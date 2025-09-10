Trung Đông "dậy sóng", thế giới đồng loạt lên án đòn tấn công của Israel ở Qatar

Israel đã mở rộng mặt trận khi tấn công các thủ lĩnh Hamas ngay tại Doha, Qatar. Hành động này khiến LHQ, Giáo hoàng, Arab Saudi, Iran, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước Arab đồng loạt lên án, cảnh báo nguy cơ leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông.

Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Qatar hôm thứ Ba, nơi từ lâu là căn cứ chính trị của phong trào Hồi giáo Palestine.

Các lãnh đạo thế giới và nhiều quốc gia đã đưa ra phản ứng về vụ việc Israel tấn công vào thủ đô Doha của Qatar.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

“Hành động hôm nay nhằm vào những kẻ cầm đầu khủng bố Hamas là một chiến dịch hoàn toàn độc lập của Israel. Israel khởi xướng, Israel thực hiện và Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Qatar

“Qatar cực lực lên án cuộc tấn công hèn hạ của Israel nhằm vào các tòa nhà dân cư, nơi có nhiều thành viên của Cục Chính trị Hamas tại thủ đô Doha. Đây là một hành động tội ác, vi phạm trắng trợn mọi luật lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và an toàn của người dân Qatar cũng như cư dân tại đây.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed Al Ansari tuyên bố trên X: “Trong khi Nhà nước Qatar cực lực lên án hành động này, chúng tôi khẳng định sẽ không dung thứ cho sự liều lĩnh của Israel và việc liên tục gây rối loạn an ninh khu vực, cũng như bất kỳ hành động nào nhằm vào an ninh và chủ quyền của chúng tôi.”

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres

“Các cuộc không kích của Israel là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Tất cả các bên phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, chứ không phải phá hủy nó,” ông Guterres phát biểu trước báo giới.

Giáo hoàng Leo

“Đây là một tin cực kỳ nghiêm trọng: cuộc tấn công của Israel nhằm vào một số lãnh đạo Hamas ở Qatar. Toàn bộ tình hình hiện nay vô cùng đáng lo ngại”, Giáo hoàng nói bên ngoài dinh mùa hè Castel Gandolfo, theo hãng tin ANSA.

Arab Saudi

Arab Saudi “cực lực lên án và phản đối bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất hành động xâm lược tàn bạo và sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của quốc gia anh em Qatar”.

Bộ Ngoại giao Arab Saudi cảnh báo về “hậu quả thảm khốc từ việc Israel kiên trì tiếp tục thực hiện các hành động tội ác và sự coi thường trắng trợn luật pháp quốc tế cùng mọi chuẩn mực quốc tế”.

Tổng thống Lebanon

“Đây là một phần trong chuỗi hành động xâm lược do Israel thực hiện, cho thấy quyết tâm phá hoại mọi nỗ lực nhằm đạt được ổn định và an ninh tại các quốc gia trong khu vực”.

Bộ Ngoại giao Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào các quan chức Hamas ở Qatar là “nguy hiểm” và “vi phạm luật pháp quốc tế”, truyền thông Iran đưa tin.

Bộ Ngoại giao UAE

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) “cực lực lên án cuộc tấn công trắng trợn và hèn hạ” của Israel nhằm vào Qatar, coi đó là một sự leo thang nguy hiểm, vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của một quốc gia vùng Vịnh láng giềng.

Ngoại trưởng Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan khẳng định UAE hoàn toàn đoàn kết với Qatar và ủng hộ mọi biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ

“Việc Israel tấn công vào phái đoàn đàm phán của Hamas trong khi các cuộc thương lượng ngừng bắn vẫn đang diễn ra cho thấy Israel không hề muốn đạt được hòa bình, mà chỉ muốn kéo dài chiến tranh”, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ trong một tuyên bố.

“Tình hình này là minh chứng rõ ràng rằng Israel đã lấy chủ nghĩa bành trướng trong khu vực và khủng bố như một chính sách nhà nước”, tuyên bố viết thêm.