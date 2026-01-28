Máy bay dân dụng nhanh nhất thế giới với tốc độ Mach 0,95 được EU chứng nhận

Máy bay dân dụng nhanh nhất thế giới đã chính thức nhận được chứng nhận của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA). Do Bombardier phát triển, dòng phản lực doanh nhân Global 8000 hiện là máy bay dân dụng nhanh nhất kể từ thời Concorde, với tốc độ tối đa dẫn đầu ngành, đạt Mach 0,95.

Chiếc máy bay sở hữu tầm bay hàng đầu phân khúc lên tới 15.000 km, cho phép hành khách bay nhanh hơn và xa hơn bao giờ hết.

“Việc đạt được chứng nhận EASA cho thấy nỗ lực bền bỉ và sự cống hiến của đội ngũ nhân sự và các nhà cung ứng tay nghề cao của Bombardier, phối hợp chặt chẽ với Transport Canada và các nhóm của EASA”, ông Stephen McCullough, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách Kỹ thuật, Phát triển Sản phẩm và Bombardier Defense, cho biết.

Global 8000 cũng sở hữu độ cao khoang cabin thấp nhất trong các dòng máy bay phản lực doanh nhân đang được sản xuất, chỉ khoảng 820 đến 866 mét (tương đương 2.900 feet) khi bay ở độ cao hành trình trên 12.400 mét. Theo thông cáo báo chí, độ cao cabin thấp giúp giảm thiểu căng thẳng sinh lý do bay ở độ cao lớn, hỗ trợ hành khách đến nơi với trạng thái tỉnh táo và sẵn sàng làm việc.

Với hàng loạt cột mốc đạt được trong năm 2025, Global 8000 của Bombardier đã tái định nghĩa hàng không doanh nhân nhờ các đặc tính hiệu suất vượt trội cùng khoang nội thất sang trọng. Đây là máy bay phản lực doanh nhân 4 khoang thực thụ duy nhất có tầm bay 15.000 km, cho phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa các thành phố nằm cách xa nhau.

Bên cạnh khả năng bay đường dài, máy bay vẫn cực kỳ linh hoạt, với hiệu suất cất cánh và hạ cánh tương đương một phản lực hạng nhẹ. Thiết kế cánh tiên tiến với các cánh tà mép trước độc đáo cho phép khách hàng tiếp cận nhiều hơn tới 30% số sân bay so với đối thủ gần nhất.

Global 8000 đã nhận chứng nhận kiểu loại của Transport Canada vào ngày 5/11/2025 và chứng nhận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào ngày 19/12/2025. Máy bay chính thức được đưa vào khai thác từ tháng 12/2025.

Bombardier khẳng định Global 8000 giống như “hai máy bay trong một”, khi kết hợp tốc độ nhanh nhất và tầm bay xa nhất của ngành với không gian cabin rộng rãi gồm bốn khu sinh hoạt có kích thước tương đương nhau.

Buồng lái Bombardier Vision được trang bị các công nghệ fly-by-wire và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất, với công thái học và thẩm mỹ vượt trội, phù hợp cho cả các chuyến bay ngắn lẫn đường dài. Theo hãng, cách tiếp cận độc đáo được hoàn thiện qua hàng nghìn giờ bay và nhiều năm tinh chỉnh đã biến Bombardier Vision trở thành buồng lái hàng đầu trong cộng đồng phi công.

Chiếc phản lực này mang lại hành trình êm ái nhất và khả năng hoạt động tối ưu trong mọi điều kiện thời tiết. Bí quyết nằm ở cánh Smooth Flĕx Wing, được thiết kế như hai cánh trong một: một cánh tạo lực nâng lớn cho khả năng linh hoạt ở tốc độ thấp và một cánh tốc độ cao cho tầm bay và vận tốc vượt trội.

Hệ thống không khí Bombardier Pũr Air được trang bị bộ lọc HEPA cấp độ bệnh viện, có khả năng giữ lại tới 99,99% hạt bụi, bao gồm virus, chất gây dị ứng và vi khuẩn. Hệ thống còn có bộ lọc than hoạt tính giúp loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), mùi và khí, đồng thời cung cấp tốc độ thay thế không khí tươi nhanh nhất, theo công bố của Bombardier.

Theo IE