Việt Mỹ trúng thầu gần 600 tỷ đồng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

7 năm qua, Công ty Việt Mỹ được chọn là đơn vị cung cấp nhiều thiết bị điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.



Tiếp nối chuỗi bài rà soát dữ liệu về các gói thầu liên quan đến thiết bị y tế do Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cung ứng cho các bệnh viện trên cả nước, VietTimes lần theo hồ sơ đấu thầu tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025.

Những con số hiện lên từ hồ sơ khá đáng chú ý: trong khoảng 7 năm, Công ty Việt Mỹ liên tiếp xuất hiện trong nhiều gói mua sắm thiết bị y tế có tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, là người nhiều quyết định lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn 2018 đến khi thôi giữ chức vào tháng 9/2025.

Máy xạ trị gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo dữ liệu VietTimes có được, ngày 2/4/2018, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung ký quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện Gói thầu Lắp đặt máy gia tốc xạ trị và CT mô phỏng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Giá trị trúng thầu gần 228 tỷ đồng.

Hồ sơ cho thấy Công ty Việt Mỹ đã cung cấp hệ thống gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật xạ trị 3D-CRT và xạ trị điều biến liều (IMRT), mang nhãn hiệu Elekta, xuất xứ Vương quốc Anh.

Ngoài ra, gói thầu còn gồm hệ thống máy gia tốc tuyến tính X khác cũng mang nhãn hiệu Elekta, hỗ trợ phác đồ điều trị 3D-CRT, xạ trị điều biến liều (IMRT) và có khả năng nâng cấp để thực hiện kỹ thuật xạ trị điều biến tích hợp (VMAT), cùng đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn.

Các hệ thống gia tốc trong gói thầu này là máy chụp CT mô phỏng Model Discovery RT, do GE Healthcare – Mỹ sản xuất, xuất xứ Trung Quốc.

Đến ngày 30/10/2023, ông Nguyễn Quang Trung ký quyết định số lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện gói thầu Mua sắm máy Spect/CT có giá trị 23,5 tỷ đồng.

Thiết bị được lựa chọn là máy Spect/CT Model NM/CT 860, do GE Medical Systems Israel, Functional Imaging sản xuất tại Israel.

Chỉ vài tháng sau, Công ty Việt Mỹ lại trúng thêm gói thầu trị giá 26,3 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 1/2/2024, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Quang Trung tiếp tục ký quyết định lựa chọn Công ty Việt Mỹ thực hiện Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh.

Công ty Việt Mỹ cũng là bên duy nhất tham gia và trúng thầu với giá 26,3 tỷ đồng, rẻ hơn 600 triệu đồng so với giá gói thầu mà Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đưa ra.

Ba hệ thống thiết bị được mua sắm trong gói này gồm một máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát và hai hệ thống CT Scanner.

Cụ thể, máy X-quang kỹ thuật số chụp tổng quát Model XR6000 do GE Hualun Medical Systems Co., Ltd sản xuất tại Trung Quốc.

Hệ thống CT Scanner dưới 64 lát cắt/vòng quay Model Revolution ACT do GE Hangwei Medical Systems Co., Ltd sản xuất tại Trung Quốc.

Hệ thống còn lại là CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay Model Revolution Evo, do GE Healthcare Japan Corporation sản xuất tại Nhật Bản.

Như vậy, chỉ trong khoảng 3 tháng kể từ quyết định lựa chọn máy Spect/CT trị giá 23,5 tỷ đồng, một gói mua sắm thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác trị giá 26,3 tỷ đồng tiếp tục được trao cho Công ty Việt Mỹ. Tổng giá trị của hai gói này đạt gần 50 tỷ đồng.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Gần đây nhất, ngày 20/3/2025, Công ty Việt Mỹ đã liên danh với Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Thành An dự thầu cho Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Lần này, ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện, cũng là người ký quyết định chấp thuận cho liên danh duy nhất này thực hiện gói thầu.

Giá trúng thầu của Liên danh Việt Mỹ - Thành An là 291 tỷ đồng, thấp hơn gần 2 tỷ đồng so với giá gói thầu mà chủ đầu tư đưa ra.

Tại gói thầu này, Liên danh Công ty Việt Mỹ - Thành An đã cung cấp cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An gồm: Hệ thống PET/CT có nguồn gốc xuất xứ Mỹ; Hệ thống Cyclotron sản xuất chất đồng vị phóng xạ có nguồn gốc xuất xứ Vương Quốc Bỉ; Hệ thống CT Scanner 64 -128 lát cắt/vòng quay có nguồn gốc xuất xứ Nhật Bản và Hệ thống áp lực dương có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Gói thầu này nằm trong dự án cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Nguồn vốn thực hiện sử dụng ngân sách tỉnh (từ nguồn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025) và nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Quyết định phê duyệt gói thầu được ký vài tháng trước khi ông Nguyễn Quang Trung thôi giữ chức Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vào tháng 9/2025.

Nếu cộng giá trị các gói thầu mà Công ty Việt Mỹ trúng từ năm 2018 – 2025, tổng quy mô đã lên tới 568 tỷ đồng.

Bùi Chân Phương - chủ của Công ty Việt Mỹ và các bị can liên quan đã bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam hồi tháng 7/2026 vì tội Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và 2 người khác liên quan vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa và nhận hối lộ.

Cảnh sát xác định Bùi Chân Phương đã thành lập nhiều công ty để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam rồi cung cấp cho các cơ sở y tế.

Mở rộng điều tra vụ án, đầu tháng 9/2026, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, người từng giữ chức Giám đốc Bệnh viện K ở thời điểm Công ty Việt Mỹ thắng loạt thầu tại bệnh viện tuyến đầu về điều trị ung thư này.

Mới đây, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cũng bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Bệnh viện cũng được xác định là "đối tác thân quen" của Việt Mỹ.