Triều Tiên cam kết hỗ trợ quân sự cho Nga: Tại sao sự ủng hộ của Bình Nhưỡng ngày càng quan trọng?

Trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẵn sàng hỗ trợ Nga “như nghĩa vụ huynh đệ”. Bình Nhưỡng ngày càng cung cấp nhiều vũ khí, nhân lực và kỹ sư cho Moscow.

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Moscow khi cần thiết. “Như tôi từng nhấn mạnh trong lần gặp trước, nếu có bất kỳ cách nào chúng tôi có thể giúp đỡ Nga, chắc chắn chúng tôi sẽ làm và coi đó là nghĩa vụ huynh đệ”, ông Kim tuyên bố.

Tổng thống Putin đáp lại rằng quan hệ giữa hai nước đã đạt đến “tính chất đặc biệt, tin cậy và hữu nghị”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine cùng phương Tây vào khu vực Kursk.

“Tôi muốn ghi nhận rằng binh sĩ của các bạn đã chiến đấu dũng cảm và anh hùng…chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của lực lượng vũ trang và gia đình các quân nhân Triều Tiên”, ông Putin phát biểu, cảm ơn ông Kim thay mặt nhân dân Nga vì sự ủng hộ trong “cuộc chiến chung chống chủ nghĩa tân phát xít”.

Chính phủ Nga từ lâu đã cáo buộc Ukraine chịu sự chi phối của tư tưởng tân phát xít, dù quan điểm này bị phương Tây phản đối mạnh mẽ.

Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Kim Jong-un cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh nhân sự kiện Ngày Chiến thắng 3/9. Ảnh: MW.

Theo các báo cáo, quân đội Nga hiện phụ thuộc ngày càng lớn vào nguồn vũ khí từ Triều Tiên. Với lực lượng pháo binh hùng hậu gấp nhiều lần, Quân đội Nhân dân Triều Tiên được cho là có khả năng cung cấp lượng đạn pháo vượt xa sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tới quý II/2025, gần một nửa số đạn pháo mà quân Nga sử dụng có nguồn gốc từ Triều Tiên, nhiều đơn vị pháo binh Nga hầu như hoàn toàn dựa vào nguồn cung này, theo Military Watch. Ngoài ra, từ cuối năm 2024, Triều Tiên đã điều động cả đơn vị pháo tự hành cỡ nòng 170 mm trực tiếp tham gia chiến trường hỗ trợ Nga.

Tư lệnh Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Thượng tướng Kyrylo Budanov, từng đặc biệt nhắc tới hiệu quả của các khẩu pháo tự hành 170 mm Triều Tiên, thừa nhận chúng gây ra “những khó khăn nghiêm trọng” nhờ tầm bắn xa và độ chính xác cao. Hiện cả Nga lẫn phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine đều không có loại pháo cỡ nòng và tầm bắn tương đương.

Pháo 170 mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Xuất khẩu quốc phòng của Triều Tiên sang Nga cũng ngày càng đa dạng, bao gồm tên lửa chống tăng dẫn đường “bắn-quên” – tính năng mà vũ khí Nga chưa có, cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật với tầm bắn và đầu đạn vượt trội sản phẩm tương tự của Nga. Ngoài nhân lực chiến đấu và vũ khí, Triều Tiên còn hỗ trợ cả lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và tái thiết.

Tại Nhà máy Alabuga, nơi Nga đang đẩy mạnh sản xuất UAV Geran-2, hồi tháng 6 xuất hiện thông tin khoảng 25.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên sẽ được cử sang để tăng công suất. Lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật cao này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng.

Cũng trong tháng 6/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu xác nhận Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẽ điều 1.000 chuyên gia rà phá bom mìn và 5.000 kỹ sư quân sự sang hỗ trợ công tác rà phá và tái thiết tại Kursk. Đến giữa tháng 8, các báo cáo còn cho thấy khả năng Triều Tiên sẽ đưa cả xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2 tới tham chiến.

Sự can dự của Triều Tiên vào cuộc chiến Nga – Ukraine dự kiến sẽ còn mở rộng, khi Moscow ngày càng phụ thuộc vào nguồn lực quân sự, kỹ thuật và công nghiệp đến từ Bình Nhưỡng.