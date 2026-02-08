Robot phóng viên gây sốt khi tác nghiệp tại kỳ họp “Lưỡng hội” Trung Quốc

Robot AI lần đầu xuất hiện tại các kỳ họp “Lưỡng hội” Trung Quốc, tạo dấu ấn đột phá trong hoạt động truyền thông và công nghệ.

Các kỳ họp “Lưỡng hội” (Đại hội đại biểu nhân dân, tức HĐND và Chính Hiệp – mặt trận) cấp tỉnh, thành tại An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam… gần đây lần lượt khai mạc. Sự xuất hiện của các robot AI là điều mới mẻ, chưa từng thấy.

Robot phóng viên gây sốt khi tác nghiệp phỏng vấn, chụp ảnh

Tại nhiều nơi, xuất hiện robot phóng viên để “chạy tin”, trở thành một điểm nhấn độc đáo. Ngoài ra, các sản phẩm công nghệ như kính thông minh AI, drone… trưng bày tại hiện trường các hội nghị cũng thu hút nhiều sự chú ý.

Trong hoạt động “Kết nối trực tiếp Lưỡng hội” tại An Huy, robot hình người “Tiểu An” trực tiếp đặt câu hỏi cho đại biểu HĐND và Ủy viên Chính Hiệp, trở thành “ngôi sao phóng viên” trong các bản tin về Lưỡng hội.

Tại kỳ họp Lưỡng hội tỉnh Hồ Bắc, robot phóng viên “Giang Tiểu Vân” cầm máy ảnh, đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia chuyên trách, ghi lại những khoảnh khắc nổi bật tại hội trường.

Robot phóng viên Giang Tiểu Vân hướng dẫn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Sina.

Tại Hà Nam, robot hình người “Hành Giả Số 2” do doanh nghiệp địa phương nghiên cứu phát triển lần đầu ra mắt tại Lưỡng hội, thực hiện “đối thoại người và robot” với các đại biểu.

Tại kỳ họp Lưỡng hội Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, robot “Quế Tiểu AI” trở thành người dẫn chương trình chuyên trách khi phỏng vấn đại biểu.

Ngày 4/2, tại Trung tâm Báo chí kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Huệ Châu (Quảng Đông) khóa XIII, dưới ánh đèn sân khấu, một robot màu trắng đang đối thoại với đại biểu Trần Lâm. Đây không phải là cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, mà là hình ảnh thực tế khi robot “Lingxi” do Công ty Cổ phần Công nghệ AgiBot (Thượng Hải) phát triển tiến hành phỏng vấn với tư cách “phóng viên đặc biệt”.

Hai bên đã trao đổi sâu về chiến lược “hội nhập Thâm Quyến – hội nhập Vùng Vịnh” và triển vọng phát triển sản xuất thông minh. Cuộc đối thoại sáng tạo giữa người và máy này thể hiện sinh động quyết tâm của Huệ Châu trong việc bước vào giai đoạn “vừa mở màn đã tăng tốc”, toàn lực thúc đẩy mục tiêu xây dựng thành phố “GDP nghìn tỷ NDT, dân số 10 triệu người” trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Robot phóng viên cùng với các đồng nghiệp gặp gỡ các đại biểu tham dự kỳ họp Lưỡng Hội ở An Huy.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trần Lâm đã trình bày hệ thống về định hướng phát triển công nghiệp của Huệ Châu, nhấn mạnh việc phát huy lợi thế các cụm công nghiệp sản xuất tiên tiến, làm sâu sắc hơn sự phối hợp chuỗi cung ứng với Thâm Quyến và khu vực Hong Kong – Ma Cao, đồng thời tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu ngành có sức cạnh tranh quốc tế.

Về quy hoạch ngành trí tuệ nhân tạo và robot, Huệ Châu sẽ thành lập cơ quan quản lý chuyên trách, thông qua đổi mới chính sách và bảo đảm thể chế để trọng điểm phát triển các lĩnh vực then chốt như thiết bị đầu cuối thông minh, xe kết nối thông minh, robot dịch vụ và linh kiện cốt lõi của máy chủ AI. Trần Lâm cho biết Huệ Châu đang đi trước trong bố trí các kịch bản ứng dụng AI, hệ sinh thái sản xuất thông minh và cơ sở huấn luyện trí tuệ hiện thân, tăng cường trách nhiệm phát triển kinh tế thực thể, thúc đẩy tích hợp công nghiệp khu vực Thâm Quyến – Đông Hoản – Huệ Châu, nhằm hiện thực hóa việc AI trao quyền toàn diện cho mọi ngành nghề.

Robot Lingqi của AgiBot phỏng vấn đại biểu Trần Lâm tại kỳ họp HĐND thành phố Huệ Châu, Quảng Đông. Ảnh: Shangbao.

Ngày 22/1, quận Huệ Dương (Huệ Châu) đã ký thỏa thuận hợp tác với AgiBot (Thượng Hải) để cùng xây dựng Cơ sở phát triển trí tuệ hiện thân tổng hợp Huệ Châu. AgiBot là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân tại Trung Quốc, nằm trong Top 50 doanh nghiệp công nghệ AI Trung Quốc năm 2025 do Forbes bình chọn và là doanh nghiệp “kỳ lân”.

