Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ ngừng đặt hàng chip Nvidia H200

Chính quyền Bắc Kinh vừa đưa ra yêu cầu đối với một số công ty công nghệ trong nước về việc tạm dừng đặt hàng dòng chip xử lý trí tuệ nhân tạo H200 của tập đoàn Nvidia. Theo các nguồn tin thân cận, Trung Quốc đang cân nhắc ban hành một quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải ưu tiên mua sắm các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) được sản xuất nội địa.

Động thái này cho thấy Nvidia đang bị kẹt giữa cuộc chiến công nghệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, trong khi Mỹ liên tục thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các loại bán dẫn tiên tiến thì Trung Quốc cũng đang nỗ lực tối đa để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thiết kế chip có nguồn gốc từ Mỹ. Những căng thẳng xung quanh vấn đề giao thương công nghệ đã trở thành một đặc điểm trung tâm trong các cuộc xung đột rộng lớn hơn, khi chất bán dẫn đang nổi lên như một điểm nóng chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.

Chỉ thị đình chỉ các đơn đặt hàng được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang xem xét kỹ lưỡng về điều kiện cho phép tiếp cận các dòng chip hiệu suất cao của Nvidia. Mục tiêu của Bắc Kinh là ngăn chặn tình trạng các công ty công nghệ địa phương đổ xô đi tích trữ chip Mỹ trước khi một quyết định chính thức được đưa ra.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Pengyu, khẳng định quốc gia này cam kết xây dựng sự phát triển quốc gia dựa trên sức mạnh nội tại, đồng thời sẵn sàng duy trì đối thoại để bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện tại cả Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này bên ngoài giờ làm việc hành chính.

Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES diễn ra tuần này, CEO Jensen Huang của Nvidia cho biết nhu cầu đối với dòng chip H200 tại thị trường Trung Quốc vẫn đang ở mức rất mạnh mẽ. Ông chia sẻ rằng công ty coi các đơn đặt hàng chính là tín hiệu của sự chấp thuận từ phía chính phủ thay vì mong đợi một thông báo chính thức từ phía Bắc Kinh.

Trong khi đó quá trình xử lý giấy phép xuất khẩu từ phía Mỹ vẫn đang được tiến hành và chưa có mốc thời gian cụ thể nào được ấn định. Cuối năm ngoái chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phê duyệt việc xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, một sự đảo ngược đáng kể so với các lệnh cấm vận phần cứng trí tuệ nhân tạo tiên tiến trước đây của chính quyền tiền nhiệm.

Tuy nhiên, sự phê duyệt này đi kèm với một điều kiện đặc biệt là Nvidia phải trả một khoản thuế chia sẻ doanh thu lên tới 25% cho chính phủ Mỹ. Dòng chip H200 vốn là thế hệ tiền nhiệm của dòng chip Blackwell hàng đầu hiện nay mà Nvidia đang cung cấp cho thị trường toàn cầu. Việc Bắc Kinh có động thái ngăn chặn đơn hàng có thể được xem là một đòn trả đũa kinh tế hoặc một bước đi quyết liệt nhằm bảo hộ các nhà sản xuất chip trong nước đang nỗ lực vươn lên.

Sự bất ổn này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các tập đoàn công nghệ lớn mà còn gây ra những hệ lụy sâu sắc cho hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Cuộc đua giành quyền kiểm soát tương lai kỹ thuật số giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vì thế vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường.

Theo Reuters