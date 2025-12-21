Triều Tiên cảnh báo "nhân loại sẽ phải đối mặt với thảm họa lớn" nếu Nhật Bản làm điều này

Triều Tiên lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ sau phát biểu gây tranh cãi của một quan chức Nhật Bản về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng Tokyo đã vượt “lằn ranh đỏ” và đe dọa an ninh toàn châu Á.

Triều Tiên hôm 21/12 tuyên bố rằng tham vọng hạt nhân của Nhật Bản “phải bị ngăn chặn bằng mọi giá”, sau khi một quan chức tại Tokyo bị dẫn lời cho rằng nước này nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi hãng Kyodo News hôm 18/12 trích lời một quan chức giấu tên trong Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản nói rằng: “Tôi nghĩ chúng ta nên sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Theo Kyodo, quan chức này có liên quan đến việc hoạch định chính sách an ninh của Nhật Bản. Nguồn tin cũng dẫn lời quan chức này nói thêm: “Cuối cùng thì chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình”, khi giải thích cho sự cần thiết của việc này.

Triều Tiên cho rằng những phát biểu trên cho thấy Tokyo đang “công khai bộc lộ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, vượt qua lằn ranh đỏ”.

“Âm mưu hạt nhân hóa của Nhật Bản phải bị ngăn chặn bằng mọi giá, vì điều đó sẽ mang đến thảm họa khủng khiếp cho nhân loại”, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhật Bản trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố trong thông cáo do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm Chủ nhật.

Quan chức Triều Tiên, không được nêu tên, khẳng định đây “không phải là lời nói lỡ miệng hay một phát biểu liều lĩnh, mà rõ ràng phản ánh tham vọng hạt nhân hóa đã được Nhật Bản ấp ủ từ lâu”.

Người này cảnh báo thêm rằng nếu Nhật Bản sở hữu vũ khí hạt nhân, “các quốc gia châu Á sẽ phải hứng chịu một thảm họa hạt nhân kinh hoàng và toàn nhân loại sẽ đối mặt với đại họa”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Tokyo hôm thứ Sáu, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết chính sách hạt nhân của Nhật Bản không thay đổi, nhưng từ chối bình luận về phát ngôn của vị quan chức nêu trên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ gọi Nhật Bản là một “nhà lãnh đạo toàn cầu” trong thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân, động thái được xem như một lời cảnh báo đối với bất kỳ khả năng nào Tokyo theo đuổi vũ khí nguyên tử.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng không đề cập đến chương trình hạt nhân của chính nước này, bao gồm vụ thử hạt nhân đầu tiên tiến hành năm 2006, hành động vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên được cho là đang sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân và nhiều lần cam kết sẽ tiếp tục duy trì kho vũ khí này bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế, cho rằng đây là công cụ răn đe trước các mối đe dọa quân sự mà họ cáo buộc đến từ Mỹ và các đồng minh.

Trong bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc hồi tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong khẳng định nước này sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, thứ đã được luật pháp quốc gia, chính sách nhà nước và chủ quyền quy định, cũng như là quyền tồn tại của chúng tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ không rời bỏ lập trường này”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Washington, với điều kiện Bình Nhưỡng được phép tiếp tục duy trì kho vũ khí hạt nhân của mình.

Theo SCMP