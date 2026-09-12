Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông không phản đối việc các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Mỹ, bất chấp sự phản đối rộng rãi từ các nghị sĩ và doanh nghiệp ô tô Mỹ.

“Nếu Trung Quốc muốn vào đây và mở nhà máy để sản xuất ô tô tại Mỹ, tôi thấy hoàn toàn ổn”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình “The Ingraham Angle” của Fox News.

“Nhật Bản cũng làm như vậy, nhưng họ thuê người của chúng ta. Điều quan trọng nhất là họ thuê người của chúng ta”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết không muốn các hãng xe Trung Quốc xây ô tô tại Mexico rồi đưa những chiếc xe này vào thị trường Mỹ.

“Tôi không có ý chê bai ô tô Trung Quốc”, ông Trump nói.

Phát biểu của ông được đưa ra chỉ khoảng hai tuần trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Trong khi đó, các hãng xe Mỹ đang thúc giục ông Trump không cho phép các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ.

Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, thành viên đảng Dân chủ đến từ bang Michigan, cho biết đang xuất hiện “những tin đồn rằng ông Trump có kế hoạch cho phép ô tô Trung Quốc được bán tại Mỹ như một phần của một thỏa thuận lớn hơn mà ông đang xây dựng”. Bà cảnh báo đây sẽ là “một sai lầm chiến lược”.

Ông Trump gọi tuyên bố của bà Slotkin là “tin đồn hoàn toàn giả tạo”, đồng thời khẳng định ông đã ngăn ô tô Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

Mỹ đang siết chặt cửa với ô tô Trung Quốc

Một quy định được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành vào đầu năm 2025 về cơ bản đã cấm các hãng xe Trung Quốc bán hoặc sản xuất xe chở khách tại Mỹ. Washington cũng đang duy trì mức thuế hơn 100% đối với xe điện Trung Quốc.

Tuần trước, một tổ chức đại diện cho gần như toàn bộ các nhà sản xuất ô tô lớn tại Mỹ đã kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật nhằm cấm vĩnh viễn xe Trung Quốc tại thị trường Mỹ.

Alliance for Automotive Innovation, tổ chức đại diện cho General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis cùng nhiều hãng xe khác, đề nghị Quốc hội thông qua dự luật trước cuối tháng 12.

“Ngay lúc này, các hãng xe Trung Quốc đang đưa những phương tiện được trợ giá, tích hợp phần cứng và phần mềm kết nối vào các thị trường trên toàn thế giới”, John Bozzella, Giám đốc điều hành của tổ chức, viết trong thư gửi các lãnh đạo Quốc hội Mỹ.

Theo FoxNews