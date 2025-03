Nam A Bank tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Đại hội đã thông qua các quyết sách quan trọng như: mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng, tiếp tục chia cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên hơn 18.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi tối đa 2.000 tỷ đồng, mở rộng mạng lưới ra nước ngoài…

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Nam A Bank định hướng điều hành trong năm 2025 tập trung tái cấu trúc hệ thống và tổ chức được gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa ba yếu tố “chiến lược - cơ chế - con người”, nỗ lực hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Chủ tịch HĐQT Nam A Bank phát biểu tại Đại hội.

Về các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu trong năm 2025 cũng đã được Đại hội thông qua. Cụ thể: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 270.000 tỷ đồng, huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 209.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 194.000 tỷ đồng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.

Đối với tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã đồng thuận tăng thêm hơn 4.281 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ hơn 13.725 tỷ đồng lên mức hơn 18.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank (ESOP).

Theo đó, ngân hàng thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 25% bằng việc phát hành thêm hơn 343,1 triệu cổ phiếu, góp phần giúp vốn điều lệ Nam A Bank tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Về ESOP, Nam A Bank sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ thêm 850 tỷ đồng, đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng.

Việc tăng vốn nêu trên nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của ngân hàng.

Ông Trần Ngọc Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Nam A Bank phát biểu tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng thống nhất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương), khối lượng phát hành là 20.000 trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, là loại hình trái phiếu chuyển đổi, thị trường chào bán trong nước hoặc quốc tế, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thị trường phát hành. Hoạt động này nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cũng như thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Năm nay, Nam A Bank tiếp tục chủ trương phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế, mục tiêu mở rộng thị trường hoạt động, đa dạng hóa tệp khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính và thu hút nguồn vốn đầu tư, ngoại tệ từ nước ngoài, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, năng lực quản trị và tiềm lực tài chính của ngân hàng.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng đã đồng thuận chủ trương tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân, ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án trình NHNN xem xét, phê duyệt. Song song đó, cổ đông cũng đã thống nhất thông qua các tờ trình như: góp vốn, mua cổ phần; niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng...

Để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, hoàn thành các kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, Nam A Bank đã tạo những bước đệm quan trọng, trong đó, kết quả kinh doanh năm 2024 tăng trưởng ổn định mở ra nhiều triển vọng tích cực. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2024, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt 4.545 tỷ đồng (tương ứng tăng 37,6% so với năm 2023).

Ông Trần Khải Hoàn – Thành viên HĐQT, kiêm Quyền Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại Đại hội

Các chỉ tiêu quan trọng khác tiếp tục đạt kết quả tích cực như: Tổng tài sản đạt hơn 245.000 tỷ đồng, tăng gần 16,8% so với cuối năm 2023; Huy động vốn đạt gần 179.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2023; Hoạt động tín dụng đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm. Bên cạnh đó chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Các tháng đầu năm 2025, Nam A Bank vẫn giữ đà tăng trưởng tốt. Lần đầu tiên ngân hàng này có quy mô tổng tài sản vượt hơn 10 tỷ USD, đạt 266.000 tỷ đồng, tăng 20.700 tỷ đồng, tương đương 8,5% so cuối năm 2024. Các chỉ tiêu kinh doanh khác cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động từ Tổ chức Kinh tế và Dân cư đạt hơn 201.000 tỷ đồng, tăng 22.700 tỷ đồng (tương đương 13% so với cuối năm 2024).

Trong khi đó, dư nợ cho vay đạt gần 175.000 tỷ đồng (tăng gần 4% so với cuối năm 2024); Hoạt động đầu tư giấy tờ có giá đạt gần 27.400 tỷ đồng (tăng trưởng 31% so với cuối năm 2024); Lợi nhuận 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 900 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 18% kế hoạch năm 2025 – kế hoạch năm nay là 5.000 tỷ đồng).

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên Nam A Bank 2025

Mới đây, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành Dài hạn (Long - Term Issuer Default Rating - IDR) của Nam A Bank ở mức “B+” đi kèm với triển vọng ổn định (tương đồng với mức B1 của Moody’s). Kết quả đánh giá của Moody’s và Fitch Ratings phản ánh sự ghi nhận đối với kết quả kinh doanh của Nam A Bank trong thời gian qua.

Trên thị trường chứng khoán, MarketVector Indexes đã bổ sung cổ phiếu NAB vào danh mục của MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của quỹ vanEck Vector Vietnam ETF (VNM ETF) trong kỳ review quý I/2025 vừa qua. Trước đó, trong kỳ tái cơ cấu quý III/2024, NAB cũng đã được Fubon FTSE Vietnam ETF đưa vào danh mục đầu tư. Ngoài hai quỹ này, hiện còn có các quỹ ETF đến từ Singapore, Đài Loan, Hongkong, Mỹ và các quỹ ETF nội như DCVFMVN Mid Cap ETF, VinaCapital VN 100 ETP… đầu tư vào cổ phiếu NAB.

Về thu hút nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài, Nam A Bank đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế (chuẩn mực rủi ro Basel III, báo cáo tài chính quốc tế IFRS, xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, Moody's Ratings, ESG, Báo cáo phát triển bền vững…). Năm nay, Nam A Bank dự kiến sẽ tiếp tục thu hút 200 triệu USD từ các định chế tài chính nước ngoài và đã làm việc xong với các bên.

Năm 2025 Nam A Bank tiếp tục chủ động duy trì đà tăng trưởng thông qua hai trụ cột chiến lược quan trọng số hóa và xanh hóa thích ứng linh hoạt với chuyển động của nền kinh tế, cam kết đảm bảo quyền lợi của nhân viên, khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.