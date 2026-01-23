Thị trường thiết bị điện tử đối mặt làn sóng tăng giá do cơn sốt chip nhớ phục vụ AI

Nhu cầu về điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy chơi game dự kiến sẽ sụt giảm mạnh trong năm nay khi các hãng công nghệ đồng loạt tăng giá bán.

Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc chi phí chip nhớ tăng vọt do sự bùng nổ của hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như OpenAI, Google và Microsoft đang thu mua phần lớn nguồn cung chip nhớ thế giới cho các trung tâm dữ liệu, khiến các nhà sản xuất linh kiện ưu tiên những đơn hàng có biên lợi nhuận cao thay vì phục vụ thiết bị tiêu dùng. Ba nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới là Samsung, SK Hynix và Micron cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu dù doanh thu quý vừa qua tăng trưởng mạnh mẽ nhờ giá bán linh kiện tăng cao.

Tình trạng này đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền tiêu cực lên thị trường tiêu dùng cuối. Các công ty nghiên cứu thị trường như IDC và Counterpoint dự báo doanh số điện thoại thông minh toàn cầu sẽ giảm ít nhất 2 phần trăm trong năm 2026. Đây là sự đảo ngược đáng ngạc nhiên so với triển vọng tăng trưởng đầy lạc quan chỉ vài tháng trước đó.

Tương tự thị trường máy tính cá nhân được dự báo sẽ thu hẹp 4,9%, trong khi doanh số máy chơi game cũng giảm khoảng 4,4%. Các chuyên gia nhận định rằng người tiêu dùng sẽ sớm phải trả mức giá cao hơn đáng kể cho các sản phẩm công nghệ trong bối cảnh lạm phát lan rộng. Áp lực này càng gia tăng khi giá chip nhớ dự kiến tiếp tục tăng thêm từ 40-50% ngay trong quý đầu năm nay.

Các nhà sản xuất thiết bị đang đứng trước những lựa chọn đầy khó khăn: tự gánh chịu chi phí để bảo vệ biên lợi nhuận hoặc chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng và đối mặt với nguy cơ sụt giảm sức mua. Những cái tên như HP và Raspberry Pi đã chính thức xác nhận việc tăng giá sản phẩm do chi phí đầu vào quá đau đớn.

Trong khi đó các hãng sản xuất thiết bị tầm trung và giá rẻ như Xiaomi hay Lenovo được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cổ phiếu của các công ty này đã có những phản ứng tiêu cực khi ghi nhận mức sụt giảm đáng kể trong những tháng cuối năm ngoái. Một số báo cáo chỉ ra rằng Lenovo và Dell có thể điều chỉnh mức tăng giá lên tới 20% vào đầu năm nay để bù đắp thâm hụt.

Riêng với Apple, nhờ quy mô khổng lồ và mạng lưới cung ứng sâu rộng, giới phân tích tin rằng hãng có vị thế tốt hơn để chống chọi với cơn bão giá này. Thay vì phụ thuộc vào giá giao ngay đầy biến động, Apple thường sử dụng các hợp đồng cung ứng dài hạn với mức giá ổn định.

Tuy nhiên ngay cả gã khổng lồ này cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với xu hướng chung và có thể buộc phải tăng giá các dòng iPhone hoặc MacBook trong tương lai để bảo vệ lợi ích kinh tế. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng do giá cả leo thang không chỉ ảnh hưởng đến các nhà sản xuất mà còn gây áp lực lớn lên các hệ thống bán lẻ điện tử trên toàn thế giới.

