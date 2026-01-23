Trung Quốc phong sát KOL được mệnh danh “huấn luyện viên tiểu tam”

Một phụ nữ Trung Quốc tên Chu Viện, 46 tuổi, gần đây bất ngờ nổi tiếng trên mạng vì các video dạy phái đẹp về phong cách ánh mắt và tư thế cơ thể nhanh chóng lan khắp mạng xã hội, khiến cư dân mạng, blogger và cả một số người nổi tiếng bắt chước.

Trong phần giới thiệu bản thân, Chu Viện mô tả mình là người sáng lập “Học viện Sex Quotient (SQ) Hắc Bạch Điên”, “người số một về ‘sex quotient’ tại Trung Quốc” và là “nữ doanh nhân tuổi 45+”. Lịch học của cô bao gồm những tên khóa học như “Thuật thu hút theo phong cách hồ ly”, “Kỹ thuật neo cảm xúc”, cùng các khóa mang tính biểu tượng như “Thị lực từ đôi mắt” hay “Từ trường thị giác”, gây chú ý bởi cách đặt tên gợi mở và khoa trương, quảng cáo huấn luyện “phụ nữ quyến rũ” về khí chất, quy tắc giao tiếp, gây thiện cảm và tạo sức hút cá nhân, được cho là hướng tới làm phụ nữ trưởng thành.

Theo truyền thông, mức học phí của Chu Viện gây chú ý: Học khóa trực tuyến từ 9,9 nhân dân tệ (NDT) đến hơn 1000 NDT; khóa trực tiếp 2–3 ngày từ 2.999 đến 4.980 NDT; khóa cao nhất là “lớp cố vấn” giá 88.000 NDT.

Các tài khoản mạng của Chu Viện hiện đã bị khóa. Ảnh: Sohu.

Doanh thu của Chu Viện từ các khóa trả phí trên nền tảng trực tuyến được cho là đã vượt 24 triệu NDT (gần 90 tỷ đồng), với số học viên có thể lên đến hàng vạn người.

Tuy vậy, khi mức độ nổi tiếng tăng, nội dung khóa học bắt đầu gây tranh cãi. Nhiều người dùng mạng cho rằng một số phần bài giảng đi quá xa so với chủ đề “ngôn ngữ cơ thể và sức hút”, xuất hiện nội dung có tính chất người lớn không phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Nhiều cư dân mạng cho rằng động tác “ngoảnh lại hình chữ X” thực chất là dạy cách “tán tỉnh đàn ông”, và xem loại khóa học này như “lớp đào tạo làm người thứ ba”, biến phụ nữ thành công cụ để lấy lòng nam giới.

Báo chí Trung Quốc cho biết trên trang dữ liệu doanh nghiệp Tianyancha không thấy đăng ký của “Học viện SQ Hắc Bạch Điên Chu Viện”, nhưng Chu Viện lại đứng tên nhiều công ty khác, trong số đó, cô là người đại diện pháp lý của Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Hắc Bạch Điên Hồ Nam, đăng ký vốn 10 triệu tệ, thành lập năm 2021, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn sức khỏe (không phải khám chữa bệnh) và phân phối sản phẩm dành cho người lớn. Cuối năm 2024, cô còn đăng ký công ty Hải Nam Mỹ Vận Khang Nhan, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ làm đẹp.

Học viên học, bắt chước động tác của Chu Viện. Ảnh: Thepaper.

Một số cư dân mạng cho rằng nội dung của Chu Viện có yếu tố gợi cảm, mang tính “đánh lẫn ranh giới” và trái với xu hướng đề cao sự tự tin, tự lập của phụ nữ hiện nay. Thậm chí, Chu Viện còn bị gọi là “KOL - huấn luyện viên tiểu tam”.

Điều tra của tờ The Paper cho thấy Chu Viện không phải trường hợp duy nhất. Có cả một ngành kinh doanh xoay quanh hình thức “giúp tăng nữ tính / tăng sức hấp dẫn”, phát tán trên Douyin, WeChat Video và Xiaohongshu. Chuỗi sản phẩm bao gồm: video hút khách, bán khóa học, bán sản phẩm làm đẹp “vùng nhạy cảm”, dẫn dắt đến dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ.

Một số nội dung thậm chí dùng danh xưng như “chuyên viên trị liệu người lớn” hay “cố vấn giới tính” để quảng bá, nhưng có yếu tố gợi cảm hoặc ám chỉ tình dục. Một số chương trình còn quảng cáo “khóa đánh thức ham muốn” hay “36 kỹ nghệ trên giường” với giá hàng chục nghìn NDT, mở tại Thâm Quyến, Thái Lan hoặc Hàng Châu.

Một số lớp học kết hợp bán sản phẩm, có loại quảng cáo rằng giúp “tăng độ săn chắc cơ thể”. Người trong ngành cho biết một số sản phẩm có thể gây hại sức khỏe, và được bán bằng cách đánh vào nỗi lo tâm lý của phụ nữ.

Chu Viện bị chỉ trích “đào tạo tiểu tam”, biến phụ nữ thành công cụ để lấy lòng nam giới. Ảnh: Thepaper.

Theo lời một “giảng viên” trong ngành, đối tượng tham gia từ 20–50 tuổi, và mục tiêu khóa học là “giữ chân đàn ông”. Một số nơi còn giới thiệu dịch vụ y tế và thẩm mỹ liên quan.

Trước hiện tượng này, từ tháng 8/2025, Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc (CAC) đã ra thông báo yêu cầu quản lý chặt việc lợi dụng “sức khỏe giới tính” để tạo nội dung gợi cảm, ám chỉ sex, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cấm tài khoản không đủ tư cách cung cấp nội dung y tế. Các nền tảng cũng đưa việc “gợi cảm trá hình” vào danh sách vi phạm.

Ngày 22/1, báo phụ nữ Trung Quốc đăng bài chỉ trích loại nội dung trên, cho rằng đây là “đảo lộn giá trị”, trộn lẫn giữa nội dung gợi cảm và dịch vụ tư vấn tình cảm, kêu gọi nền tảng siết kiểm duyệt để bảo vệ môi trường mạng trong sạch. Bài báo nhấn mạnh rằng giá trị và sức mạnh của phụ nữ không nên bị định nghĩa bởi các “giảng viên”, càng không nên bị thu hẹp thành việc làm vừa lòng người khác, đặc biệt là đàn ông.

Chiều 22/1, nhiều tài khoản liên quan đến Chu Viện đã bị chuyển sang chế độ riêng tư. Truyền thông cho biết tài khoản chính “Hắc Bạch Điên Chu Viện” dưới tên thật trên Douyin đã bị khóa vĩnh viễn.

Theo Thepaper, Creaders