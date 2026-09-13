Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã phóng một số rocket dẫn đường chính xác từ khu vực bờ biển phía đông vào ngày 12/9. Đánh giá của Hàn Quốc cho thấy loạt đạn phóng có rocket dẫn đường cỡ 600 mm thuộc hệ thống KN-25.

Theo các báo cáo, những rocket này bay khoảng 250 km về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Diễn biến cho thấy khả năng của lực lượng pháo binh Triều Tiên trong việc tấn công các căn cứ quân sự, sân bay, trung tâm chỉ huy và cơ sở hậu cần trên phần lớn lãnh thổ Hàn Quốc.

Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận Freedom Edge 26 kéo dài 5 ngày. Cuộc tập trận bao gồm nhiều nội dung như phòng thủ tên lửa, phòng không, thông tin liên lạc, tác chiến mạng và hoạt động trên biển.

Triều Tiên thường xuyên đáp trả những cuộc tập trận như vậy bằng các màn phô diễn vũ khí.

Phóng pháo phản lực 600mm từ hệ thống KN-25. Ảnh: MW.

Rocket 600 mm có sức mạnh tiệm cận tên lửa đạn đạo

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm của Triều Tiên có tầm bắn tương đương nhiều loại tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ, trong khi chi phí tương đối thấp cho phép lực lượng này duy trì các đợt tập kích với số lượng lớn.

Các đạn rocket dẫn đường của hệ thống có tầm bay và đặc tính khí động học đủ phức tạp để làm mờ ranh giới truyền thống giữa rocket cỡ lớn và tên lửa chiến thuật.

KN-25 được đánh giá là đặc biệt phù hợp với chiến thuật tạo ra các đợt tập kích dày đặc nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Chi phí thấp của rocket khiến việc duy trì một hệ thống phòng thủ có khả năng đánh chặn toàn bộ các đợt phóng với số lượng lớn trở thành bài toán cực kỳ tốn kém.

Nguy cơ càng nghiêm trọng nếu hệ thống có thể mang các đầu đạn hủy diệt hàng loạt, bao gồm đầu đạn hạt nhân và hóa học. Trong kịch bản đó, lực lượng Triều Tiên có thể nhanh chóng tấn công và vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc.

Khi đề cập đến việc bàn giao các hệ thống KN-25 hồi tháng 2, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng thiết kế này “kết hợp hoàn hảo độ chính xác và sức công phá của tên lửa đạn đạo chiến thuật với tốc độ khai hỏa của hệ thống pháo phản lực phóng loạt”.

Ông Kim cũng cho biết KN-25 sử dụng công nghệ AI cùng hệ thống dẫn đường kết hợp, đồng thời có khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở cấp độ chiến lược.

Một bộ phận đáng kể các nhà phân tích nhận định KN-25 là hệ thống pháo phản lực có tầm bắn xa nhất thế giới, với tầm hoạt động ước tính khoảng 400 km.

Hoạt động bàn giao 50 bệ phóng KN-25 cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tháng 2/2026. Ảnh: MW.

Kho vũ khí Triều Tiên mạnh lên trong lúc phòng thủ tên lửa Mỹ suy giảm

Việc Triều Tiên tiếp tục củng cố kho vũ khí diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm. Trước đó trong năm nay, Mỹ đã rút các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo MIM-104 Patriot và THAAD khỏi Hàn Quốc để điều chuyển sang Trung Đông.

Động thái này khiến các cơ sở quân sự Mỹ tại Hàn Quốc được cho là đối mặt với mức độ phơi nhiễm trước nguy cơ tấn công cao chưa từng có.

KN-25 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt trong bài toán tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu phía sau chiến tuyến. Với tầm bắn hàng trăm km, hệ thống có thể tạo ra mối đe dọa đối với những mục tiêu mà các loại pháo thông thường không thể vươn tới.

Ký ức chiến tranh vẫn ảnh hưởng tư duy quân sự Triều Tiên

Ký ức lịch sử về Chiến tranh Triều Tiên được cho là vẫn có ảnh hưởng lớn tới tư duy chiến lược của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc chiến này, các chiến dịch ném bom của Mỹ đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực của Triều Tiên và được cho là đóng vai trò trong cái chết của một bộ phận lớn dân số nước này. Các ước tính cho rằng khoảng 20-30% dân số Triều Tiên đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Kể từ đó, khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ nằm sâu phía sau chiến tuyến luôn được Triều Tiên đặc biệt coi trọng.

Trong nhiều thập niên, lực lượng pháo binh và pháo phản lực của Triều Tiên được xem là một trong những lực lượng lớn nhất thế giới. Kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn của nước này cũng được đánh giá là có quy mô vượt xa nhiều quốc gia khác.

Những năng lực này phần nào bù đắp cho bất lợi của Triều Tiên về sức mạnh không quân và hải quân so với Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời giúp Bình Nhưỡng duy trì khả năng đe dọa các mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương ngay cả khi xung đột chưa lan tới sâu trong lãnh thổ.

Theo MW