàu thương mại treo cờ Mỹ khi đi qua vùng biển này cần giữ khoảng cách xa nhất có thể với lãnh hải Iran, nhưng không làm tổn hại đến an toàn hàng hải”, bản hướng dẫn nêu rõ.

Tuy nhiên, cơ quan Mỹ cũng nhấn mạnh rằng thủy thủ đoàn không nên dùng vũ lực chống lại nếu lực lượng Iran tiến hành lên tàu.

“Nếu lực lượng Iran lên kiểm tra một tàu thương mại treo cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không được sử dụng vũ lực để chống trả”, hướng dẫn cho biết thêm.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran hôm thứ Sáu tuần trước tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ, do Oman làm trung gian, đã có “khởi đầu tốt” và sẽ tiếp tục. Phát biểu này phần nào giúp xoa dịu lo ngại rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới nguy cơ chiến tranh.

Dù cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu sẵn sàng khôi phục ngoại giao liên quan đến tranh chấp hạt nhân kéo dài nhiều năm, Mỹ cho biết họ muốn các cuộc đàm phán không chỉ giới hạn ở vấn đề hạt nhân mà còn bao gồm tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực, cũng như vấn đề nhân quyền.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tuần trước đã gia tăng sức ép lên Iran bằng một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hàng từ Iran, thực hiện đúng lời đe dọa mà ông đưa ra hồi tháng trước.

Theo Reuters