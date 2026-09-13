Rời Trung Nguyên của “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây King Coffee thành đế chế mới ra sao?

Sau khi ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và rời Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục gắn bó với cà phê, xây dựng King Coffee theo hướng riêng. Từ Mỹ, thương hiệu này đã mở rộng hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sinh năm 1973 trong một gia đình khá giả có truyền thống kinh doanh vàng bạc, đá quý từ những năm đầu thập niên 1960, bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng có nền tảng thuận lợi để tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, năm 1994, bà tự mình thi tuyển và trở thành nhân viên Tổng đài 108 của Bưu điện tỉnh Gia Lai.

Suốt 5 năm làm việc tại đây, công việc của bà chủ yếu gắn với việc cung cấp và giải đáp thông tin qua điện thoại. Cũng trong khoảng thời gian này, bà gặp Đặng Lê Nguyên Vũ - khi đó còn là một sinh viên Y khoa trường Đại học Tây Nguyên.

Từ mối duyên này, hai người kết hôn và cùng bước vào những năm đầu khởi nghiệp ngành cà phê với nhiều khó khăn.

Năm 1997, khi công việc kinh doanh của ông Vũ gặp khó khăn, bà Thảo đứng trước lựa chọn thay đổi công việc và cuộc sống. Một năm sau, bà rời công việc ổn định tại Bưu điện, theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp.

Điểm khởi đầu của hai người là một cửa hàng cà phê tại số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Từ một cửa hàng nhỏ, trong bối cảnh vốn liếng, kinh nghiệm và thị trường đều hạn chế, hai vợ chồng từng bước xây dựng thương hiệu Cà phê Trung Nguyên.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi cùng với ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV.

Cùng với hành trình kinh doanh, hai người có 4 người con, lần lượt mang những cái tên Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.

Trong những năm đầu, công việc kinh doanh và đời sống gia đình gắn bó chặt chẽ với nhau.

Từ mô hình ban đầu, Trung Nguyên dần mở rộng quy mô và trở thành một thương hiệu cà phê được biết đến rộng rãi.

Giai đoạn 1999 - 2000, mô hình nhượng quyền giúp Trung Nguyên mở rộng nhanh, lên khoảng 500 quán trên toàn quốc.

Trung Nguyên sau đó trở thành thương hiệu gắn liền với tên tuổi của vợ chồng Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo.

Có thời điểm, “cà phê Trung Nguyên” trở thành cách gọi quen thuộc đối với một dòng cà phê có gu, tương tự cách người Việt thường dùng “Honda” để gọi xe máy. Tuy nhiên, đà tăng trưởng của hoạt động kinh doanh không đi cùng sự ổn định trong đời sống hôn nhân.

Ảnh nhân vật: King Coffee

Năm 2015, ông Vũ và bà Thảo ly thân, khép lại giai đoạn hôn nhân gắn với quá trình gây dựng Trung Nguyên từ những ngày đầu. Sau đó, cuộc hôn nhân của hai người trở thành một trong những vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Đến năm 2021, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, chính thức cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn. Khối tài sản chung được xác định có giá trị hơn 7.900 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ nhận gần 4.700 tỷ đồng, còn bà Thảo nhận hơn 3.200 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ các tài sản hai bên đã nhận, ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán thêm cho bà Thảo 1.318 tỷ đồng.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với ông Vũ, bà Thảo tiếp tục theo đuổi lĩnh vực cà phê và xây dựng thương hiệu riêng.

Nếu Trung Nguyên là giai đoạn đầu trong sự nghiệp kinh doanh của bà, King Coffee đánh dấu thời kỳ bà phát triển doanh nghiệp độc lập.

Năm 2016, King Coffee ra đời.

King Coffee là thương hiệu thuộc sở hữu riêng của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Thay vì xây dựng thương hiệu tại thị trường trong nước rồi mới mở rộng ra nước ngoài, bà Thảo lựa chọn đưa King Coffee sang Mỹ trước, sau đó mới trở về Việt Nam vào tháng 8/2017.

Đây là một lựa chọn đặt thương hiệu mới vào thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu. Việc tiếp cận thị trường Mỹ cũng đồng nghĩa King Coffee phải cạnh tranh trong một môi trường có nhiều thương hiệu cà phê quốc tế.

Bà Thảo từng chia sẻ: “Xây dựng King Coffee, tôi bắt đầu với tâm thế của người khởi nghiệp nhưng mang theo hành trang là sự thấu hiểu sâu sắc từng nhịp thở của ngành cà phê”.

Nữ doanh nhân cũng đồng thời nhấn mạnh thương hiệu không thể chỉ được xây dựng bằng tiền quảng cáo mà phải bắt đầu từ niềm tin vào chất lượng sản phẩm.

Từ đó, King Coffee mở rộng danh mục sản phẩm, gồm cà phê hạt nguyên chất, cà phê rang xay, viên nén và các bộ quà tặng cao cấp.

Theo những thông tin được công bố, thương hiệu hiện đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, được phân phối qua nhiều kênh bán lẻ quốc tế như Costco, Carrefour, Amazon và Alibaba. Tại Việt Nam, King Coffee đã có mặt tại 34 tỉnh, thành.

TNI Corporation – công ty mẹ của King Coffee – từng được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam giai đoạn 2020-2021. Hiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore.

Ở tuổi ngoài 50, bà Thảo vẫn tập trung hoạt động trong lĩnh vực cà phê. Trên trang Facebook cá nhân, bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh về hoạt động kinh doanh, các cuộc gặp gỡ đối tác, chuyến công tác và những hoạt động xúc tiến thương mại của King Coffee.

Tài khoản Facebook chính thức của bà hiện có khoảng 359.000 người theo dõi. Phần lớn nội dung được đăng tải xoay quanh công việc, hoạt động của King Coffee và các cuộc gặp gỡ, xúc tiến thương mại trong quá trình mở rộng thị trường.

Ảnh nhân vật: King Coffee

Gần nhất, ngày 5/9, bà Diệp Thảo chia sẻ hình ảnh King Coffee đón tiếp đại diện các tập đoàn lớn và các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Pakistan. Theo nữ doanh nhân, hoạt động này nhằm thúc đẩy giao thương hai chiều giữa Việt Nam và Pakistan, đồng thời mở thêm cơ hội hợp tác trong thương mại, đầu tư, phân phối và phát triển thị trường cho doanh nghiệp hai nước.

Các hoạt động với đối tác quốc tế cho thấy King Coffee đang tiếp tục tập trung vào mở rộng thị trường và tăng cường kết nối thương mại bên ngoài Việt Nam.

Sau nửa thập kỷ, không còn là vợ “ông vua cà phê” hay “bóng hồng phía sau Trung Nguyên”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày nay đã tự đi trên con đường riêng của chính mình và cũng không bao giờ cho thấy ý định từ bỏ mối duyên nợ với ngành cà phê.