Em gái ông Kim Jong-un sử dụng mẫu điện thoại nào trong bức ảnh mới được công bố?

Thiết bị này, được nhìn thấy tại lễ khai trương một bệnh viện ở Triều Tiên, dường như là một chiếc điện thoại gập siêu mỏng "Magic" của hãng công nghệ khổng lồ Honor của Trung Quốc.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un, vừa được phát hiện sử dụng một chiếc điện thoại thông minh gập được cho là sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hôm Chủ nhật vừa qua cho thấy bà Kim cầm chiếc điện thoại trên tay phải trong chuyến thăm khánh thành một bệnh viện, cùng xuất hiện với anh trai là ông Kim Jong-un.

Dù không thể nhìn rõ thương hiệu trong bức ảnh, chiếc điện thoại này có thiết kế rất giống dòng “Magic” của hãng Honor (Trung Quốc), vốn được quảng bá là “smartphone gập mỏng nhất thế giới”.

Phiên bản V3 của mẫu điện thoại này có giá khoảng 1.379 USD.

Một công nhân trên dây chuyền sản xuất cầm chiếc điện thoại thông minh Honor Magic 8 tại một nhà máy ở Thâm Quyến vào tháng 10. Ảnh: AFP.

Gia đình ông Kim từ lâu đã nổi tiếng với niềm đam mê các thiết bị công nghệ cao. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều lần được chụp ảnh sử dụng các sản phẩm của Apple, bao gồm iPad và MacBook, tại những sự kiện quan trọng. Năm 2023, ông cũng từng xuất hiện với một chiếc smartphone gập trong một vụ phóng tên lửa.

Các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt nhằm vào chương trình hạt nhân của Triều Tiên cấm nhập khẩu điện thoại thông minh vào nước này.

Dù vậy, thị trường smartphone nội địa tại Triều Tiên đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Các nhà phân tích của trang chuyên biệt NK News cho biết hiện đã có hơn một chục thương hiệu điện thoại khác nhau được bày bán trong nước.

Theo SCMP