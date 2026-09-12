Tổng thống Vladimir Putin cho rằng người dân châu Âu đang ngày càng nhận ra hệ quả từ các chính sách của giới lãnh đạo phương Tây, đồng thời cảnh báo việc triển khai quân NATO tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp với Nga.

Việc các nước NATO ở châu Âu đưa quân tới Ukraine sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến trực tiếp với Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, cho rằng những biến động chính trị trên khắp Liên minh châu Âu phản ánh sự bất mãn ngày càng lớn của người dân trước các chính sách của giới “tinh hoa toàn cầu hóa” phương Tây.

Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại New Delhi hôm thứ Sáu, ông Putin cho rằng những khó khăn về chính trị và kinh tế mà Tây Âu đang đối mặt hiện nay bắt nguồn từ những “sai lầm mang tính hệ thống” của các nhà lãnh đạo khu vực trong chính sách đối ngoại, an ninh và kinh tế kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Theo Tổng thống Nga, giới tinh hoa toàn cầu hóa đã tự thuyết phục rằng họ đang “ở trên đỉnh Olympus” và gần như không thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, những sai lầm của họ sau đó ngày càng chồng chất, “giống như một quả cầu tuyết”.

NATO mở rộng về phía Đông

Về vấn đề an ninh, ông Putin chỉ ra việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông cũng như những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine vào khối quân sự do Mỹ dẫn dắt. Moscow từ lâu coi đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột.

Ông cho rằng các chính phủ phương Tây hiện đang khiến người dân lo sợ trước một “mối đe dọa Nga” mà Moscow cho là không có thực, trong khi chính những chính phủ này lại đang đẩy châu Âu tiến gần hơn tới một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

“Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Tại sao chúng tôi phải làm vậy?”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo kế hoạch của một số thành viên NATO tại châu Âu về việc đưa lực lượng quân sự tới Ukraine có thể vượt qua “lằn ranh” này.

“Họ hiện đang nói về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều đó có nghĩa là chiến tranh với Nga”, ông Putin tuyên bố.

Moscow nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận việc quân đội của các nước NATO được triển khai tại Ukraine dưới danh nghĩa bảo đảm an ninh hay lực lượng gìn giữ hòa bình.

Các quan chức Nga lập luận rằng Kiev và những nước châu Âu ủng hộ Ukraine thực chất chỉ muốn có một khoảng dừng giao tranh thay vì một giải pháp hòa bình lâu dài. Theo Moscow, mục đích là tạo thời gian để lực lượng Ukraine tái vũ trang và củng cố lực lượng trước khi chiến sự tiếp tục.

Cử tri châu Âu đang thay đổi?

Ông Putin cho rằng cử tri châu Âu ngày càng nhận ra những chính sách như vậy có thể đưa họ tới đâu.

“Tôi hiểu rằng công dân các nước châu Âu hiểu chuyện gì đang xảy ra”, ông nói, đồng thời cho rằng điều này đang được phản ánh qua những thay đổi chính trị trên khắp lục địa.

Ông Putin dẫn ví dụ về chiến thắng áp đảo gần đây của đảng Alternative für Deutschland (AfD) trong cuộc bầu cử cấp bang tại Saxony-Anhalt, Đức.

Tổng thống Nga từ chối bình luận trực tiếp về chính trị nội bộ Đức. Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả bầu cử này, cũng như những xu hướng chính trị rộng hơn đang diễn ra tại châu Âu, dường như bắt nguồn từ sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân đối với hướng đi mà giới lãnh đạo hiện nay của lục địa lựa chọn.

Theo RT