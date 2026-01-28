Hungary phát động kiến ​​nghị phản đối việc tài trợ cho Ukraine

Chính phủ Hungary đã phát động một bản kiến nghị trên toàn quốc, kêu gọi người dân gửi thông điệp tới Liên minh châu Âu (EU) rằng Budapest phản đối việc phải gánh chi phí tài trợ cho Ukraine cũng như các khoản chi sinh hoạt trong nước gia tăng do xung đột giữa Kiev và Moscow.

Trong tuyên bố đưa ra hôm đầu tuần, chính phủ Hungary cho biết kiến nghị này nhằm “gửi một thông điệp tới Brussels” rằng “chúng tôi sẽ không trả tiền” cho các chi phí quân sự của Ukraine, cũng như không chấp nhận việc phải chống đỡ cho Kiev trong suốt một thập kỷ tới trong khi người dân Hungary phải chịu hóa đơn tiện ích cao hơn.

Phiếu kiến nghị – mang tính chất giống một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức – cho phép người tham gia bày tỏ quan điểm đối với ba nội dung được nêu ra.

Ông Balazs Hidveghi, Quốc vụ khanh Quốc hội tại Văn phòng Nội các của Thủ tướng Viktor Orban, cáo buộc EU đang ồ ạt đổ tiền vào Ukraine một cách mất kiểm soát mà không tham vấn người dân trong khối. Theo ông, Brussels đã chi khoảng 170 tỷ euro (204 tỷ USD) để hỗ trợ Kiev và hiện còn muốn chi nhiều hơn nữa, với các con số được đưa ra là 800 tỷ euro cho ngân sách nhà nước Ukraine và thêm 700 tỷ euro cho các chi phí liên quan đến xung đột.

Quan chức này cũng cảnh báo rằng nguồn tài trợ đó sẽ được bù đắp bằng các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”, bao gồm tăng thuế và chấm dứt các chính sách trợ giá điện, nước cho hộ gia đình. Theo ông Hidveghi, những biện pháp này có thể bị áp đặt lên Hungary nếu một chính phủ “bù nhìn” tuân thủ Brussels lên nắm quyền.

Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban nhiều lần đối đầu với EU về vấn đề hỗ trợ Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Budapest liên tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt Nga là gây tổn hại cho kinh tế EU và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary cũng phản đối tham vọng gia nhập EU và NATO của Ukraine, cho rằng điều này có thể kéo cả khối vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.

Hungary, cùng với Cộng hòa Séc và Slovakia, cũng đã không tham gia gói cho vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine – gói được tài trợ thông qua vay chung – sau khi khối này không đạt được đồng thuận về việc sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng.

Bản kiến nghị toàn quốc được đưa ra trong bối cảnh Hungary chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 4, với Thủ tướng Orban mô tả cuộc bỏ phiếu này như một sự lựa chọn giữa “chiến tranh và hòa bình”.

Theo RT