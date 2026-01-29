Từ Nhà Xanh đến nhà giam: Câu chuyện kịch tính về cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Bà Kim Keon-hee, vợ cựu Tổng thống Hàn Quốc ông Yoon Suk-yeol, bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù vì nhận hối lộ gồm túi Chanel và vòng cổ kim cương từ Giáo hội Thống nhất, khép lại chuỗi bê bối gây chấn động Hàn Quốc.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc túi xách hàng hiệu. Rồi đến chiếc thứ hai, rồi một chiếc vòng cổ xa xỉ – và còn nhiều nữa. Giờ đây, tất cả kết thúc bằng án tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Bà Kim Keon-hee, vợ của cựu Tổng thống tai tiếng (và hiện cũng đang thụ án tù) ông Yoon Suk-yeol, đã bị tuyên án 1 năm 8 tháng tù giam vào ngày thứ Tư vì tội nhận hối lộ – chỉ trong một trong ba phiên tòa hình sự mà bà đang phải đối mặt. Cả công tố viên lẫn nhóm luật sư của bà Kim đều có quyền kháng cáo phán quyết.

Tòa án xác định bà Kim có tội trong việc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất – một giáo phái tôn giáo gây nhiều tranh cãi – bao gồm một túi Chanel và một vòng cổ kim cương Graff. Tuy nhiên, tòa tuyên bà không phạm tội thao túng cổ phiếu và không thông đồng với chồng để nhận các cuộc thăm dò dư luận miễn phí, với lý do không đủ bằng chứng và thời hiệu truy cứu đã hết. Bà Kim cũng được tuyên vô tội trong cáo buộc nhận chiếc túi Chanel thứ hai.

Các công tố viên ước tính tổng giá trị của cổ phiếu, quà hối lộ và các cuộc thăm dò liên quan lên tới 1,15 tỷ won (khoảng 813.000 USD).

“Bà Kim Keon Hee đã lạm dụng địa vị của mình như một phương tiện để mưu cầu lợi ích”, Thẩm phán Tòa án Quận Seoul, ông Woo In-seong, tuyên bố trong bản án. “Bị cáo đã không thể từ chối các món đồ xa xỉ đắt tiền được trao trong mối liên hệ với những đặc ân, và có khao khát được nhận và tô điểm bản thân bằng chúng”.

Tuy nhiên, ông Woo cũng cho biết bà Kim không chủ động yêu cầu các món quà, không chuyển bất kỳ đề nghị nào từ giáo hội cho chồng mình, và hiện đang “tự phản tỉnh” về hành vi của bản thân.

Đây là cú giáng mới nhất đối với cặp đôi cựu Tổng thống Hàn Quốc, cả hai đều nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái – dù bà Kim thừa nhận đã nhận các túi Chanel từ Giáo hội Thống nhất. Theo các công tố viên đặc biệt, mối quan hệ giữa hai vợ chồng không chỉ là hôn nhân, mà dần hình thành một “quan hệ đối tác chính trị”.

Ông Yoon Suk-yeol, người đã thắng cử tổng thống năm 2022, đã thừa nhận vai trò của bà Kim trong việc định hình sự nghiệp chính trị của mình. Ảnh: NYTimes.

Mối quan hệ chính trị

“Bà ấy đã đóng vai trò dẫn dắt ngay từ thời điểm ông Yoon Suk-yeol bước chân vào chính trường”, bà Oh Jeong-hee, công tố viên đặc biệt, nói. “Bà Kim không giữ chức vụ chính thức nào, nhưng lại hưởng một vị thế sánh ngang Tổng thống”.

Bà Kim hiếm khi phát biểu trước công chúng. Nhưng bà đã xây dựng hình ảnh cá nhân của mình bằng cách tung ra hàng loạt ảnh chụp bà tháp tùng ông Yoon trong các chuyến đi nước ngoài, thăm doanh trại quân đội, gặp gỡ trẻ em nghèo và âu yếm những chú chó cưng.

Nhiều nhà phê bình bắt đầu ví bà Kim như một “phù thủy” đang thao túng người đàn ông “mù quáng” mà họ cho là ông Yoon. Ngay cả các phương tiện truyền thông bảo thủ của đất nước, vốn từng ủng hộ ông Yoon, cũng trở nên bực bội.

