Phim tài liệu gây sốc với cáo buộc về "kế hoạch sinh sản" của Elon Musk

Bộ phim tài liệu tiểu sử “MUSK”, do đạo diễn từng đoạt Oscar Alex Gibney thực hiện, vừa có buổi công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim Venice (Italy) lần thứ 83, trong khuôn khổ chương trình không tranh giải; phim sẽ ra rạp tại Mỹ từ 16/10.

Bộ phim dài khoảng 232 phút, tức gần 4 giờ, đã nhận được tràng pháo tay kéo dài 4 phút sau buổi công chiếu. Trên Rotten Tomatoes - website nổi tiếng của Mỹ chuyên tổng hợp và chấm điểm phim điện ảnh, phim truyền hình - bộ phim được ghi nhận mức đánh giá 100%.

Elon Musk không tham gia phỏng vấn cho bộ phim. Theo truyền thông, trước đó ông đã phát tín hiệu rằng đây sẽ là một tác phẩm nhằm bôi nhọ mình; sau buổi công chiếu ông chỉ trích bộ phim "Zero integrity" (không có chút liêm chính nào).

Đạo diễn Alex Gibney sử dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh đại diện ảo của Musk và đưa nhân vật này xuyên suốt bộ phim.

Những người được phỏng vấn trong phim gồm Justine Musk, người vợ đầu tiên của Musk; cha ông là Errol Musk; bạn gái cũ Ashley St. Clair; nhà đồng sáng lập Tesla Martin Eberhard và nhà khoa học Geoffrey Hinton, người thường được gọi là “cha đỡ đầu của AI”.

Đạo diễn Alex Gibney, tác giả bộ phim tại LHP Venice lần thứ 83. Ảnh: NetEase.

Bạn gái cũ tiết lộ chuyện sinh con với Musk

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là từ Ashley St. Clair, người từng có quan hệ tình cảm với Musk.

Trong phim, St. Clair tiết lộ bà đã sinh người con thứ 13 của Musk và sau đó được yêu cầu ký một thỏa thuận bảo mật. Đổi lại, bà có thể nhận khoản bồi thường lên tới 40 triệu USD, nhưng đã từ chối.

“Tôi muốn làm tấm gương cho con mình. Chúng ta không bao giờ nên nói những điều trái với lương tâm chỉ vì tiền, St. Clair phát biểu tại buổi họp báo ở Liên hoan phim Venice hôm 8/9.

Bà cũng cho biết mình rất hối tiếc vì đã quá nhẹ dạ và thiếu hiểu biết khi còn trẻ. Theo lời kể của St. Clair trong bộ phim, Elon Musk chủ động tìm kiếm những phụ nữ trẻ mà ông cho là phù hợp với quan điểm “ưu sinh” của mình, rồi khiến họ mang thai. Sau khi đứa trẻ chào đời, Musk được cho là chủ động cắt đứt liên hệ với người mẹ và yêu cầu họ ký thỏa thuận bảo mật.

Những cáo buộc này hiện chủ yếu xuất phát từ lời kể của St. Clair và cách thể hiện của bộ phim, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nội dung đã được xác nhận độc lập.

Ashley St. Clair, bạn gái cũ và mẹ đứa con thứ 13 của Elon Musk. Ảnh: NetEase.

Elon Musk thực sự có bao nhiêu người con?

Theo những thông tin đã được công khai, Elon Musk có ít nhất 14 người con, nếu tính cả một người con đã qua đời khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, bộ phim cho rằng con số thực tế có thể còn nhiều hơn. Một số người được cho là hiểu rõ đời tư của Musk cũng tuyên bố ông có thể có nhiều con hơn số lượng được công khai.

Bộ phim đặt vấn đề này trong bối cảnh quan điểm lâu nay của Musk về nguy cơ suy giảm tỷ lệ sinh và dân số. Tuy nhiên, việc cáo buộc ông đang trực tiếp thực hiện một “kế hoạch sinh sản người da trắng” là một diễn giải gây tranh cãi, cần được phân biệt với những phát biểu công khai của ông về vấn đề tỷ lệ sinh.

