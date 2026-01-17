Trung Quốc bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua tự chủ chip AI

Theo một ước tính mới nhất vào ngày 17/1, quốc gia này hiện có khả năng đáp ứng tới 80% nhu cầu chip AI bằng nguồn cung trong nước.

Sự phát triển của ngành bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc đang tiến triển với tốc độ chóng mặt khi năng lực của các doanh nghiệp nội địa như Moore Threads liên tục đột phá. Theo một ước tính mới nhất vào ngày 17/1, quốc gia này hiện có khả năng đáp ứng tới 80% nhu cầu chip AI bằng nguồn cung trong nước.

Tại hội nghị các nhà phát triển diễn ra ở Bắc Kinh vừa qua, Moore Threads đã gây chấn động khi trình làng kiến trúc đồ họa Huagang mới cùng các dòng chip xử lý hiện đại. Trong đó dòng Huashan phục vụ trí tuệ nhân tạo được đánh giá có hiệu năng tiệm cận với các sản phẩm chủ lực của Nvidia, còn dòng Lushan dành cho các công việc xử lý đồ họa. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt cả hai dòng sản phẩm này ngay trong năm nay để phục vụ thị trường tỷ dân.

Ông Zhang Jianzhong, giám đốc điều hành của Moore Threads và từng là phó chủ tịch của Nvidia, khẳng định rằng các sản phẩm mới sẽ đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của các nhà phát triển trong nước. Theo ông, giờ đây Trung Quốc không còn phải mòn mỏi chờ đợi những dòng linh kiện cao cấp từ nước ngoài.

Moore Threads vừa chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Thượng Hải vào đầu tháng 12 năm qua và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với giá trị vốn hóa vượt ngưỡng 43 tỷ USD. Mục tiêu lớn nhất của ông Zhang là chấm dứt sự phụ thuộc vào Nvidia, một thế lực từng chiếm lĩnh tới 66 phần trăm thị phần chip AI tại Trung Quốc vào năm 2024. Đây là một con số khổng lồ trong một lĩnh vực đóng vai trò then chốt đối với năng lực cạnh tranh cốt lõi của cả doanh nghiệp lẫn quốc gia.

Các lệnh hạn chế xuất khẩu từ chính phủ Mỹ đã khiến việc tiếp cận các sản phẩm hàng đầu của Nvidia trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù Tổng thống Donald Trump gần đây có những tín hiệu cho phép bán một số dòng chip tiên tiến sang Trung Quốc đi kèm mức phí bổ sung 25%, nhưng Bắc Kinh cũng đang cân nhắc các quy định riêng để giới hạn nhập khẩu.

Trong dự thảo kế hoạch năm năm được thông qua hồi tháng 10, chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh mục tiêu đạt được sự tự chủ bán dẫn thông qua một hệ thống quốc gia mới. Hệ thống này sẽ kết nối chặt chẽ giữa khu vực công, các doanh nghiệp tư nhân và các định chế tài chính để tập trung nguồn lực.

Trọng tâm của kế hoạch này chính là bộ tứ trong làng sản xuất chip Trung Quốc gồm Moore Threads, MetaX, Biren Technology và Enflame. Tất cả các đơn vị này đều đang đẩy mạnh việc huy động vốn thông qua niêm yết công khai để đổ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển chip.

Không chỉ các công ty mới nổi, những gã khổng lồ lâu đời cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Đơn vị Kunlunxin của Baidu dự kiến ra mắt thêm năm dòng chip AI vào năm 2030, trong khi HiSilicon của Huawei và Cambricon Technologies cũng đang dồn lực cho cuộc đua này. Ở khâu sản xuất, tập đoàn SMIC hiện đã có khả năng cung ứng ổn định chip 7 nanomet cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp củng cố toàn bộ chuỗi cung ứng nội địa.

Dự báo từ các tổ chức nghiên cứu cho thấy thị phần của Nvidia tại Trung Quốc có thể lao dốc xuống chỉ còn 8% trong năm nay. Khoảng trống này sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi các tên tuổi như Huawei và Cambricon với tổng thị phần nội địa kỳ vọng đạt mức 80%.

Cuộc chiến chip AI không chỉ đơn thuần là thương mại mà còn là mặt trận quan trọng trong cuộc đối đầu công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, dự kiến sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước vào tháng 4 tới. Theo giới học giả tại Đại học Thanh Hoa, chip nội địa Trung Quốc đã tiến hóa từ mức dùng được sang mức dễ sử dụng. Dù vậy, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là việc chuyển đổi toàn bộ cấu trúc phát triển từng lấy Nvidia làm trung tâm sang một hệ sinh thái nội địa.

Theo Nikkei Asia