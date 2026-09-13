Con trai đá ghế máy bay, cả gia đình người Trung Quốc bị từ chối nhập cảnh và buộc quay về

Một gia đình Trung Quốc gồm ba người lên máy bay sang Mỹ với dự định định cư, nhưng vừa đặt chân xuống Los Angeles đã phải quay về nước. Nguyên nhân bắt nguồn từ một cuộc xô xát trên máy bay giữa người cha và hành khách ngồi phía trước.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 28/8, một người đàn ông Trung Quốc cùng vợ và con trai nhỏ đáp máy bay từ Thượng Hải đến Los Angeles, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Tuy nhiên, trong chuyến bay, cậu con trai được cho là do hiếu động, liên tục dùng chân đá vào lưng ghế của hành khách phía trước, khiến hai bên xảy ra tranh cãi.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, hành khách phía trước nhiều lần yêu cầu người cha quản lý con mình, nhưng người cha không ngăn con mình còn phản ứng lại. Hai bên lời qua tiếng lại kéo dài hơn 3 giờ.

Cuối cùng, hành khách phía trước không kiềm chế được, to tiếng chửi mắng. Người cha lập tức đứng dậy, túm cổ đối phương rồi đấm liên tiếp, khiến hai người lao vào vật lộn ngay giữa lối đi của máy bay.

FBI lên máy bay bắt người

Nhận thấy tình hình căng thẳng, phi hành đoàn lập tức can thiệp và tiến hành hòa giải. Đồng thời, theo quy trình an toàn hàng không quốc tế, tổ bay khẩn cấp thông báo cho lực lượng thực thi pháp luật Mỹ dưới mặt đất ngay trong chuyến bay.

Người cha bị còng tay dẫn giải xuống để điều tra. Ảnh: Nextapple.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), lực lượng chấp pháp của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã chờ sẵn tại cửa ra máy bay. Họ lập tức lên khoang và tiến hành xử lý vụ việc.

Hành vi bạo lực của người cha trên máy bay được xác định là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng không”, lực lượng chức năng đã còng tay và bắt giữ ông này ngay tại chỗ.

Do Mỹ áp dụng chính sách nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực trên máy bay, nhà chức trách sau khi điều tra cho rằng hành động của người đàn ông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn chuyến bay.

Hậu quả của cuộc xô xát trên máy bay nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì gia đình này có thể dự đoán: Thị thực nhập cư của người cha bị hủy; visa của vợ và con, với tư cách những người đi cùng trong hồ sơ, cũng bị hủy theo.

Chuyến đi Mỹ vốn được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc sống mới, cuối cùng lại kết thúc bằng việc cả gia đình phải quay về nước chỉ vì một phút mất kiểm soát. Cả gia đình ba người được bố trí lên chuyến bay gần nhất quay trở lại Trung Quốc. Chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới Mỹ, rạng sáng hôm sau, họ bị buộc phải lên chuyến bay trở về nơi xuất phát. Kế hoạch định cư tại Mỹ của gia đình này chấm dứt ngay khi vừa bắt đầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 28/8, một người đàn ông Trung Quốc cùng vợ và con trai nhỏ đáp máy bay từ Thượng Hải đến Los Angeles, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Tuy nhiên, trong chuyến bay, cậu con trai được cho là do hiếu động, liên tục dùng chân đá vào lưng ghế của hành khách phía trước, khiến hai bên xảy ra tranh cãi.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, hành khách phía trước nhiều lần yêu cầu người cha quản lý con mình, nhưng người cha không ngăn con mình còn phản ứng lại. Hai bên lời qua tiếng lại kéo dài hơn 3 giờ.

Cuối cùng, hành khách phía trước không kiềm chế được, to tiếng chửi mắng. Người cha lập tức đứng dậy, túm cổ đối phương rồi đấm liên tiếp, khiến hai người lao vào vật lộn ngay giữa lối đi của máy bay.

Video vụ bắt giữ do một hành khách trên máy bay ghi lại. Nguồn: Nextapple.

FBI lên máy bay bắt người

Nhận thấy tình hình căng thẳng, phi hành đoàn lập tức can thiệp và tiến hành hòa giải. Đồng thời, theo quy trình an toàn hàng không quốc tế, tổ bay khẩn cấp thông báo cho lực lượng thực thi pháp luật Mỹ dưới mặt đất ngay trong chuyến bay.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Los Angeles (LAX), lực lượng chấp pháp của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cùng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã chờ sẵn tại cửa ra máy bay. Họ lập tức lên khoang và tiến hành xử lý vụ việc.

Hành vi bạo lực của người cha trên máy bay được xác định là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn hàng không”, lực lượng chức năng đã còng tay và bắt giữ ông này ngay tại chỗ.

Do Mỹ áp dụng chính sách nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực trên máy bay, nhà chức trách sau khi điều tra cho rằng hành động của người đàn ông đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn chuyến bay.

Hậu quả của cuộc xô xát trên máy bay nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì gia đình này có thể dự đoán: Thị thực nhập cư của người cha bị hủy; visa của vợ và con, với tư cách những người đi cùng trong hồ sơ, cũng bị hủy theo.

Chuyến đi Mỹ vốn được kỳ vọng sẽ mở ra một cuộc sống mới, cuối cùng lại kết thúc bằng việc cả gia đình phải quay về nước chỉ vì một phút mất kiểm soát. Cả gia đình ba người được bố trí lên chuyến bay gần nhất quay trở lại Trung Quốc. Chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới Mỹ, rạng sáng hôm sau, họ bị buộc phải lên chuyến bay trở về nơi xuất phát. Kế hoạch định cư tại Mỹ của gia đình này chấm dứt ngay khi vừa bắt đầu.

Sau khi sự việc được phanh phui, cụm từ “một cú đấm trên máy bay khiến cả gia đình mất visa Mỹ” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích người cha có thái độ ngạo mạn, thiếu ý thức nơi công cộng; chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc, ông đã phải trả cái giá đắt khi cả gia đình bị buộc trở về, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số bình luận mỉa mai rằng gia đình này “cuối cùng đã bị thực tế xã hội dạy cho cách làm người”, hay “thế là giấc mơ sang Mỹ định cư tan tành”.

Theo Creaders