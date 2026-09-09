Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục hiện đại bậc nhất, năng lực chiến đấu của hải quân được nâng cao

Triều Tiên chính thức biên chế tàu khu trục Kang Kon tại cảng Wonsan, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình hiện đại hóa hải quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đồng thời nhấn mạnh vai trò của chiến hạm này trong hệ thống đáp trả hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã chính thức đưa tàu khu trục thứ hai thuộc lớp Choe Hyon vào biên chế, với chiến hạm mang tên Kang Kon được tổ chức lễ biên chế tại cảng Wonsan ở bờ đông ngày 6/9 vừa qua.

Đây là bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm chuyển đổi lực lượng hải quân vốn chủ yếu tập trung vào phòng thủ ven biển thành một lực lượng hiện đại hơn, có khả năng triển khai sức mạnh ra xa bờ.

Chiếc đầu tiên của lớp này, Choe Hyon, được đưa vào biên chế hồi cuối tháng 6. Lớp Choe Hyon đánh dấu bước thay đổi đáng kể so với các tàu chiến mặt nước trước đây của Triều Tiên, khi được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng đa nhiệm cùng radar mảng pha.

Các tàu này được ước tính có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, lớn hơn đáng kể và sở hữu hỏa lực mạnh hơn các tàu hộ vệ và tàu hộ tống vốn tạo thành lực lượng nòng cốt của Hải quân Nhân dân Triều Tiên trong nhiều năm.

Tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên phóng 12 tên lửa hành trình vào tháng 7. Ảnh: MW.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh vai trò trong lực lượng hạt nhân

Phát biểu tại lễ biên chế, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng tàu khu trục mới sẽ góp phần “tiêu diệt các cuộc tấn công trả đũa” và trở thành một bộ phận trong hệ thống đáp trả hạt nhân quốc gia.

Tuyên bố này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang ngày càng coi các chiến hạm mặt nước là một thành phần trong năng lực hạt nhân rộng hơn, thay vì chỉ dựa vào tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, tên lửa triển khai trên đất liền và máy bay để đưa vũ khí hạt nhân tới mục tiêu.

Các tàu lớp Choe Hyon được cho là có khả năng tích hợp nhiều loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, có thể được sử dụng để tấn công tàu chiến đối phương cũng như các mục tiêu trên đất liền. Nguồn tin cho rằng một số loại tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật hệ thống phòng không và tên lửa hành trình. Ảnh: MW.

74 ống phóng thẳng đứng và hành trình đầy trắc trở

Kang Kon được xác nhận bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 6/6, hơn một năm sau khi được hạ thủy ngày 21/5/2025.

Mỗi tàu khu trục lớp Choe Hyon được cho là tích hợp 74 ống phóng thẳng đứng (VLS). Con số này thấp hơn 96 ống trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ, 80 ống trên lớp Zumwalt và 64 ống trên các tàu khu trục lớp Udaloy của Nga.

Kang Kon được đóng tại Nhà máy đóng tàu Chongjin. Con tàu từng gặp sự cố nghiêm trọng ngay trong quá trình hạ thủy tháng 5/2025 khi bị lật nghiêng và chìm một phần.

Tuy nhiên, ngành đóng tàu Triều Tiên sau đó đã khiến nhiều nhà phân tích bất ngờ khi đưa được chiến hạm này nổi trở lại chỉ một tháng sau đó.

Ngày 8/6, Kang Kon được đưa tới Nhà máy đóng tàu Rajin để sửa chữa trong ụ khô. Con tàu sau đó được hạ thủy trở lại ngày 12/6.

Tàu khu trục lớp Choe Hyon thứ hai của Triều Tiên, Kang Kon. Ảnh: MW.

Từng phóng loạt 12 tên lửa hành trình

Hồi tháng 7, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố đoạn video cho thấy Kang Kon phóng loạt tên lửa hành trình trong một cuộc diễn tập.

Theo nguồn tin, chiến hạm đã liên tiếp phóng 12 tên lửa từ hệ thống phóng thẳng đứng, tạo thành một trong những loạt phóng tên lửa hành trình lớn nhất từng được ghi nhận trong các cuộc diễn tập thời bình của hải quân Triều Tiên.

Các vụ phóng nằm trong cuộc thử nghiệm vũ khí hải quân được đánh giá là toàn diện nhất từng được biết đến đối với lực lượng tàu chiến mặt nước Triều Tiên.

Bình Nhưỡng được dự báo có thể đóng khoảng 2 tàu khu trục mỗi năm trong 5 năm tới. Nếu tốc độ này được duy trì, đây sẽ là một trong những chương trình đóng tàu khu trục có tốc độ cao nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Tham vọng của Triều Tiên cũng không dừng ở lớp Choe Hyon.

Hồi tháng 3/2026, nước này được cho là đang phát triển một lớp tàu khu trục lớn hơn với lượng giãn nước khoảng 8.000 tấn. Đến đầu tháng 6, Bình Nhưỡng tiếp tục công bố kế hoạch về một lớp tàu khu trục 10.000 tấn.

Những chiến hạm cỡ lớn hơn trong tương lai được kỳ vọng sẽ mang lượng vũ khí đáng kể hơn.

Các nhân viên trên tàu khu trục Kang Kon của Triều Tiên trong chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Ảnh: MW.

Biên chế đúng lúc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trận

Thời điểm Kang Kon được đưa vào biên chế cũng đáng chú ý khi lễ bàn giao diễn ra cùng lúc Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận quân sự ba bên Freedom Edge.

Bình Nhưỡng từ lâu coi các cuộc tập trận chung của ba nước là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Các quan chức Triều Tiên nhiều lần cáo buộc những hoạt động này là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Trong bối cảnh đó, việc ông Kim Jong-un đặc biệt nhấn mạnh vai trò hạt nhân của Kang Kon mang thêm ý nghĩa về mặt chiến lược và chính trị.

Các tàu khu trục được trang bị năng lực hạt nhân dự kiến sẽ được bổ sung bằng một chương trình tham vọng khác: tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên.

Theo các kế hoạch được công bố, chiếc tàu ngầm này có thể được đưa vào biên chế vào khoảng năm 2030 và cũng được kỳ vọng có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Sự xuất hiện của Kang Kon vì thế cho thấy Bình Nhưỡng đang từng bước mở rộng vai trò của hải quân trong chiến lược quân sự, từ một lực lượng chủ yếu phục vụ phòng thủ ven biển sang lực lượng có khả năng mang nhiều loại vũ khí tầm xa và tham gia vào cấu trúc răn đe hạt nhân của nước này.

Theo MW