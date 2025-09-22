Triều Tiên khoe “vũ khí bí mật”, ông Kim Jong-un tuyên bố không bao giờ từ bỏ hạt nhân

Ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sở hữu “vũ khí bí mật”, bác bỏ phi hạt nhân hóa và cảnh báo Mỹ cùng đồng minh đang gây mất ổn định khu vực.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Triều Tiên tuyên bố đã hoàn tất thử nghiệm động cơ phục vụ tên lửa đạn đạo tầm xa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ám chỉ rằng nước này đã phát triển “vũ khí bí mật” nhằm củng cố khả năng răn đe trước Mỹ và các đồng minh.

Trong một bài phát biểu được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải hôm 22/9, ông Kim cho rằng Bình Nhưỡng cần “liên tục tích trữ thêm nhiều lực lượng hùng mạnh hơn, đủ khả năng đẩy lùi mọi mối đe dọa quân sự”, đồng thời cáo buộc Washington và các đồng minh “gây mất ổn định khu vực bằng những hành động khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng và phớt lờ quan ngại an ninh của Triều Tiên”.

Để đối phó với các mối đe dọa đó, ông Kim khẳng định Triều Tiên đã “sở hữu những vũ khí bí mật mới và đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu quan trọng trong khoa học quốc phòng”, song không tiết lộ chi tiết.

Ông cũng cho biết Bình Nhưỡng đã “xây dựng thành công trục chiến lược để bảo vệ chủ quyền hàng hải bằng cách chế tạo các tàu khu trục có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự trên biển”.

Những tuyên bố này xuất hiện sau khi Triều Tiên cho biết hồi đầu tháng đã hoàn tất thử nghiệm mặt đất cuối cùng của động cơ nhiên liệu rắn dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 – loại vũ khí có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Tuần trước, ông Kim cũng giám sát các cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tấn công chiến thuật Kumsong và một máy bay trinh sát chiến lược không người lái. Hồi tháng 3, ông từng theo dõi thử nghiệm loại “máy bay cảm tử” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bài phát biểu, ông Kim tiếp tục bác bỏ khái niệm “phi hạt nhân hóa theo giai đoạn”, nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân”, đồng thời khẳng định vị thế hạt nhân của Triều Tiên là “luật quốc gia”.

Tuy vậy, ông cũng thể hiện giọng điệu hòa bình hơn khi nói rằng, nếu Mỹ từ bỏ “ảo tưởng vô ích về phi hạt nhân hóa và thừa nhận thực tế”, thì hai nước sẽ có cơ hội thiết lập quan hệ.

Theo RT