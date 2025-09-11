Triều Tiên sắp chế tạo loại tên lửa hạt nhân bất khả chiến bại?

Mỗi lần công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên khiến người ta bất ngờ, thì sẽ luôn có một điều khác còn lớn hơn khiến người ta phải kinh ngạc.

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 8/9, người phát ngôn Tổng cục Tên lửa Triều Tiên (KPA) tuyên bố cơ quan này và Viện Nghiên cứu Vật liệu Hóa học đã tiến hành một cuộc thử nghiệm đánh lửa trên mặt đất đối với một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn công suất lớn sử dụng vỏ nhựa gia cố sợi carbon, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm. Đây là lần thử nghiệm đánh lửa thứ 9 và cũng là lần cuối cùng của loại động cơ này trong giai đoạn phát triển, đạt lực đẩy tối đa 1.971 kilonewton.

Ông Kim Jong-un mô tả động cơ nhiên liệu rắn sợi carbon công suất cao này là thành tựu chiến lược nhất trong nỗ lực hiện đại hóa quốc phòng của Triều Tiên gần đây, báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ trong quá trình phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Chủ tịch Kim Jong-un quan sát vụ thử nghiệm đánh lửa động cơ tên lửa. Ảnh: QQnews.



Tên lửa liên lục địa mạnh mẽ

Những tuyên bố của Triều Tiên còn khá mơ hồ. Làm thế nào động cơ tên lửa nhiên liệu rắn này có thể đại diện cho một bước chuyển lớn trong kho vũ khí hạt nhân của họ?

Theo KCNA, lực đẩy tối đa của động cơ tên lửa nhiên liệu rắn này đạt tới con số đáng kinh ngạc 1.971 kilonewton, tương đương 200,99 tấn. Để so sánh, động cơ tầng một của tên lửa Minuteman-3 của Mỹ có lực đẩy cất cánh là 93 tấn, trong khi tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất Peacekeeper (MX) có động cơ tầng một với lực đẩy cất cánh là 209 tấn.

Nói cách khác, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mà Triều Tiên thử nghiệm này có lực đẩy cất cánh gấp đôi tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-3 của Mỹ và có cùng mức với MX. Điều này cho thấy mức độ phát triển công nghệ động cơ tên lửa của Triều Tiên.

Đầu đạn công nghệ MIRV của tên lửa liên lục địa. Ảnh: QQnews.



Ngoài ra, cần xem xét hai chi tiết.

Thứ nhất, ông Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo vào ngày 31/8. Ngoài loạt tên lửa đạn đạo Hwasong-11, đoạn video còn cho thấy một vỏ động cơ tên lửa rắn đường kính lớn chưa được nạp nhiên liệu rắn. Xét từ chiều cao của ông Kim Jong-un, vỏ động cơ tên lửa rắn này có đường kính hơn 2 mét, vượt xa đường kính của tất cả các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn hiện có.

Thứ hai, Hãng KCNA hôm 10/9 đưa tin động cơ tên lửa rắn mà Triều Tiên thử nghiệm sử dụng vỏ nhựa gia cường sợi carbon (CFRP), một quy trình phù hợp với công nghệ chủ đạo được sử dụng trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa hiện nay. Kết hợp với tin của KCNA ngày 31/8, vỏ động cơ tên lửa rắn đường kính lớn được nhìn thấy hôm đó nhiều khả năng chính là động cơ tên lửa được thử nghiệm ngày 8/9. Với lực đẩy tối đa 200,99 tấn và đường kính hơn hai mét, những con số này thực sự rất ấn tượng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên vỏ thân tên lửa khổng lồ. Ảnh: KCNA,



Kết hợp lại, có vẻ như động cơ tên lửa nhiên liệu rắn mà Triều Tiên thử nghiệm đã thành công vượt qua ba thách thức công nghệ lớn.

Thứ nhất, công nghệ động cơ tên lửa rắn đường kính lớn, lực đẩy cao. Mặc dù động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy 200 tấn không phải là một thách thức không thể vượt qua, nhưng rất ít quốc gia có công nghệ để sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy lớn như vậy trên tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nga còn chưa có, và Triều Tiên là quốc gia thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Thứ hai, công nghệ sản xuất vỏ composite đường kính lớn rất quan trọng. Triều Tiên được cho là sử dụng quy trình quấn composite tương tự như quay sợi, trong đó sợi Kevlar được quấn thành hình trụ, bịt kín ở mỗi đầu để tạo thành cấu trúc cơ bản của vỏ động cơ tên lửa rắn. Sau đó, đầu đạn được đúc. Công nghệ này tương tự như quy trình được sử dụng cho vỏ động cơ tầng một tên lửa MX của Mỹ. Năm thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn chưa sử dụng công nghệ chế tạo thân composite đường kính lớn như vậy trên tên lửa liên lục địa của họ.

Hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un thị sát nhà máy sản xuất tên lửa. Ảnh: KCNA,



Thứ ba, công nghệ đúc cho đầu đạn động cơ tên lửa rắn rất phức tạp và nguy hiểm. Đặc biệt đối với động cơ tên lửa rắn có đường kính trên hai mét, việc lựa chọn đúng loại và tỷ lệ đầu đạn, lựa chọn đúng hình dạng đúc, kiểm soát độ xốp vi mô, tĩnh điện trong quá trình đúc, và thực hiện định hình hạt đều là những thách thức công nghệ. Triều Tiên hiện đã đạt được bước đột phá về công nghệ này. Nói một cách khác, công nghệ động cơ tên lửa rắn của Triều Tiên đã phát triển đến mức các nước khác phải kiêng nể.

Xâu chuỗi tất cả những manh mối này lại, có thể kết luận: Triều Tiên đang phát triển một ICBM có hiệu suất tương đương với loại LGM-118A Peacekeeper (MX) mà Mỹ luôn tự hào.

Mẫu cắt ngang tên lửa liên lục địa LGM-118A Peacekeeper (MX) của Mỹ. Ảnh: QQnews.



Khả năng triển khai trong tương lai

Đối với một tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn như vậy, nếu được triển khai bằng bệ phóng TEL (xe cơ động), như với Hwasong-18 và Hwasong-19, thì việc triển khai và phóng nhanh trên thực địa cơ bản là không thể. Triển khai ở silo (giếng phóng) là lựa chọn duy nhất Triều Tiên nhắm đến khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng, con át chủ bài của mình để tấn công hạt nhân phủ đầu.

Tiếp theo đây, tên lửa sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh và sẵn sàng cho thử nghiệm bay. Rất có thể Triều Tiên sẽ đạt được một bước tiến vượt bậc nữa về tên lửa đạn đạo liên lục địa vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Bước tiến này lớn đến mức ngay cả Trung Quốc và Nga cũng chưa sản xuất được thứ gì tương đương. Việc một quốc gia như Triều Tiên thực sự có thể sản xuất được loại tên lửa tương tự MX được xem là một bước đột phá.