“Chỉ có một người – Tổng thống Yoon Suk-yeol – có thể làm rõ rằng Kim Keon-hee không phải là Tổng thống của Hàn Quốc”, Kim Sun Duk, một nhà bình luận tại Dong-A Ilbo, một tờ báo bảo thủ lớn, đã viết vào tháng 10/2024. “Tất cả chúng ta đều biết rằng ông ấy không thể. Đó chính là bi kịch”.

Khi bà Kim lần đầu tiên ra trình diện để thẩm vấn bởi các nhà điều tra vào tháng 8 năm ngoái, bà tự xưng là “một người vô danh”. Nhưng danh sách quà tặng mà họ cho rằng bà đã tích trữ để đổi lấy những ân huệ bao gồm một bức tượng rùa bằng vàng, một chiếc túi xách hàng hiệu, một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 27.700 USD, một chiếc vòng cổ kim cương trị giá 43.000 USD và một bức tranh trị giá 97.000 USD. Họ nói rằng bà cũng đã nhận thêm một chiếc vòng cổ trị giá 43.000 USD, cùng với hai chiếc túi xách Chanel, từ Giáo hội Thống nhất.

Ông Yoon hiện đang bị xét xử vì tội nổi loạn liên quan đến việc ban bố thiết quân luật ngắn ngủi vào năm 2024, cùng nhiều cáo buộc khác. Nhưng vợ ông đã vướng vào bê bối từ lâu trước đó – với các cáo buộc thao túng cổ phiếu liên quan đến một đại lý ô tô có từ hơn một thập kỷ trước.

Bà Kim bị bắt vào tháng 8 năm ngoái theo lệnh của công tố viên đặc biệt, và phía công tố từng đề nghị mức án 15 năm tù cho các tội danh mà tòa xét xử trong phán quyết ngày 28/1.

“Bà Kim Keon Hee đã sử dụng vị thế là phu nhân Tổng thống để dễ dàng nhận tiền và hàng hóa đắt tiền, đồng thời can thiệp sâu rộng vào nhiều quyết định nhân sự và đề cử”, ông Min Joong-ki, người đứng đầu nhóm công tố viên đặc biệt, tuyên bố hôm 29/12/2025 sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài 180 ngày.

Người đứng đầu Giáo hội Thống nhất – còn được gọi là Moonies, phong trào bắt nguồn từ Hàn Quốc và lan rộng ra toàn cầu – cũng đang phải hầu tòa vì liên quan đến các khoản hối lộ này.

Bà Kim, khi đó là phu nhân Thị trưởng, cùng với Thị trưởng Kang Gi-jung của thành phố Gwangju tại Triển lãm nghệ thuật Gwangju năm 2023. Trước đó, bà từng là người tổ chức triển lãm nghệ thuật. Ảnh: EPA.

Danh sách bê bối dài dằng dặc

Ngay từ đầu, bà Kim đã không phải là một đệ nhất phu nhân điển hình.

Bà từng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng lập công ty tổ chức triển lãm riêng, khi kết hôn với ông Yoon vào năm 2012. Khi đó, ông vẫn là một công tố viên và chưa bước chân vào chính trường. Chính ông Yoon từng công khai thừa nhận vai trò then chốt của vợ trong việc định hình con đường chính trị của mình.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông kể rằng có lần thức dậy lúc 5 hoặc 6 giờ sáng và thấy bà Kim đang nằm trên giường, dùng điện thoại của ông để trả lời tin nhắn của những người ủng hộ.

“Tôi nói: ‘Em điên à? Sao giờ này còn thức?’”, ông Yoon nhớ lại trong một cuộc họp báo cuối năm 2024. “Cô ấy nói đang trả lời những người ủng hộ, cảm ơn họ và hứa sẽ làm tốt”.

Trong vai trò đệ nhất phu nhân, bà Kim duy trì hình ảnh nổi bật, thường xuyên diện trang phục thời trang trong các chuyến công du nước ngoài cùng chồng – điều vừa mang lại lời khen, vừa gây tranh cãi trong nước.

Bà từng được nhìn nhận là cố xây dựng hình ảnh theo phong cách bà Jacqueline Kennedy Onassis, nhưng cũng nhanh chóng trở thành nhân vật gây chia rẽ trong một xã hội Hàn Quốc vốn nặng tính gia trưởng. Những phát ngôn như việc bà tự nhận mình là “người đàn ông trong gia đình” làm rung chuyển dư luận.

Tuy nhiên, những nghi ngờ về hành vi của bà đã xuất hiện ngay cả trong giai đoạn ông Yoon tranh cử.

Năm 2021, bà Kim xin lỗi vì thổi phồng lý lịch, đồng thời cam kết sẽ “tập trung vào vai trò người vợ” nếu chồng bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau.

