Nga tự tin Su-57 “trên cơ” vũ khí phương Tây, F-35 bị loại khỏi cuộc chơi?

Nga tiếp tục ca ngợi Su-57 là tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất đang tham chiến và mỗi ngày đều chứng minh ưu thế trước vũ khí phương Tây. Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố đầy tự tin là cuộc so kè phức tạp giữa Su-57 với F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc.

Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha tuyên bố tiêm kích Su-57 thế hệ thứ năm đang từng ngày chứng minh ưu thế trước các hệ thống vũ khí phương Tây, trong bối cảnh năng lực xuất khẩu của mẫu máy bay này được cho là ngày càng cải thiện.

“Su-57 là máy bay thế hệ thứ năm duy nhất trên thế giới thực sự tham chiến và mỗi ngày đều chứng minh ưu thế trước những hệ thống vũ khí nước ngoài tốt nhất. Các đối tác của chúng tôi hiểu rất rõ điều này. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng F-35 hiện không được cân nhắc tại thị trường Ấn Độ”, ông Badekha nhận xét.

Ít nhất ba khách hàng nước ngoài đã đặt mua Su-57. Nga bắt đầu bàn giao máy bay cho Algeria từ tháng 11/2025. Đến tháng 2, có thông tin xác nhận các hợp đồng Su-57 đã được ký tại khu vực Trung Đông, nhiều khả năng nhằm trang bị cho Iran.

Đầu tháng 9, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport cũng thông báo đã giành được các hợp đồng xuất khẩu Su-57 mới. Kazakhstan và Triều Tiên được đồn đoán có thể là những khách hàng tiếp theo của mẫu tiêm kích này.

Tổng giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev gần đây cũng tuyên bố Su-57 đã chứng minh ưu thế trong các hoạt động tác chiến thực tế trước đối thủ sở hữu hệ thống phòng không hiện đại, năng lực tác chiến điện tử và máy bay chiến đấu.

Ông cho rằng việc sở hữu Su-57 sẽ giúp các đối tác chiến lược của Nga duy trì lợi thế lâu dài về sức mạnh không quân, mang ý nghĩa chiến lược.

Tuy nhiên, những tuyên bố cho rằng Su-57 vượt trội các tiêm kích nước ngoài vẫn gây nhiều tranh luận. Mẫu máy bay Nga có những lợi thế nhất định trước các tiêm kích châu Âu, nhưng khả năng cạnh tranh với F-35 của Mỹ cũng như J-20 và J-35 của Trung Quốc vẫn là vấn đề gây nhiều nghi vấn.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Su-57 nằm ở khả năng mang và sử dụng vũ khí không đối đất. Trong khi F-35 của Mỹ vẫn phụ thuộc vào phần mềm Block 4 để tích hợp một số năng lực vũ khí mới, Su-57 có khả năng mang nhiều loại tên lửa và đã sử dụng chúng trong các nhiệm vụ nhằm vào nhiều dạng mục tiêu khác nhau.

Điều này có thể giúp Su-57 duy trì một số lợi thế đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt xét trên khía cạnh khả năng tấn công.

Dù vậy, F-35 và các tiêm kích thế hệ mới của Trung Quốc lại sở hữu lợi thế rõ rệt về khả năng tàng hình và hệ thống điện tử hàng không. Những công nghệ như hệ thống khẩu độ phân tán (DAS), cho phép phi công có được góc quan sát gần như toàn diện xung quanh máy bay, là những tính năng chưa được ghi nhận trên Su-57 ở mức tương đương.

Su-57 (trên) và F-35 tại triển lãm Aero India 2025. Ảnh: MW.

Su-57 mạnh về tầm bay và khả năng tấn công

Khả năng thu thập thông tin tình báo và tác chiến lấy mạng làm trung tâm của F-35 được đánh giá vượt xa Su-57. Máy bay Mỹ được thiết kế để kết nối dữ liệu từ nhiều cảm biến và nền tảng khác nhau, tạo thành một bức tranh chiến trường thống nhất.

Tuy nhiên, chính F-35 lại bị hạn chế hơn về khả năng tấn công theo một số tiêu chí so với Su-57.

Một lợi thế đáng kể khác của Su-57 là tầm hoạt động. Theo các thông số được công bố, tầm bay của tiêm kích Nga cao hơn đáng kể, thậm chí được cho là hơn gấp đôi F-35 trong một số cách so sánh. Su-57 cũng có khả năng vận động trên không được đánh giá cao hơn nhờ thiết kế ưu tiên hiệu suất bay.

Dù vậy, Su-57 vẫn chưa được xem là đối thủ ngang hàng hoàn toàn với J-20A của Trung Quốc – mẫu tiêm kích hiện được đánh giá là một trong những máy bay chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới.

Một điểm đáng chú ý là J-20A hiện chưa được Trung Quốc đưa ra thị trường xuất khẩu, trong khi Nga đang tích cực tìm kiếm khách hàng nước ngoài cho Su-57.

J-20A kết hợp tầm hoạt động lớn, khả năng tàng hình được đánh giá cao và động cơ WS-15. Loại động cơ này thường được đánh giá là có trình độ công nghệ cao hơn thế hệ động cơ tương ứng của Nga, mang lại cho J-20A lợi thế đáng kể về hiệu suất.

Dù chưa thể hiện đầy đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu như J-20A hay F-35 trên mọi phương diện, Su-57 vẫn đánh dấu bước tiến lớn so với các thế hệ tiêm kích trước đó của Nga.

Ngoài F-35, Su-57 được cho là vẫn có những lợi thế đáng kể về một số mặt so với phần lớn các dòng tiêm kích phương Tây khác, đặc biệt ở khả năng mang vũ khí, tầm hoạt động và hiệu suất bay.

Theo MW