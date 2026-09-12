Nữ nghị sĩ Mỹ bị điều tra do cáo buộc kết hôn với anh trai để tuồn người vào Mỹ

Ngày 10/9 (theo giờ Mỹ), Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin tuyên bố cơ quan này đang điều tra cáo buộc nữ nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota Ilhan Omar vi phạm luật nhập cư.

“Bà ấy kết hôn với anh trai mình nhằm giúp người này vào Mỹ”, Bộ trưởng Mullin nói. “Chúng tôi biết bà ấy đã kết hôn với anh trai để đưa ông ta vào Mỹ, và chúng tôi biết rõ hiện ông ta đang sống ở London”.

Ông Mullin đưa ra phát biểu trên khi tham dự một sự kiện của đảng Cộng hòa tại Texas và trao đổi với bình luận viên bảo thủ Benny Johnson.

Nghi vấn cuộc hôn nhân với Ahmed Elmi

Bà Ilhan Omar, 44 tuổi, người gốc Somali từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Người mà ông Mullin đề cập là Ahmed Elmi – người chồng thứ hai của nữ nghị sĩ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin (phải) trao đổi với phóng viên về vụ điều tra nữ dân biểu Omar. Ảnh: NetEase.

Theo các thông tin được truyền thông Mỹ dẫn lại, Omar từng tổ chức một lễ cưới nghi lễ tôn giáo với người chồng đầu tiên là Ahmed Hirsi vào năm 2002, nhưng không đăng ký kết hôn dân sự với chính quyền bang nên về mặt pháp luật bà vẫn độc thân.

Năm 2009, Omar đăng ký kết hôn dân sự với Ahmed Elmi. Các cáo buộc cho rằng Elmi thực chất là anh trai của Omar và cuộc hôn nhân này được tiến hành nhằm giúp ông ta có thể vào Mỹ.

Theo một bài viết trước đây của Daily Mail, một người bạn của Omar là Abdihakim Osman, từng công khai đưa ra cáo buộc về mối quan hệ giữa hai người.

Sau khi kết hôn với Omar, Elmi được cho là nhanh chóng theo học tại một trường đại học ở Bắc Dakota – nơi Omar từng học – và tốt nghiệp năm 2012.

Năm 2016, trang Somalispot là một trong những nơi đầu tiên công khai thông tin cho rằng Omar và Elmi có quan hệ anh em; một năm sau, hai người ly hôn. Đến năm 2020, Omar kết hôn lần thứ ba với Tim Mynett, một cố vấn chính trị.

Nữ dân biểu đảng Dân chủ bang Minesota, người đang bị điều tra về vi phạm luật nhập cư. Ảnh: QQnews.

Nếu có tội, Omar có bị trục xuất?

Một câu hỏi được đặt ra là nếu cuộc hôn nhân với Elmi thực sự nhằm gian lận hồ sơ nhập cư, Omar có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nào?

Hiện chưa rõ trong quá trình kết hôn với Elmi, Omar đã cung cấp những giấy tờ gì cho cơ quan di trú Mỹ.

Theo nguồn tin được bài viết dẫn lại, nếu sử dụng giấy tờ hoặc thông tin giả, Omar có thể đối mặt với một số cáo buộc theo luật liên bang, trong đó có Điều 1001, Bộ luật Mỹ, liên quan đến việc cung cấp thông tin sai lệch cho chính phủ liên bang; và Điều 1546, liên quan đến gian lận giấy tờ nhập cư.

Ông Mullin cho rằng các hành vi gian lận nhập cư không bị giới hạn bởi một thời hiệu điều tra đơn giản; nếu cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu gian lận, vụ việc vẫn có thể được xem xét. Tuy nhiên, việc xử lý Omar sẽ phức tạp hơn bởi bà đã có quốc tịch Mỹ thông qua con đường tị nạn.

Ngay cả nếu các cáo buộc hình sự được chứng minh, điều đó chưa đồng nghĩa Omar lập tức mất tư cách công dân hoặc bị trục xuất khỏi Mỹ. Đối với tư cách nghị sĩ Quốc hội, việc loại một thành viên khỏi Hạ viện cũng đòi hỏi quy trình riêng, trong đó cần tới 2/3 số phiếu của Hạ viện. Trong bối cảnh hiện nay, đảng Dân chủ khó có khả năng ủng hộ việc khai trừ Omar.

Về cuộc điều tra, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết: “Theo chính sách, Bộ An ninh Nội địa không bình luận về các kỹ thuật điều tra cụ thể, những cuộc điều tra đang diễn ra hoặc các hành động có thể được tiến hành trong tương lai”.

Theo NetEase