Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro (58 tỷ USD) để giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2022, theo Süddeutsche Zeitung và Bild.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang, Đức đã nhanh chóng giảm mạnh lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, vốn trước đó đáp ứng khoảng 55% nhu cầu tiêu thụ của nước này. Sự thay đổi này khiến chi phí năng lượng tăng cao, góp phần kéo dài tình trạng trì trệ của nền kinh tế Đức, gây sức ép lên cả các hộ gia đình lẫn doanh nghiệp và làm suy yếu năng lực cạnh tranh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tờ Süddeutsche Zeitung đưa tin hôm thứ Năm rằng Bộ Tài chính Đức đã cung cấp ước tính 50 tỷ euro để trả lời một chất vấn của nghị sĩ đảng Xanh Robin Wagener.

Khoản tiền này bao gồm nhiều biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường, trong đó có việc áp trần giá điện và khí đốt, khoản thanh toán một lần cho người nghỉ hưu và các gói cứu trợ dành cho các doanh nghiệp khí đốt.

Bild dẫn lời một số chuyên gia nhận định tổng thiệt hại kinh tế do cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra, trong đó có cả chi phí xây dựng các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, nhiều khả năng còn “cao hơn đáng kể”.

AfD liên tục chỉ trích việc Đức từ bỏ năng lượng Nga

Đảng đối lập Alternative für Deutschland (AfD) nhiều lần chỉ trích quyết định của Berlin về việc tách khỏi nguồn cung năng lượng Nga.

Tháng 6, đồng chủ tịch AfD Alice Weidel nói rằng “năng lượng giá rẻ từ Nga chính là bí mật thành công của ‘Made in Germany’”.

“Việc mất đi nguồn năng lượng này đã khiến chúng ta tụt lùi nhiều năm. Hàng trăm nghìn việc làm đã biến mất. Nó khiến chúng ta phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia bán năng lượng cho chúng ta với mức giá cao hơn rất nhiều”, bà Weidel nói.

Chi phí năng lượng tăng cao cũng có thể là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sự phổ biến của AfD, theo một nghiên cứu được công bố cuối tháng 7.

Nghiên cứu có tiêu đề “Hệ quả chính trị của các cú sốc giá năng lượng” cho thấy “những đợt tăng lớn và đột ngột trong chi phí năng lượng hộ gia đình đi cùng với sự gia tăng bất mãn chính trị và mức tăng phiếu bầu dành cho các đảng dân túy, đặc biệt là đảng dân túy cực hữu Alternative für Deutschland (AfD)”.

Theo phân tích, những người Đức phải chịu mức tăng giá năng lượng cao hơn mức trung vị có khả năng ủng hộ AfD cao hơn 7,5 điểm phần trăm.

Xu hướng này đặc biệt rõ nét tại khu vực miền Đông Đức cũ, nơi các nhà nghiên cứu cho biết “giá năng lượng tăng mạnh nhất”. Họ dẫn chứng những bước tiến về bầu cử của AfD tại Thuringia, Brandenburg và Saxony trong các năm 2023 và 2024.

Hôm Chủ nhật, AfD giành chiến thắng trong cuộc bầu cử cấp bang tại Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu. Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz đứng thứ hai nhưng chỉ nhận được 17,2%.

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy AfD hiện là đảng được ủng hộ nhiều nhất trên toàn nước Đức, với tỷ lệ khoảng 28%.

Theo RT