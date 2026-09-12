Phú bà vung tiền thuê 30 trai đẹp thay nhau bế lên núi, khu du lịch phải ra tay

Những năm gần đây, dịch vụ “thuê người đồng hành leo núi” khá phổ biến tại các điểm du lịch leo núi ở Trung Quốc, nhưng đã xuất hiện những biến tướng khiến nhà chức trách phải chấn chỉnh.

Tại Thái Sơn, một phụ nữ trung niên đến từ Thượng Hải đã gây chú ý khi thuê cùng lúc 30 chàng trai cao khoảng 1,85 m để đồng hành lên núi. Đáng chú ý, những người này thay nhau bế khách theo kiểu “ẵm công chúa” suốt hành trình. Có thông tin cho rằng chi phí lên tới 30.000 NDT (khoảng 115 triệu đồng).

Hình ảnh nhóm trai trẻ lần lượt bế người phụ nữ lên núi, trong khi một số người khác che ô, quạt mát, khiến nhiều du khách chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Theo NetEase News, dịch vụ “đồng hành leo núi” tại Thái Sơn ban đầu xuất phát từ nhu cầu khá thực tế. Nhiều du khách thể lực yếu, không quen đường hoặc lo ngại nguy hiểm khi leo núi vào ban đêm thường thuê người đi cùng để dẫn đường, mang hành lý, dìu đỡ khi cần và hỗ trợ chụp ảnh hoặc khiêng (cáng) lên núi.

Đây vốn là một dạng dịch vụ lao động đơn thuần, hướng tới sự an toàn và thuận tiện cho du khách, với mức phí tương đối rõ ràng.

Dịch vụ bế ẵm khách khá phổ biến tại các khu du lịch leo núi. Ảnh: Creaders.

Từ dịch vụ hỗ trợ thành cuộc đua “trai đẹp”

Tuy nhiên, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa những người cung cấp dịch vụ, mô hình này đang dần biến đổi. Thay vì chỉ quảng cáo khả năng dẫn đường, mang đồ và hỗ trợ thể lực, một số người bắt đầu lấy ngoại hình, chiều cao, vóc dáng và hình ảnh “trai sáu múi” làm điểm bán hàng.

Các dịch vụ cũng ngày càng “cá nhân hóa”, từ nắm tay, khoác eo cho tới những hình thức tiếp xúc cơ thể nhạy cảm như “ẵm công chúa”. Giá thuê một người đồng hành riêng có thể lên tới vài nghìn, thậm chí cả vạn NDT.

Điều này đã làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa dịch vụ hỗ trợ leo núi và các dịch vụ mang tính nhạy cảm, cũng như vấn đề an toàn trong quá trình leo núi.

Trường hợp người phụ nữ Thượng Hải thuê tới 30 chàng trai cao khoảng 1,85 m càng gây chú ý. Trong suốt hành trình, những người này thay nhau bế bà ta lên núi. Cả đoàn đông người di chuyển trên những đoạn đường núi vốn khá hẹp, khiến một số du khách phàn nàn rằng hoạt động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm tăng nguy cơ trượt ngã, va chạm hoặc chen lấn du khách khác.

Dịch vụ vác khách lên núi ở Thái Sơn. Ảnh: HK01.

Khu du lịch Thái Sơn phải ra tay chấn chỉnh

Sau khi hình ảnh và thông tin vụ việc lan truyền, ban quản lý khu du lịch Thái Sơn đã tiến hành chấn chỉnh các hành vi “ẵm công chúa”, “vác qua vai” và những màn tạo dáng chụp ảnh có nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường leo núi.

Vụ việc cũng cho thấy một vấn đề lớn hơn: dịch vụ “đồng hành leo núi” tại nhiều địa danh ở Trung Quốc hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất về dịch vụ và giá cả. Người cung cấp dịch vụ có thể là sinh viên làm thêm hoặc lao động tự do, dẫn tới chất lượng không đồng đều và phát sinh những vấn đề như tự ý tăng giá, hủy lịch hoặc thực hiện dịch vụ không đúng thỏa thuận.

Đặc biệt, việc hỗ trợ du khách bằng cách dìu, đỡ vốn đã có yếu tố tiếp xúc cơ thể. Khi dịch vụ được mở rộng sang nắm tay, khoác eo hay bế ẵm trực tiếp, ranh giới giữa hỗ trợ thể lực và tiếp xúc nhạy cảm trở nên khó xác định, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp hoặc những cáo buộc liên quan đến hành vi không phù hợp.

Hình ảnh khó coi khiến các du khách khó chịu. Ảnh: HK01.

Vụ “30 trai đẹp ẵm một phú bà lên Thái Sơn” vì thế không chỉ gây chú ý bởi mức độ xa xỉ và khác thường, còn phản ánh một xu hướng đang phát triển trong ngành du lịch Trung Quốc: những dịch vụ tưởng như rất bình thường đang ngày càng được “cá nhân hóa”, thương mại hóa và thậm chí biến thành trải nghiệm mang tính phô trương, khoe giàu.

Theo Creaders