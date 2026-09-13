Sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ, tập trung vào AI, 5G/6G, bán dẫn, đào tạo nhân lực và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, hôm 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi về Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South); khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định; quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược; mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm và các mục tiêu, đường lối phát triển của Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, tạo cơ hội để hai nước có thể đồng hành trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang thăm Ấn Độ; đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã góp phần nâng tầm hội nghị.

Thủ tướng Narendra Modi nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 vừa qua và trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao quan hệ truyền thống lâu đời, sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh, cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước; khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng; Chương trình Hành động 2024-2028 và kết quả chuyến thăm của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang được triển khai tích cực; nhất trí duy trì đà phát triển mạnh mẽ và tin cậy chính trị cao như hiện nay; thường xuyên trao đổi, phối hợp giữa Lãnh đạo hai nước về các vấn đề song phương và khu vực, quốc tế; hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước ASEAN thúc đẩy sớm hoàn tất việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á - Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao - Quốc phòng.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G..., xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo từ hàng nghìn năm, mong muốn phát huy những lợi thế này để mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền tảng hữu nghị.

Thủ tướng đề nghị Ngân hàng AIIB tăng hỗ trợ vốn cho hạ tầng Việt Nam

Cũng trong ngày 12/9, tại Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Zou Jiayi, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) tại New Delhi, Ấn Độ.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị AIIB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa cao, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị và kết nối vùng; tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong khâu chuẩn bị dự án và thiết kế các cấu trúc tài chính sáng tạo; đồng thời đẩy mạnh đồng tài trợ với các đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm huy động tối đa nguồn lực cho nhu cầu đầu tư hạ tầng của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Zou Jiayi (Trâu Gia Di), Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB). Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng đề nghị AIIB phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục dự án hợp tác trung và dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các ưu tiên của AIIB; AIIB hợp tác với các định chế tài chính Việt Nam theo mô hình của IFC, ADB để cùng huy động vốn, phát hành trái phiếu trên thị trường tài chính nội địa và xây dựng danh mục các dự án khả thi, hiệu quả tại Việt Nam.

Trong khi đó, Chủ tịch AIIB đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của AIIB và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và AIIB.

Chủ tịch AIIB nhất trí với các định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên như đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng; cho rằng đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ hợp tác theo từng dự án riêng lẻ sang hợp tác theo chương trình, hình thành danh mục dự án chất lượng, đủ điều kiện triển khai và huy động được nguồn tài chính với điều kiện ưu đãi.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm sớm cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - AIIB ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Indira Gandhi, Thủ đô New Delhi, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.