Trung Quốc bùng nổ phim ngắn AI, hé lộ quy trình sản xuất phía sau

Do sự phát triển nhanh chóng của các mô hình cỡ lớn, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và phim ngắn vào năm 2024 vẫn chỉ là một khái niệm. Tuy nhiên chỉ sau nửa năm, phim ngắn AI tại Trung Quốc đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và bùng nổ mạnh mẽ. Không chỉ xuất hiện những tác phẩm đạt hàng trăm triệu lượt xem, mà các nền tảng lớn cũng đua nhau tham gia thị trường.

Phim ngắn AI bùng nổ

Theo trang tin 1905 Film Network của Trung Quốc, những năm gần đây, làn sóng AI tạo sinh đã càn quét ngành công nghiệp nội dung, với phim ngắn AI nổi lên như một nhánh mới đầy tiềm năng vào năm 2025. Phim ngắn AI là những tác phẩm phim ngắn dựa vào công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra các yếu tố cốt lõi như hình ảnh, cốt truyện và lồng tiếng. Hiện nay, chủ yếu có hai thể loại: phim hoạt hình động AI (phong cách truyện tranh) và phim AI mô phỏng người thật với độ chân thực cao.

Phim hoạt hình AI "Người chồng cổ xưa" lập kỷ lục lượt xem trên Douyin. Ảnh: Agetv.



Trong vài tháng gần đây, các phim ngắn AI đề tài cung đình đã “làm mưa làm gió” trên Douyin, với tổng lượt xem vượt 210 triệu. Phim hoạt hình AI đặc biệt trở nên phổ biến, sản lượng tăng vọt. Theo dữ liệu từ Juliang Engine - nền tảng quảng cáo của ByteDance - hơn 3.000 tác phẩm như vậy đã được ra mắt tại Trung Quốc trong sáu tháng qua, tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp nội dung phim ngắn do AI thúc đẩy.

Nhà sáng lập Kemeng AI, ông Hùng Bính Huy lấy ví dụ về tác phẩm mới nhất của nhóm ông: một đội ngũ 10 người có thể hoàn thành khoảng 100 phút phim cổ trang chỉ trong 10 ngày, với chi phí khoảng 100.000–150.000 NDT. “Với phim quay thật kiểu truyền thống, một bộ cổ trang khó có thể dưới 800.000 NDT”.

Phim cổ trang AI Tô Tường Vân. Ảnh: ETToday.



Hé lộ quy trình sản xuất

Cuộc cách mạng AI trong sản xuất nội dung này đang dần hình thành một quy trình sản xuất hoàn toàn mới. Đầu tiên, kịch bản được nhập vào nền tảng. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ phân tích kịch bản, xác định các nhân vật và ngoại hình, định nghĩa từng nhân vật, đồng thời phân tích các cảnh quay. Sau khi AI hoàn thành phân tích, nhà sáng tạo có thể truy cập vào mô-đun nhân vật, tạo hình ảnh nhân vật từng vai diễn và điều chỉnh dựa trên các gợi ý được cung cấp.

Sau khi hoàn thành các công việc chuẩn bị, bước quan trọng nhất là tạo bảng phân cảnh. AI sẽ tự động phân tích chúng và đưa ra các gợi ý video và lời thoại tương ứng cho mỗi phân cảnh. Nhà sáng tạo có thể tạo video bảng phân cảnh chỉ bằng một cú nhấp chuột ở phần quản trị hệ thống.

Theo ông Thanh Sơn, một đạo diễn và nhà sáng tạo video AI tại nền tảng Keling, sự khác biệt lớn nhất trong việc sáng tạo bằng AI nằm ở sự phân công lao động. Một đạo diễn AI cần hiểu biết về ánh sáng, thiết kế đạo cụ và chỉ đạo nghệ thuật, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ toàn diện hơn và khả năng phối hợp tổng thể mạnh mẽ hơn.

Phim AI cổ trang "Trảm Tiên Đài". Ảnh: ETToday.



AI không chỉ thay đổi quy trình sản xuất phim ngắn mà còn tái cấu trúc nguồn nhân lực. Nhiều vị trí mới ra đời như “chuyên gia vẽ thẻ” hay “họa sĩ phân cảnh”, trong khi "đạo diễn hậu kỳ" với kỹ năng nghệ thuật đã trở thành nòng cốt của nhóm. Do đó, giảm đáng kể chi phí, tăng hiệu quả và tạo ra các vị trí mới, AI đang thay đổi hệ sinh thái sáng tạo của phim ngắn và siêu ngắn.

Xu hướng 2026: phổ biến trong nước, bước ra quốc tế

Mùa phim ngắn dịp Tết Nguyên đán năm 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh chưa từng có: hơn một nghìn bộ phim AI mới được phát hành miễn phí. Riêng bộ “Bà nội 18 tuổi đến - 4” đã đạt hơn 10 triệu lượt đặt xem trước, đánh dấu việc phim ngắn chính thức nâng cấp từ “món ăn vặt” thành “món chính không thể thiếu” mỗi dịp Tết.