Hoạt động cốt lõi của công ty bao gồm robot hình người, thao tác linh hoạt và ứng dụng mô hình AI lớn trong lĩnh vực robot. Công ty có nền tảng công nghệ lõi vững chắc, tiên phong trên thế giới trong việc sản xuất hàng loạt và thương mại hóa robot hình người, với sản phẩm ứng dụng trong giáo dục – nghiên cứu, thu thập dữ liệu, biểu diễn thương mại – giải trí, hướng dẫn – bán hàng, tuần tra an ninh, phân loại logistics và sản xuất công nghiệp thông minh. Năm 2025, lượng xuất xưởng đạt 5.000 chiếc; dự kiến năm 2026 đạt 20.000–30.000 chiếc.

Việc robot phóng viên "Lingqi” xuất hiện tại kỳ họp Lưỡng hội đã trở thành một tin tức mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Đây không chỉ là sự kết hợp sinh động giữa đổi mới công nghệ và hoạt động chính quyền, mà còn là tuyên bố công khai về định hướng phát triển ngành sản xuất thông minh của Huệ Châu.

Robot phóng viên tác nghiệp tại kỳ họp HĐND thành phố Thâm Quyến. Ảnh: Sohu.

Nhiều sản phẩm công nghệ robot cùng gây ấn tượng

Ngoài ra, các loại sản phẩm công nghệ được trưng bày bên lề kỳ họp Lưỡng hội ở nhiều địa phương cũng rất bắt mắt.

Tại kỳ họp Lưỡng hội thành phố Thành Đô (Tứ Xuyên), robot hình người có khả năng tương tác cảm xúc và kính thông minh AI trở thành tâm điểm chú ý.

Tại kỳ họp Lưỡng hội Sơn Đông, robot hình người ATOM xuất hiện cùng chó robot “Kẻ thám hiểm sáu chân”.

Ở Nam Kinh (Giang Tô), ban tổ chức còn thiết lập khu trải nghiệm sản phẩm AI chuyên biệt tại kỳ họp Lưỡng hội, trưng bày robot dịch vụ điện tử thông minh, drone cùng nhiều sản phẩm công nghệ khác, trực quan thể hiện thành quả “công nghệ trao quyền” cho dịch vụ hành chính công.

Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, bước vào “mùa Lưỡng hội”. Tại hiện trường, robot hình người “Viễn Chinh” do Công ty cổ phần thiết bị chính xác Hằng Công Hà Bắc (huyện Thành An) tự nghiên cứu phát triển đã trở thành tâm điểm chú ý.

Tại khách sạn Khai Nguyên Danh Đô ở Hàm Đan, robot này thu hút đông đảo ủy viên Chính hiệp dừng lại tương tác và “check-in” nhờ các động tác linh hoạt như vẫy tay chào, vung tay nhịp nhàng, xoay người một vòng tròn… Đặc biệt, màn biểu diễn Thái Cực Quyền uyển chuyển mượt mà thể hiện năng lực điều khiển chuyển động vượt trội, trở thành một “ngôi sao công nghệ” tại kỳ họp Lưỡng hội.

Robot “Viễn Chinh” cao 169 cm, nặng 69 kg, có 40 bậc tự do toàn thân, tốc độ di chuyển đạt 0,8 m/giây, có thể phản hồi chính xác mệnh lệnh giọng nói để thực hiện các động tác phức tạp. Hiện công ty đã xây dựng ma trận sản phẩm đa dạng gồm robot hình người kích thước đầy đủ, kích thước không đầy đủ và robot bốn chân, có thể đáp ứng nhiều nhu cầu như biểu diễn thương mại, hướng dẫn tham quan, ứng dụng công nghiệp…

Robot phóng viên được cấp thẻ báo chí tác nghiệp tại kỳ họp Lưỡng hội Thâm Quyến. Ảnh: Sohu.

Quốc gia sản xuất robot công nghiệp lớn nhất

Theo số liệu thống kê của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, năm 2025, Trung Quốc có hơn 140 doanh nghiệp sản xuất robot hình người hoàn chỉnh, với hơn 330 sản phẩm được công bố ra thị trường.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, năm 2025, xuất khẩu robot công nghiệp của Trung Quốc tăng 48,7%, lần đầu tiên đạt trạng thái xuất siêu. Trung Quốc hiện là quốc gia ứng dụng robot công nghiệp lớn nhất, đồng thời cũng là nước sản xuất robot công nghiệp lớn nhất toàn cầu.

Ông Vu Chấn Trung, đại biểu HĐND tỉnh An Huy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Robot thông minh thành phố Hợp Phì, cho biết: “Từ dây chuyền sản xuất trong nhà máy đến các kịch bản dân sinh, robot đang vượt qua ranh giới chức năng đơn lẻ, mở khóa nhiều vai trò đa dạng trong phát triển kinh tế – xã hội. Việc robot hội nhập toàn diện vào đời sống kinh tế – xã hội là minh chứng sinh động cho tiến bộ công nghệ. Trong ứng dụng thực tế, cần chú trọng sự phù hợp với từng bối cảnh, để thành quả đổi mới sáng tạo mang lại lợi ích rộng rãi cho toàn xã hội”.

Theo Sina, Shangbao, Singtao