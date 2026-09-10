Iran mở đợt tập kích tên lửa lớn, Mỹ phóng tới gần 100 đạn Patriot đánh chặn

Các cuộc tấn công trả đũa Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Sau khi quân đội Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu Iran tại Vịnh Oman và gần đảo Khark, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Jordan, Mỹ đối phó bằng gần 100 tên lửa Patriot.

Iran sau đó đáp trả bằng một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Jordan. Jordan cho biết Iran đã phóng tổng cộng 20 tên lửa, trong đó hệ thống phòng không ở nước này đánh chặn được 18 quả.

Tuy nhiên, theo tài khoản tình báo nguồn mở AMK Mapping trên mạng xã hội X, Iran đã phóng khoảng 30–40 tên lửa đạn đạo từ khoảng 12 căn cứ tên lửa trên khắp đất nước. Một số tên lửa được cho là mang đầu đạn chùm. Mục tiêu gồm một cơ sở quân sự và hai căn cứ không quân Mỹ, đánh dấu một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất của Iran trong nhiều tháng qua.

AMK Mapping nhận định, trong khi Ukraine phải hết sức tiết kiệm kho tên lửa đánh chặn Patriot vốn rất hạn chế, quân đội Mỹ lại phóng hàng chục đạn chỉ trong vài phút với tổng cộng tới gần 100 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2/PAC-3. Với giá mỗi quả ước tính khoảng 4–5 triệu USD, mật độ đánh chặn Mỹ sử dụng được ví như một trận địa pháo phòng không.

Hình ảnh Mỹ phóng tên lửa Patriot đánh chặn. Nguồn: Worldjournal.

Tuy nhiên, ngay cả một màn đánh chặn với mật độ sử dụng tên lửa cao như vậy cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn cuộc tập kích. Một số tên lửa đạn đạo Iran cùng đạn con từ đầu đạn chùm được cho là vẫn đánh trúng các mục tiêu quân sự Mỹ trên lãnh thổ Jordan.

Theo AMK Mapping, chưa đầy một giờ sau cuộc tấn công, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố hình ảnh cho thấy hàng chục tên lửa đạn đạo được phóng về phía các căn cứ Mỹ tại Jordan.

IRGC tuyên bố cuộc tập kích đã sử dụng cả tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn và nhiên liệu lỏng, nhằm vào các nhà chứa máy bay bảo dưỡng của Mỹ cũng như khu vực hầm trú ẩn dành cho tiêm kích F-16, F-15 và F-35. Iran tuyên bố các cuộc tấn công của họ đã gây “thiệt hại nghiêm trọng”.

Video cho thấy mật độ tên lửa Patriot Mỹ phóng lên dày đặc nhưng vẫn để lọt đầu đạn chùm của tên lửa Iran rơi xuống mục tiêu. Nguồn: Worldjournal.

IRGC cũng công bố hình ảnh mà lực lượng này cho rằng cho thấy 3–4 tên lửa đạn đạo chống hạm được phóng nhằm vào hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ. Iran tuyên bố hai tàu này đã chịu “thiệt hại đáng kể”. Những tuyên bố này hiện cần được kiểm chứng độc lập.

Sau cuộc tấn công trả đũa của Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng mở rộng phạm vi tấn công sang các tàu Mỹ neo đậu tại Kuwait và Bahrain.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC cảnh báo tất cả thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu có liên quan đến Mỹ ở khu vực gần các cảng Kuwait và Bahrain, dù đang neo ngoài khơi hay cập cảng, “phải lập tức rời khỏi tàu”, bởi những tàu này có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Hình ảnh hàng chục tên lửa đạn đạo của Iran phóng tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan do IRGC công bố. Nguồn: Worldjournal.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong chuyến thăm Colombia, khi được hỏi về chuỗi hành động trả đũa giữa Washington và Tehran. Ông cho rằng tình hình “khá đơn giản và rõ ràng”. Rubio nói: “Iran tiếp tục tìm cách tấn công các tàu chiến của Mỹ. Mỗi lần họ làm vậy, hoặc cố gắng làm vậy, họ sẽ mất một tàu chở dầu”, đồng thời cho biết Mỹ có thể tiếp tục thực hiện những hành động tương tự.

Diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang chuyển sang một vòng xoáy nguy hiểm hơn: Iran sử dụng tên lửa đạn đạo và đe dọa mở rộng mục tiêu sang hoạt động hàng hải, trong khi Mỹ đáp trả bằng cả biện pháp quân sự trên biển và hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn tại các căn cứ trong khu vực.

Theo LTN, Worldjournal