Là một người rất yêu chó, bà Kim đã đạt được điều mà các nhóm bảo vệ quyền động vật đã cố gắng nhưng không thành công trong nhiều thập kỷ: buộc Hàn Quốc cấm sử dụng thịt chó làm thực phẩm. Ảnh: AFP.

Bà cũng liên tục đối mặt với các cáo buộc đạo văn học thuật, dẫn tới việc Đại học Nữ Sookmyung thu hồi bằng thạc sĩ của bà. Đại học Kookmin, nơi bà nhận bằng tiến sĩ, cũng thu hồi học vị này sau đó.

Trong nhiều năm, các cáo buộc cho rằng bà Kim thao túng cổ phiếu giai đoạn 2010–2012 liên quan đến đại lý BMW Deutsch Motors không ngừng bủa vây bà. Hình ảnh càng xấu đi khi ông Yoon, trên cương vị Tổng thống, đã phủ quyết một dự luật kêu gọi mở cuộc điều tra đặc biệt về vợ mình.

Nhưng "giọt nước tràn ly" chính là chiếc túi Christian Dior trị giá 2.200 USD – không liên quan trực tiếp đến các túi Chanel khiến bà bị kết án hôm thứ Tư.

Cuối năm 2023, một kênh YouTube thiên tả công bố đoạn video quay lén, trong đó một mục sư người Mỹ gốc Hàn trao cho bà Kim chiếc túi da bê làm quà. Cuộc trao đổi được ghi lại bằng camera giấu trong đồng hồ đeo tay.

Trong đoạn video, bà Kim nói: “Sao ông cứ mang những thứ này đến thế? Thật sự không cần đâu”.

Đoạn phim không cho thấy bà trực tiếp cầm chiếc túi, nhưng bà cũng không từ chối rõ ràng, và một túi mua sắm Dior được đặt trên bàn cà phê. Luật chống tham nhũng của Hàn Quốc cấm quan chức công quyền và vợ hoặc chồng của họ nhận quà trị giá trên 750 USD liên quan đến công vụ.

Bê bối khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Yoon lao dốc. Bà Kim gần như biến mất khỏi đời sống công chúng – cho tới khi tổng thống ban bố thiết quân luật trong một đêm cuối năm 2023, đẩy đất nước, và cả cặp đôi, vào một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều.

Bà Kim, vợ của cựu Tổng thống bị luận tội, đã cúi đầu khi đến tòa án ở Seoul vào tháng 8 năm ngoái. Bà nói với các nhà điều tra rằng bà chỉ là "một người không ai biết đến". Ảnh: NYTimes.

Sự sụp đổ của gia đình Tổng thống

Các nghị sĩ nhanh chóng lật ngược sắc lệnh thiết quân luật sau khi vượt qua các binh sĩ có vũ trang để tiến vào Quốc hội.

Ông Yoon bị luận tội và phế truất, các cuộc điều tra đặc biệt được mở đối với ông, vợ ông và các trợ lý thân cận. Đầu tháng này, ông bị kết án 5 năm tù vì chống lại các nỗ lực bắt giữ và vì không cho nội các cơ hội thảo luận về sắc lệnh thiết quân luật. Những bản án khác, nặng hơn, có thể sẽ tiếp nối; ông vẫn đang đối mặt với nhiều phiên tòa hình sự, bao gồm cáo buộc nổi loạn.

Theo các điều tra viên, bà Kim không biết trước về kế hoạch thiết quân luật của chồng. Tối hôm đó, bà đang đi thăm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Khi kế hoạch thất bại, bà đã la hét vào mặt ông Yoon vì “phá hỏng mọi thứ”.

Trong suốt các lần ra tòa và điều trần, ông Yoon liên tục từ chối hợp tác khi các điều tra viên tìm cách thẩm vấn ông về vợ mình.

Trong một phiên tòa hồi tháng trước, ông tỏ ra không còn kỳ vọng vào việc trở lại cuộc sống bình thường.

“Vợ tôi đang bị giam giữ”, ông nói trước hội đồng xét xử. “Tôi về nhà thì còn làm được gì?”.

Việc một tổng thống Hàn Quốc kết thúc sự nghiệp trong tù thực ra không phải điều hiếm gặp. Chính ông Yoon, khi còn là công tố viên, từng góp phần đưa cựu Tổng thống Park Geun-hye vào tù vì tham nhũng và lạm quyền.

Theo CNN, NYTimes