St. Clair cũng đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi khác trong phim. Bà ám chỉ Musk từng thao túng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thông qua cái gọi là những “điểm bất thường trong ma trận” để tác động tới kết quả. Bà thậm chí tuyên bố mình nắm được thông tin về những tia laser đến từ ngoài không gian, điều có thể là cách ám chỉ mạng lưới vệ tinh Starlink.

Những phát biểu này cũng chưa được kiểm chứng độc lập.

Elon Musk và cậu con trai út X Æ A-Xii (thường được gọi là "bé X" hoặc "Lil X"), sinh tháng 5/2020, là con chung của ông với nữ ca sĩ Grimes. Ảnh: NetEase.

Ba lĩnh vực Elon Musk say mê nhất

Theo bộ phim, ba lĩnh vực thể hiện rõ nhất tham vọng của Musk là Internet, năng lượng và khám phá không gian. Trong đó, phần nói về không gian là một trong số ít những nội dung mang màu sắc tích cực.

Các nhà làm phim cho rằng di sản đáng kể nhất của Musk có thể nằm ở việc thúc đẩy tư nhân hóa hoạt động khám phá không gian. Để theo đuổi mục tiêu này, ông đã chấp nhận những rủi ro tài chính rất lớn. SpaceX từng nhiều lần đứng trước nguy cơ phá sản trước khi đạt được những thành công như hiện nay.

Nhưng ngoài lĩnh vực không gian, bộ phim chủ yếu tập trung vào những cái giá mà Musk phải trả cho các quyết định bị đánh giá là liều lĩnh.

Khám phá không gian là mảng kinh doanh nổi bật của Elon Musk. Ảnh: NetEase.

Từ Tesla đến Twitter: những quyết định gây tranh cãi

Bộ phim đề cập tới những phát ngôn của Musk về công nghệ tự lái, những vụ kiện và tranh chấp pháp lý sau đó, cũng như mối quan hệ phức tạp giữa ông với Donald Trump.

Một chương khác tập trung vào thương vụ Musk mua lại Twitter. Theo cách nhìn của bộ phim, ban đầu Musk mạnh miệng tuyên bố về việc mua Twitter, nhưng cuối cùng lại biến một thương vụ tưởng như có thể rút lui thành giao dịch thực sự. Sau khi hoàn tất thương vụ, ông phải “nuốt ngược” quyết định của chính mình.

Musk sau đó tiến hành một cuộc cải tổ quy mô lớn tại Twitter, nay là X, với hàng loạt thay đổi mạnh tay. Bộ phim cho rằng những quyết định này khiến nền tảng này suy yếu về tài chính và gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận, buộc X phải dựa vào hệ sinh thái doanh nghiệp của Musk để duy trì hoạt động.

Elon Musk chỉ trích bộ phim tài liệu của đạo diễn Alex Gibney "không có chút liêm chính nào". Ảnh: NetEase.

“Vấn đề của Musk nằm ở sự thiếu đồng cảm”

Theo các nhà phê bình phim, điểm đáng chú ý nhất của tác phẩm không nằm ở những scandal hay số lượng con cái của Musk, mà là nỗ lực lý giải tính cách và động cơ của ông.

Một trong những câu chuyện được ông Errol Musk, cha của Musk kể lại đặc biệt gây chú ý. Ông Errol nhớ lại một lần gia đình đi ô tô ngang qua hiện trường một vụ tai nạn. Khi nhìn thấy một người đàn ông đang được cấp cứu, các thành viên trong gia đình đều chú ý đến nạn nhân.

Riêng Elon, khi đó còn là một cậu bé, vẫn chăm chú đọc truyện tranh và dường như hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng sinh tử ngay trước mắt. Các nhà làm phim sử dụng câu chuyện này như một chi tiết để minh họa cho nhận định rằng sự thiếu đồng cảm có thể là một trong những vấn đề cốt lõi trong tính cách của Musk.

Từ những tham vọng về không gian, công nghệ AI, mạng xã hội cho tới đời sống cá nhân đầy tranh cãi, bộ phim “MUSK” cố gắng dựng nên chân dung một doanh nhân vừa có khả năng tạo ra những thay đổi lớn, vừa liên tục phải đối mặt với những hệ quả từ chính các quyết định cực đoan của mình.

Theo NetEase