Trở lại Nhà Trắng, ông Trump kiếm 2,24 tỷ USD trong một năm, gây tranh cãi

Tổng thống Mỹ Trump được cho là đã kiếm được khoảng 2,24 tỷ USD trong năm đầu tiên sau khi trở lại Nhà Trắng. Đáng chú ý, quy mô danh mục cổ phiếu và trái phiếu của ông tăng ít nhất 4 lần, làm dấy lên tranh cãi về xung đột lợi ích.

Ông Trump bác bỏ chỉ trích, khẳng định ông làm vậy “vì nước Mỹ, không phải vì bản thân”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/9, ông Trump đáp trả những chỉ trích thường xuyên từ đảng Dân chủ về việc ông kiếm tiền từ thị trường chứng khoán.

Trump viết rằng ông làm tất cả “vì đất nước, không phải vì bản thân”. Theo ông, thông qua cổ phiếu Mỹ cùng nhiều loại tài sản khác, ông đã giúp nước Mỹ thu về “hàng nghìn tỷ USD”. Ông Trump cho rằng việc liên tục bị phe cánh tả Dân chủ chỉ trích là “rất bất công”, nhưng “cuộc sống là như vậy”.

Đính kèm bài đăng là một bức ảnh do AI tạo ra, vẽ cảnh ông dường như đang giao dịch ngay trong Nhà Trắng, phía trước là màn hình hiển thị giá cổ phiếu Intel tăng từ 20 USD lên 95 USD. Báo cáo cho biết trong ngày 6/9, ông đã đăng khoảng 37 bài viết cùng nhiều hình ảnh AI tương tự.

Theo Reuters đưa tin hồi tháng 8/2025, chính quyền liên bang Mỹ khi đó đã chi khoảng 8,9 tỷ USD để mua 9,9% cổ phần của Intel với giá 20,47 USD/cổ phiếu. Trong khi đó, dữ liệu từ CNBC cho thấy giá đóng cửa của cổ phiếu này vào ngày 4/9/2026 đã đạt 95,80 USD.

Gia đình Trump kiếm hơn 1,4 tỷ USD từ tiền kỹ thuật số

Theo hồ sơ công khai tài chính mới nhất, trong năm qua, các hoạt động kinh doanh tiền số của gia đình Trump, trong đó có World Liberty Financial và đồng memecoin $TRUMP, đã mang lại hơn 1,4 tỷ USD doanh thu/thu nhập được báo cáo.

Một phần đáng kể nguồn tiền này sau đó được đội ngũ quản lý tài sản chuyển sang các tài sản tài chính truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu, vốn được xem là ít biến động hơn so với tiền số.

Theo phân tích hồ sơ tài chính trong hai năm gần đây, cùng với dòng tiền lớn đổ vào từ lĩnh vực tiền số, quy mô danh mục cổ phiếu và trái phiếu của ông Trump đã tăng ít nhất 4 lần.

Đến cuối năm 2025, giá trị cổ phiếu và trái phiếu mà ông Trump nắm giữ được ước tính trong khoảng 703 triệu đến 2,6 tỷ USD, so với khoảng 225 triệu–608 triệu USD vào cuối năm 2024.

Điều này đồng nghĩa danh mục đầu tư truyền thống của ông Trump đã tăng mạnh chỉ trong một năm.

Bài viết và hình ảnh do AI tạo ra được ông Trump đăng trên Truth Social. Ảnh: Ouzhoutoutiao.

Tiền số trở thành nguồn thu lớn của gia đình Trump

Các hồ sơ tài chính được công bố trong năm 2026 cho thấy tiền số đang đóng vai trò ngày càng lớn trong đế chế kinh doanh của gia đình Trump. World Liberty Financial và đồng $TRUMP đã đem lại những khoản tiền đáng kể, trong khi một phần lợi nhuận được chuyển sang Bitcoin, Ethereum, cổ phiếu và trái phiếu.

Tuy nhiên, con số 2,24 tỷ USD cần được hiểu là tổng số tiền/thu nhập và lợi ích tài chính được tính theo các dữ liệu kê khai, không nhất thiết đồng nghĩa với số tiền mặt ông Trump thực sự bỏ túi trong một năm. Đây là điểm cần lưu ý khi diễn giải con số này.

Tổng thống Trump hiện lập luận rằng hoạt động đầu tư của ông không chỉ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế và thị trường tài chính Mỹ. Tuy nhiên, việc một tổng thống đang tại nhiệm đồng thời sở hữu lượng tài sản tài chính khổng lồ và có lợi ích trực tiếp trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi chính sách của chính quyền vẫn tiếp tục gây tranh luận về xung đột lợi ích và đạo đức công vụ.

Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc của đảng Dân chủ

Mặt khác, theo CNN, Nhà Trắng đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng ông Trump lợi dụng chức vụ để trục lợi tài chính, khẳng định mọi hành động của ông đều nhằm mang lại lợi ích cho công chúng Mỹ.

Phía Nhà Trắng nhấn mạnh toàn bộ giao dịch cổ phiếu đứng tên ông đều do các nhà quản lý tài chính độc lập bên ngoài thực hiện, ông và gia đình không hề có quyền can thiệp hay quyết định. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết tài sản của ông Trump “được quản lý bởi các tổ chức tài chính bên thứ ba độc lập thông qua các tài khoản ủy thác toàn quyền”, đồng thời cáo buộc “truyền thông tin giả” của Mỹ đã gieo rắc những lời dối trá về Tổng thống Trump cùng doanh nghiệp của ông suốt nhiều năm qua.

Dữ liệu từ Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ do Reuters dẫn lại cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, ông Trump đã kê khai các giao dịch chứng khoán cá nhân có giá trị ít nhất là 220 triệu USD và tối đa khoảng 750 triệu USD.

Theo Singtao