Có ý kiến nói ngành phim ngắn AI là “vua cuốn” của đường đua nội dung Internet: mỗi tuần một cách chơi mới, mỗi tháng một xu hướng mới. Năm 2025, phim ngắn đã trải qua một cuộc tái cấu trúc toàn diện cả ở phía cung nội dung lẫn phía tiêu dùng. Nội dung do người dùng tạo ra (UGC) nở rộ khắp nơi, nội dung do đội ngũ chuyên nghiệp sản xuất (PGC) tăng tốc theo hướng tinh phẩm hóa, phim ngắn AI bắt đầu thể hiện sức mạnh, và cuộc đua “xuất hải” (vươn ra thị trường quốc tế) cũng dần nóng lên.

Phim AI "Mật mã cây thần trượng mất tích" thuộc dòng "nam tần". Ảnh: ETToday.



Bước sang năm 2026, những thay đổi đó không còn là các thử nghiệm rời rạc, mà đã trở thành cải cách mang tính hệ thống. Một cuộc đại chuyển mình đang diễn ra trên toàn ngành phim ngắn.

Từ chỗ sản xuất thô sơ đến liên tục xuất hiện các tác phẩm chất lượng cao; từ cạnh tranh khốc liệt trong nước đến tìm kiếm “mỏ vàng” ở thị trường quốc tế — phim ngắn chỉ mất vài năm để đi hết con đường mà phim video dài phải mất hơn chục năm. Nhưng phía sau tốc độ phát triển chóng mặt ấy là quá trình tự lặp lại và đào thải không ngừng của ngành.

Những biến đổi ở nhiều phân khúc không phải là làn sóng nhất thời, mà là bước tiến tất yếu hướng tới chất lượng cao hơn, đa dạng hơn và toàn cầu hóa hơn — đồng thời báo hiệu thời kỳ hoàng kim của ngành phim ngắn đang chính thức mở ra trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Nếu nói năm 2025 là năm “thử nước” của phim ngắn AI, thì năm 2026 chính là năm bùng nổ. Cùng với sự lặp lại và nâng cấp không ngừng của công nghệ AI, phim ngắn AI dần trở thành đường đua chủ lưu của ngành, trong đó AI hoạt hình và phim AI người thật trở thành lực lượng quan trọng làm thay đổi cục diện thị trường.

Về AI hoạt hình, sau mấy năm phát triển, đến 2026, phân khúc này đã dần ổn định, quy mô thị trường cơ bản đạt khoảng 20 tỷ NDT, tương đương với thị trường hoạt hình truyền thống.

Nhóm khán giả của AI hoạt hình tương đối cố định, chủ yếu tập trung ở lứa tuổi trẻ và cộng đồng anime/manga. Nhóm này có mức độ chấp nhận cao với hình thức hoạt hình và sẵn sàng trả phí cho nội dung AI chất lượng. Dù phạm vi khán giả không quá rộng, hệ sinh thái nội dung của AI hoạt hình đã khá trưởng thành. Năm 2026, ngành sẽ đón nhận một loạt tác phẩm AI hoạt hình tinh phẩm tạo đột phá về mặt hình ảnh và thiết kế cốt truyện, thoát khỏi nhãn mác trước đây như “hình ảnh thô” hay “kịch bản đơn điệu”, qua đó củng cố thêm vị thế thị trường của AI hoạt hình.

Tuy nhiên, phân khúc thực sự trở thành xu hướng nóng cốt lõi của phim ngắn AI năm 2026 lại là AI phim người thật. Hình thức này khởi đầu từ các video thuyết minh do AI tạo, nhờ ưu thế “sản xuất nhanh, chi phí thấp, cập nhật nhanh” mà nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng phim ngắn. Cùng với sự tiến bộ của công nghệ AI, phim người thật AI hiện nay đã thoát khỏi cảm giác “giả” thời kỳ đầu, bước vào giai đoạn phát triển tinh phẩm hóa. Nhân vật do AI tạo ra ngày càng chân thực, biểu cảm và chuyển động tự nhiên hơn, bối cảnh dựng ngày càng sống động. Một tác phẩm AI người thật chất lượng cao thậm chí có thể khiến khán giả khó phân biệt thật – giả.

Phim AI "Ngũ Hạch phì cơ" thuộc dòng "nữ tần".



Điểm bất ngờ lớn nhất của AI phim người thật trong năm 2026 chính là sự bùng nổ toàn diện của thị trường “nữ tần” (nội dung hướng tới khán giả nữ). Nếu giai đoạn đầu, các tác phẩm bùng nổ gần như đều thuộc “nam tần”, như “Trảm tiên đài”, với chủ đề tu tiên, đời sống đô thị, đánh trúng nhu cầu giải trí mạnh mẽ của khán giả nam. Nhưng cục diện này đã bị phá vỡ hoàn toàn vào năm 2025. Hàng loạt tác phẩm AI người thật thuộc “nữ tần” như “Ngũ hạch phì cơ”, “Thái hậu nãi đoàn” gây sốt, cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường nội dung dành cho phái đẹp.

Trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường nội địa ngày càng gay gắt, vươn ra thị trường quốc tế đã trở thành hướng phát triển quan trọng của ngành phim ngắn AI…

Theo ETToday, Thepaper