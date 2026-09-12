Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Iran tuyên bố đã bắt giữ một drone dưới nước của Mỹ, theo các thông tin được công bố. Phương tiện không người lái này được cho là bị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ gần eo biển Hormuz.

Các báo cáo cho rằng phương tiện bị bắt giữ có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD, drone dưới nước do công ty quốc phòng Mỹ Anduril phát triển.

Dive-LD có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). Phương tiện này cũng có thể được sử dụng trong tác chiến chống thủy lôi và thực hiện các nhiệm vụ triển khai tải trọng chính xác.

Tự động thực hiện nhiệm vụ trong tối đa 10 ngày

Phương tiện này có thể tự động thực hiện nhiệm vụ trong tối đa 10 ngày. Hệ thống sử dụng các giao diện phần mềm, cơ khí và điện theo hướng mở, cho phép tích hợp tương đối linh hoạt nhiều loại tải trọng và cảm biến, đồng thời nhanh chóng cấu hình hệ thống theo từng nhiệm vụ.

Theo nhà phát triển, cách tiếp cận này giúp Dive-LD cung cấp năng lực phù hợp với từng nhiệm vụ mà vẫn duy trì chi phí tương đối hợp lý.

Phương tiện có khả năng hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m dưới mặt biển. Anduril cho biết Dive-LD kết hợp khả năng mang tải trọng linh hoạt, yêu cầu hậu cần thấp và hiệu suất cao, qua đó có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ quốc phòng cũng như thương mại.

Ngày 8/9, IRGC tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần lối vào eo biển Hormuz. Những hình ảnh được các nguồn tin Iran công bố cho thấy một phương tiện có hình dáng rất giống Dive-LD, hệ thống dưới nước tự hành do Anduril phát triển.

Khả năng thực hiện những nhiệm vụ kéo dài

Sự việc đáng chú ý không chỉ vì một phương tiện không người lái bị mất, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của drone dưới nước trong các hoạt động hải quân.

Khác với tàu ngầm truyền thống, các phương tiện dưới nước tự hành (AUV) có thể thực hiện những nhiệm vụ kéo dài mà không đặt thủy thủ trực tiếp vào vùng nguy hiểm.

Phương tiện này dài khoảng 5,8 m, đường kính khoảng 1,2 m và nặng xấp xỉ 3 tấn. Nó được thiết kế cho các hoạt động kéo dài và có thể hoạt động ở độ sâu tới 6.000 m, tùy cấu hình cũng như yêu cầu của từng nhiệm vụ.

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của các hệ thống như Dive-LD là tính linh hoạt. Một AUV có thể được trang bị các cảm biến và tải trọng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Nhờ đó, cùng một nền tảng cơ bản có thể đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ mà không cần tới một tàu ngầm có người lái truyền thống.

Đối với hải quân các nước, đây là một lựa chọn hấp dẫn: những phương tiện không người lái tương đối nhỏ có thể được đưa vào vùng biển nguy hiểm để thu thập thông tin, khảo sát đáy biển hoặc tìm kiếm thủy lôi mà không phải mạo hiểm tính mạng thủy thủ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên một tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Một số loại có chi phí tương đối thấp so với tàu ngầm có người lái, trong khi những hệ thống khác được thiết kế cho các nhiệm vụ có tầm hoạt động xa hơn và độ phức tạp cao hơn.

Mỹ và các đồng minh đang đầu tư mạnh vào hướng phát triển này. Chẳng hạn, Anduril đang phát triển các hệ thống dưới nước tự hành lớn hơn bên cạnh những phương tiện nhỏ như Dive-LD.

Australia cũng đang theo đuổi chương trình Ghost Shark, một phương tiện dưới nước tự hành cỡ rất lớn (XL-AUV) được phát triển cùng Anduril.

Theo IE