Triều Tiên công bố “siêu nhà máy” tên lửa KN-24, Nga hưởng lợi thế trên chiến trường Ukraine

Triều Tiên vừa khánh thành nhà máy tên lửa đạn đạo KN-24 hiện đại, mở rộng hợp tác quân sự với Nga trong chiến sự Ukraine. Sự kiện này có thể thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường và đặt phương Tây trước thách thức mới.

Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên vừa khánh thành một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, được trang bị dây chuyền lắp ráp hoàn toàn tự động, có khả năng xử lý từ khâu chuẩn bị vật liệu, gia công chính xác cho đến lắp ráp linh kiện.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định các quy trình sản xuất mới sẽ không chỉ tăng sản lượng mà còn cải thiện chất lượng, mở ra khả năng đạt độ chính xác cao hơn và kéo dài tuổi thọ của tên lửa.

Tại xưởng, các tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn KN-24 được ghi nhận xuất hiện, dù chưa rõ liệu cơ sở này có sản xuất thêm các dòng tên lửa khác hay không. Dù Triều Tiên đã đạt tiến bộ đáng kể trong chế tạo máy công cụ và máy CNC, hình ảnh từ nước này cho thấy nhiều thiết bị vẫn được nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể góp phần nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng trong nước.

Tên lửa KN-24 bên trong nhà máy mới. Ảnh: MW.

Việc mở rộng sản xuất tên lửa, đặc biệt các loại có độ chính xác cao, không chỉ mang ý nghĩa đối với an ninh của chính Triều Tiên mà còn liên quan trực tiếp tới Nga và các đối thủ phương Tây. Hiện lực lượng vũ trang Nga phụ thuộc nhiều vào nguồn vũ khí từ Triều Tiên, bao gồm tên lửa chống tăng, đạn pháo, tên lửa đạn đạo chiến thuật và nhiều hệ thống khác. Lần đầu tiên Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Triều Tiên tấn công mục tiêu tại Ukraine được xác nhận vào tháng 1/2024.

KN-24 là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn ngắn nhất và chi phí rẻ nhất đang được Triều Tiên sản xuất. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (2020) mô tả KN-24 sở hữu hệ thống dẫn đường và khả năng cơ động trong hành trình để thực hiện các đòn tấn công chính xác. Với tầm bắn 400 km và đầu đạn nặng 500 kg, KN-24 nhỏ gọn hơn nhiều so với 9K720 của Nga, vốn có kích thước lớn hơn nhưng tải trọng tương đương và tầm bắn tới 500 km.

Bệ phóng KN-24 tại một buổi lễ bàn giao. Ảnh: KCNA.

Trước đó, Triều Tiên đã mở rộng mạnh mẽ sản xuất KN-24, với 1.000 quả được bàn giao cho các “đơn vị tiền tuyến” của Quân đội Nhân dân Triều Tiên gần khu phi quân sự liên Triều vào ngày 4/8/2024. Con số này khiến KN-24 trở thành một trong những dòng tên lửa đạn đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới.

Đối với Nga, các hợp đồng mua số lượng lớn KN-24 có thể thay đổi cục diện chiến trường Ukraine. KN-24 vượt trội so với OTR-21 Tochka đang phục vụ trong quân đội Nga, với tầm bắn gần gấp đôi, trong khi chi phí lại được cho là thấp hơn đáng kể so với tên lửa 9K720 Iskander-M. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang tăng tốc sản xuất Iskander-M trong nước, cho phép mở rộng quy mô sử dụng kể từ cuối năm 2023.