Ảnh ông Trump và ông Putin xuất hiện tại Nhà Trắng thu hút sự quan tâm

Một bức ảnh chụp ông Donald Trump và ông Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh Alaska được treo trong Nhà Trắng, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Một bức ảnh chụp tại hội nghị thượng đỉnh Alaska năm ngoái, ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sánh bước bên nhau, đang được trưng bày tại một khu vực chờ dành cho khách chính thức trong Nhà Trắng.

Theo phóng viên Elizabeth Landers của PBS, bức ảnh được treo trong Phòng Palm – không gian vừa được cải tạo, nối Cánh Tây với khu nhà ở của Tổng thống – và được đặt phía trên một bức ảnh gia đình của ông Trump chụp cùng cháu gái.

Bức ảnh cho thấy ông Trump và ông Putin đang đi cạnh nhau tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, bang Alaska, diễn ra năm ngoái. Hình ảnh này dường như trùng khớp với bức ảnh mà Tổng thống Mỹ từng trưng bày trong một cuộc họp báo hồi tháng 8, khi ông nói rằng đó là món quà do chính ông Putin gửi tặng.

Phòng Palm không nằm trong lộ trình tham quan công cộng của Nhà Trắng, nhưng đóng vai trò là sảnh chờ chính cho các quan chức và nhà báo tới làm việc tại Cánh Tây. Không gian này đã được thiết kế lại vào tháng 9 năm ngoái, chuyển từ một khu sinh hoạt mang phong cách nhà kính sang khu vực tiếp khách trang trọng với các chân dung được đóng khung.

Bài đăng của bà Landers trên mạng xã hội X.

Một quan chức trong chính quyền ông Trump cho biết việc trưng bày và luân phiên các bức ảnh ghi lại hoạt động của tổng thống trong Nhà Trắng là thông lệ bình thường. Tuy nhiên, phát hiện của bà Landers nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông, do mối quan hệ phức tạp giữa ông Trump và ông Putin.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần thể hiện thái độ đan xen giữa chỉ trích ông Putin vì tiến trình hòa bình Ukraine bị đình trệ và ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8/2025 – cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 – đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng được cả hai bên mô tả là mang tính xây dựng.

Về phía Nga, ông Putin cũng khắc họa các cuộc tiếp xúc với ông Trump theo hướng tích cực, coi đây là cơ hội để khôi phục quan hệ song phương vốn đang căng thẳng. Ông lặp lại nhận định của ông Trump rằng xung đột Ukraine có thể đã tránh được nếu ông Trump tiếp tục tại vị, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng hợp tác trong tương lai sau khi chiến sự kết thúc.

Sự xuất hiện của bức ảnh diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Ukraine vẫn đang tiếp tục. Tuần trước, các phái đoàn của Mỹ, Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi trong cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ năm 2022, nhằm thúc đẩy một khuôn khổ hòa bình.

Các bên mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, dù vấn đề lãnh thổ được cho là vẫn là trở ngại lớn nhất.

Theo RT