Vingroup, Masan, Hòa Phát, MWG tăng mạnh nhân sự, có công ty bổ sung hơn 2.500 người trong 6 tháng

Vingroup, FPT, Masan, Hòa Phát, MWG đều ghi nhận quy mô nhân sự tăng trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, Masan và MWG lần lượt bổ sung 2.676 và 2.612 lao động trong nửa đầu năm nay.

Vingroup liên tục tuyển thêm “quân”

Trong một bản tin hồi tháng 9, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) cho biết các công ty trong hệ sinh thái Vingroup đã hiện diện tại 12 quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Còn trong tài liệu giới thiệu doanh nghiệp công bố tháng 8, Vingroup cho biết hệ sinh thái tại Việt Nam có 230.000 nhân sự (chưa bao gồm lực lượng lao động tại nước ngoài). Con số này bao gồm Vingroup, các công ty liên kết và những doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái như Vincom Retail, GSM, VinCons...

Nhìn vào số liệu trong báo cáo thường niên có thể thấy quy mô nhân sự Vingroup tăng rất nhanh trong thời gian qua. Từ 53.500 người cuối năm 2023, sau đó tăng 31% vào cuối năm 2024 (67.300) và vượt 104.000 người vào cuối năm ngoái.

Số liệu theo báo cáo thường niên của Vingroup.

Vingroup liên tục bổ sung nhân sự trong bối cảnh tập đoàn đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái, lấn sân mạnh vào các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông, năng lượng, bên cạnh những mảng kinh doanh chủ lực như bất động sản, ô tô điện và dịch vụ.

Ví dụ như Vinhomes, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp tuyển thêm 1.500 người, nâng tổng số lao động lên 14.299 người. Vinpearl bổ sung 800 nhân sự, đưa quân số vượt 10.600 người.

Hồi tháng 7, lãnh đạo VinCons - thành viên Vingroup cho biết lực lượng trên toàn hệ thống đã vượt 100.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân và nhân viên.

Vào cuối năm ngoái, doanh nghiệp này triển khai chiến dịch tuyển dụng hơn 100.000 lao động trên cả nước nhằm phục vụ các đại công trường như Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Riêng giai đoạn đầu của Khu đô thị thể thao Olympic, tập đoàn từng công bố kế hoạch tuyển hơn 20.000 lao động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực cho các lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao, metro, cầu cảng, điện gió và điện mặt trời.

FPT, Masan, MWG cùng tăng nhân sự

Một doanh nghiệp khác cũng chạy đua "tuyển quân" trong thời gian qua là Tập đoàn FPT (Mã: FPT). Tính đến cuối tháng 7, tổng số nhân sự trên toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn bao gồm 7 công ty con và 4 công ty liên kết đạt 88.553 người. So với cuối năm 2025, quy mô nhân sự tăng 2.562 người.

Trong số này, hơn 7.000 người đang làm việc tại các chi nhánh, văn phòng của FPT ở nước ngoài, trải rộng tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng lực lượng lao động mang quốc tịch nước ngoài là hơn 4.000 người, đến từ 82 quốc tịch, chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Slovakia, Malaysia, Mexico, Philippines…

Quy mô và mức độ đa dạng của lực lượng lao động phản ánh độ phủ ngày càng rộng của FPT trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Với Tập đoàn Masan (Mã: MSN), trong nửa đầu năm nay, tập đoàn này cũng liên tục bổ sung nhân sự. Tính đến cuối quý II, đơn vị có 43.087 nhân viên, tăng 2.676 người so với đầu năm (40.411).

Đà tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục “ăn nên làm ra” trong 6 tháng 2026. Cụ thể, doanh thu thuần Masan tăng 40% lên 52.137 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.773 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, Masan đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo đó, doanh thu dự kiến đạt 98.000-105.000 tỷ đồng, trong khi mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất được nâng lên 10.000-11.500 tỷ đồng.

Tại ngành bán lẻ, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) cũng nhanh chóng tuyển dụng thêm nhân sự sau giai đoạn cắt giảm mạnh tay. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp có 67.339 lao động, tăng 2.612 người so với cuối năm ngoái (64.727).

MWG từng có hơn 74.000 lao động vào năm 2022. Sau giai đoạn tái cấu trúc, con số này giảm xuống 63.000 người vào cuối năm 2024, tức giảm hơn 11.000 người trong vòng hai năm.

Dù quân số không tăng mạnh nhưng Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vẫn có lực lượng lao động đông đảo. Tính đến cuối quý II, “vua thép Việt Nam” có 31.812 người, tăng 238 người so với đầu năm (31.574).

Tại báo cáo thường niên 2025, Hoà Phát cho biết công ty có hơn 27.400 lao động Hòa Phát đang làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thép. Phần còn lại phân bổ tại các mảng nông nghiệp với gần 2.000 người, điện máy gia dụng hơn 1.400 người và bất động sản gần 600 người.